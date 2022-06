Eve e Falcon Aviation Services annunciano una partnership per introdurre eVTOL flights a Dubai

Nell’aprile 2022, una sussidiaria di Eve Holding, Inc. e Falcon Aviation Services, leading Business Aviation Services operator in the Middle East and Africa region, hanno firmato una Lettera di intenti (LoI) per un massimo di 35 electric vertical take-off and landing (“eVTOL”) aircraft.

Con le consegne che dovrebbero iniziare nel 2026, la partnership introdurrà i primi eVTOL touristic flights dall’Atlantis, The Palm in Dubai. Eve e Falcon lavoreranno insieme alle parti interessate e alle autorità locali per supportare lo sviluppo dell’Urban Air Mobility (“UAM”) ecosystem per gli United Arab Emirates (“UAE”).

Il Captain Ramandeep Oberoi, Chief Operating Officer of Falcon, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Eve ed essere il primo operatore eVTOL a Dubai e nella MENA region. Il lancio di questo concetto è pienamente in linea con la Smart Dubai vision e contribuirà a posizionare Dubai come global leader in sustainable Urban Air Mobility transportation. Falcon è attivamente impegnata nell’Urban Air Mobility emergence e si impegna a fornire una nuova modalità di trasporto urbano efficace e sostenibile e a fornire alla comunità soluzioni migliori e più rapide. Siamo particolarmente orgogliosi di fare un nuovo passo negli Emirati Arabi Uniti, in un progetto che sarà rivoluzionario per la mobilità urbana sostenibile”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Falcon e di avere l’immensa opportunità di abilitare la futura urban mobility negli Emirati Arabi Uniti e eVTOL flights in Dubai. Questa è una sfida enorme per entrambe le società, che aiuterà a posizionare Dubai come leader nell’urban air mobility market. L’esperienza globale di Eve, che abbraccia diverse regioni del mondo, gioverà sicuramente alla realizzazione di questo progetto”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve.

“Questa collaborazione rafforza l’impegno e gli sforzi di Eve per abilitare in sicurezza il global UAM ecosystem. Eve si dedica all’accelerazione dell’Urban Air Mobility ecosystem. Beneficiando di una mentalità da start-up, supportata da oltre 50 anni di esperienza nel settore aerospaziale di Embraer S.A. e con un focus unico, Eve sta adottando un approccio olistico per far progredire l’UAM ecosystem, con un advanced eVTOL project, global services and support network e una air traffic management solution unica. Dal 10 maggio 2022 Eve è quotata alla Borsa di New York. Per ulteriori informazioni: www.eveairmobility.com”, conclude Eve.

(Ufficio Stampa Eve – Photo Credits: Eve)