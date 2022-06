Emirates evidenzia i progressi delle inflight initiatives in occasione del World Environment Day 2022

Emirates è on board con il World Environment Day 2022 theme – Only One Earth, con iniziative a bordo e a terra.

“La strategia ambientale della compagnia aerea si concentra su tre aree: riduzione delle emissioni, consumo responsabile, conservazione della fauna selvatica e degli habitat.

Quando si tratta di sviluppo di prodotti e servizi durante il volo, un team interno di esperti di sostenibilità fornisce il proprio contributo sin dalle prime fasi. Seguendo la gerarchia di gestione dei rifiuti, l’approccio del team dà priorità alla prevenzione dei rifiuti e quindi i prodotti vengono valutati se possono essere riutilizzati. In caso contrario, viene riciclato e l’ultima opzione è il suo smaltimento responsabile.

Sotto questa direzione, le cannucce e gli agitatori di plastica sono stati sostituiti con carta di provenienza responsabile e alternative in legno. Una delle preferite dai clienti, le comode coperte sostenibili di Emirates in Economy Class sono realizzate con 28 bottiglie di plastica riciclate ciascuna. Entro la fine di quest’anno Emirates avrà risparmiato 150 milioni di articoli di plastica monouso dalle discariche da queste iniziative.

Anche i nuovi Economy Class amenity kits introdotti quest’anno sono stati sottoposti a revisioni della sostenibilità prima di essere lanciati a bordo. Questi kit riutilizzabili sono realizzati in carta kraft lavabile e contengono elementi essenziali da viaggio durevoli realizzati con materiali ecocompatibili. L’imballaggio utilizzato è realizzato per il 90% da carta di riso. Lo spazzolino è realizzato con una combinazione di paglia di grano e plastica, mentre i calzini e gli occhiali sono realizzati in rPET (polietilentereftalato riciclato)”, afferma Emirates.

“Per i clienti più piccoli di Emirates, anche le complimentary toy bags, i baby amenity kits e i peluche della compagnia aerea sono realizzati con bottiglie di plastica riciclate. Tenendo presente l’intero ciclo di vita del prodotto, le etichette per borse, kit e giocattoli sono realizzate con cartone riciclato e per la stampa sono stati selezionati inchiostri non tossici a base di soia.

Emirates esamina ogni prodotto a bordo con l’obiettivo di ridurre il consumo di risorse ove possibile. Lavora con un’ampia gamma di fornitori, approvvigionandosi a livello locale o regionale ove possibile, per ridurre al minimo l’impatto ambientale della sua supply chain. I fornitori sono anche valutati rispetto agli standard della compagnia aerea di approvvigionamento sostenibile, che è l’integrazione di fattori di prestazioni sociali, etiche e ambientali.

I menu cartacei in Economy Class sono stati sostituiti nell’aprile 2020 con menu digitali, che consentono di risparmiare 44 tonnellate di carta al mese, riducendo il consumo di carta e supportano anche gli sforzi complessivi di Emirates per rimuovere il peso in eccesso e risparmiare carburante ed emissioni. Invece, i passeggeri visualizzano il menu sul proprio telefono tramite il wifi di bordo.

Ove possibile, Emirates esplora ogni opportunità per riciclare. Le bottiglie di vetro e plastica vengono smistate a bordo prima di essere inviate a un impianto di riciclaggio a Dubai. Di conseguenza, ogni mese, Emirates Flight Catering dirotta circa 150.000 bottiglie di plastica e 120 tonnellate di vetro dalle discariche”, prosegue Emirates.

“Emirates è costantemente impegnata a far operare la propria flotta nel modo più efficiente e responsabile possibile, riducendo il consumo di carburante. Oltre ai propri sforzi per l’efficienza operativa, anche le sue partnership con gli air navigation service providers sono state fondamentali per l’implementazione di rotte che consentono un risparmio di tempo e carburante.

Tra le altre iniziative, Emirates sta investendo in sistemi di energia solare per generare elettricità pulita nelle sue principali strutture a Dubai, tra cui l’Emirates Engine Maintenance Centre, l’Emirates Flight Catering e, più recentemente, l’Emirates Sevens Stadium. Queste installazioni producono risparmi di oltre 4 milioni di chilogrammi di emissioni di anidride carbonica all’anno.

Inoltre, Emirates proverà un autobus elettrico per sei mesi a partire dalla prossima settimana per traghettare passeggeri da stazioni remote e può percorrere fino a 100 km con una singola carica. Questi sono completamente carbon free e funzionano con un sistema intelligente di risparmio energetico.

Emirates ha anche continuato la sua tradizione di sostegno alla biodiversità e alla conservazione. Per oltre 20 anni, Emirates ha contribuito a supportare un ecosistema sostenibile ed equilibrato presso il DDCR attraverso un investimento continuo di oltre 28 milioni di AED. Rappresentando quasi il 5% della superficie totale di Dubai, il DDCR protegge la fauna e la vegetazione all’interno del vivace ecosistema degli Emirati Arabi Uniti.

Emirates sostiene anche la protezione della natura selvaggia e della boscaglia australiana attraverso il resort Emirates One&Only Wolgan Valley, situato nella regione delle Greater Blue Mountains, dichiarata Patrimonio dell’Umanità.

Emirates si impegna anche a combattere il commercio illegale di specie selvatiche. È uno dei firmatari fondatori della Dichiarazione di Buckingham Palace del 2016 e membro della United for Wildlife Transport Taskforce. Emirates ha una tolleranza zero sul trasporto di specie vietate, trofei di caccia o qualsiasi prodotto associato a illegal wildlife activities”, conclude Emirates.

