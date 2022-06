American Airlines e Qatar Airways ampliano l’alleanza strategica

American Airlines e Qatar Airways stanno ampliando la loro alleanza strategica con un nuovo accordo di codeshare, consentendo ai clienti American di prenotare viaggi sui voli Qatar Airways via Doha da e verso 16 nuovi paesi.

In attesa di eventuali approvazioni governative, i viaggiatori potranno prenotare viaggi oltre il Qatar verso le loro destinazioni finali in Etiopia, Indonesia, Giordania, Kenya, Malesia, Maldive, Oman, Pakistan, Seychelles, Singapore, Sri Lanka, Tanzania, Thailandia, Uganda, Zambia e Zimbabwe. Questo codeshare ampliato arriva quando American lancia un nuovo servizio il 4 giugno dal John F. Kennedy International Airport (JFK) di New York verso l’Hamad International Airport (DOH) di Doha, recentemente votato come miglior aeroporto del mondo. Il nuovo servizio afferma che American è l’unico vettore statunitense a servire la regione del Golfo, collegandosi attraverso Doha con Qatar Airways.

“Le nostre partnership globali si espandono sul network globale di American, fornendo accesso a numerose destinazioni per i nostri clienti che sono pronti a viaggiare in tutto il mondo”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Siamo entusiasti di approfondire la nostra alleanza strategica con Qatar Airways insieme al lancio del nostro nuovo servizio tra New York e Doha, offrendo ai clienti più scelte e un comodo accesso al Medio Oriente e oltre”.

L’alleanza strategica include Qatar Airways, il vettore leader in Medio Oriente in termini di frequenze e destinazioni e sei volte vincitore del premio Skytrax “World’s Best Airline”, inserendo il suo codice su migliaia di voli domestici American, rafforzando la connettività e creando nuove opzioni per i clienti. Il network di American consente collegamenti con oltre 250 città del Nord America e l’ampia rete di Qatar Airways di oltre 85 destinazioni pertinenti consente ai clienti di accedere ai gateway del Medio Oriente, dell’Africa orientale, dell’Asia meridionale e del sud-est asiatico. Le compagnie aeree, entrambe membri dell’alleanza oneworld, stanno aprendo la strada a viaggi più interconnessi all’interno dell’alleanza e a livello globale.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways è lieta di estendere la nostra partnership in codeshare con American Airlines, come un altro passo nel rinnovare la nostra long-term strategic partnership. L’espansione del nostro accordo di codeshare è una testimonianza della nostra fiducia comune nel futuro dell’aviazione e della nostra missione condivisa di migliorare la customer experience per milioni di passeggeri in tutto il mondo. Siamo entusiasti di costruire sulla nostra relazione con il nostro partner oneworld per fornire ai passeggeri il servizio affidabile, sicuro e pluripremiato che hanno imparato a conoscere e si aspettano da Qatar Airways”.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)