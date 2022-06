Aumentano i voli ANA sulle rotte europee in luglio e agosto

All Nippon Airways (ANA) ha aggiornato il suo network europeo fino al prossimo 31 agosto grazie al positivo andamento della domanda.

Dopo la sospensione a partire da marzo dei voli per alcune città europee e la recente ripresa del collegamento Londra – Tokyo Haneda, a partire dal 1° luglio, il vettore giapponese tornerà ad operare alcuni voli selezionati da Parigi a Tokyo Haneda, i voli diventeranno tri-settimanali dal 24 agosto.

Dal 1° luglio invece aumenteranno le frequenze dei servizi da Londra (giornaliero) e Francoforte (3 volte a settimana per il secondo volo).

Qui di seguito l’operativo dall’ Europa per i mesi di luglio e agosto 2022:

Francoforte – Haneda

NH 224/203 7 volte a settimana

NH 223/204 3 volte a settimana

Londra – Haneda

NH 212/211 7 volte a settimana

Parigi – Haneda

NH 215/216 voli selezionali da luglio e 3 volte a settimana dal 24.08

Bruxelles – Narita

NH 232/231 2 volte a settimana

Monaco di Baviera – Haneda

NH 217/218 sospeso

Vienna – Haneda

NH 205/206 sospeso

“Anche i voli nonstop da Haneda a Parigi saranno operati (dal 7 luglio) lungo la rotta polare settentrionale come quelli da Narita a Bruxelles e da Haneda a Francoforte e Londra. Il tempo di volo sui voli in direzione ovest sarà inferiore rispetto alla rotta dell’Asia centrale e non richiederà il rifornimento di carburante in un punto di transito, un vantaggio sia per il trasporto passeggeri che merci. Per i voli da Haneda a Parigi, la rotta polare settentrionale riduce il tempo di volo di circa 30-90 minuti rispetto alla rotta dell’Asia centrale (il tempo può variare a seconda della stagione e delle condizioni meteorologiche).

A seconda delle condizioni meteorologiche e di altri fattori, può essere utilizzata la rotta dell’Asia centrale. I voli in direzione est da Parigi a Haneda saranno operati sulla rotta dell’Asia centrale, considerando una serie di variabili fra cui l’effetto dei venti”, afferma ANA.

“ANA continuerà a monitorare le restrizioni locali e le linee guida di quarantena, così come le tendenze della domanda per decidere la frequenza dei voli e la ripresa di alcune rotte. Inoltre, ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, iniziativa nata per assicurare un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei affinché tutti i passeggeri possano viaggiare in modo sicuro e confortevole”, conclude ANA.

Per ulteriori informazioni consultare: https://www.ana.co.jp/it/it/.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)