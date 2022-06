Emirates e Airlink attivano una codeshare partnership

Emirates e Airlink hanno ufficialmente attivato una codeshare partnership. “La partnership tra Emirates e Airlink rende più facile per i clienti creare il loro itinerario ideale e beneficiare di connessioni convenienti e di un unico codice di prenotazione in otto domestic South African cities, attraverso i gateway della compagnia aerea, Johannesburg, Cape Town e Durban.

Gli itinerari di viaggio possono essere prenotati su emirates.com, presso le agenzie di viaggio e le agenzie di viaggio online. I biglietti prenotati a partire da giugno 2022 sono immediatamente disponibili per il viaggio.

I clienti Emirates possono ora prenotare un’ampia gamma di voli aggiuntivi, tra cui otto destinazioni da Johannesburg, cinque destinazioni da Città del Capo, una da Durban. Tra le nuove rotte sono disponibili Bloemfontein, Hoedspruit, Port Elizabeth, Kimberley, George e East London”, afferma Emirates.

Emirates offre al momento doppi voli giornalieri per Dubai da Johannesburg, voli giornalieri per Dubai da Città del Capo e cinque voli settimanali da e per Durban. La compagnia aerea sta inoltre promuovendo ulteriori connessioni per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort. Con il rilancio della partnership con South African Airways, l’accordo di codeshare con Airlink e le interlinee con Cemair e FlySafair, la compagnia aerea ha ampliato il suo raggio d’azione a 79 mete regionali in southern Africa.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)