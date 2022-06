News Brevi – 07.06.2022

TRAFFICO IN AUMENTO PER NORWEGIAN A MAGGIO – I dati sul traffico di Norwegian per maggio hanno mostrato che la compagnia ha trasportato 1,6 milioni di passeggeri, con un aumento del 16% rispetto al mese precedente. “Mentre ci avviciniamo ai frenetici mesi estivi, continuiamo ad aumentare la produzione come previsto per soddisfare la crescente domanda. Nonostante i limiti di capacità in alcuni aeroporti, riusciamo a completare quasi il 100% dei nostri 400 scheduled flights giornalieri con elevata puntualità”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. “La puntualità, misurata dal numero di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato, è stata dell’84,9% a maggio, in aumento rispetto all’82,6% di aprile. Ben il 97% di tutti i voli è arrivato nei tempi previsti o con non più di un’ora di ritardo. Il numero di passeggeri aumenta di mese in mese e la compagnia rileva che le prenotazioni per il periodo estivo continuano a crescere. Molte persone hanno già prenotato i biglietti per destinazioni di vacanza e recentemente Norwegian ha visto una crescita anche nelle destinazioni cittadine. Nel mese di maggio la compagnia ha aperto diverse nuove rotte per soddisfare la crescente domanda. Norwegian ha trasportato 1.628.040 passeggeri a maggio, rispetto ai 96.909 di maggio 2021. Il load factor è stato pari al 79,2%. A maggio, Norwegian ha operato in media 64 aeromobili e il 99,7% degli scheduled flights è stato completato. Norwegian ha notevolmente aumentato la sua flotta come previsto nel 2022 e opererà 70 aeromobili durante l’estate. Di recente, Norwegian ha firmato un accordo di principio con Boeing che garantirà la consegna del nuovo velivolo 737 MAX 8 negli anni a venire (leggi anche qui). Un continuo rinnovamento della flotta offrirà ai passeggeri un’esperienza a bordo ancora più confortevole su aeromobili moderni ed efficienti dal punto di vista dei consumi”, afferma Norwegian.

SAS: COMMENTO DELLA COMPAGNIA ALL’ANNUNCIO DEL GOVERNO SVEDESE – SAS informa: “L’annuncio odierno dell’intenzione del governo svedese di sostenere la conversione dei suoi debt holdings in azioni SAS è un passo importante verso il successo del piano di trasformazione SAS FORWARD. La piena attuazione di SAS FORWARD, comprese le componenti di condivisione degli oneri, consentirà a SAS di diventare un attore competitivo nel settore aereo europeo, attirando così il nuovo capitale azionario necessario per ripristinare la propria liquidità, ridurre la leva finanziaria e investire in una nuova flotta. Il governo svedese ha inoltre annunciato che non inietterà nuovo capitale aggiuntivo. SAS vuole esprimere il suo apprezzamento per il sostegno che è stato dato dallo Stato svedese nel corso degli anni. Durante la pandemia, il sostegno statale fornito era una necessità assoluta per la sopravvivenza della compagnia. Dal 1946 SAS è stata una parte importante dell’infrastruttura scandinava, collegando Svezia e Scandinavia al mondo e il mondo alla Scandinavia. Questa continua ad essere la missione di SAS per le generazioni a venire”.

AER LINGUS: ATTIVITA’ OUTDOOR IN IRLANDA – Aer Lingus informa: “L’estate irlandese promette sorprese e novità, con moltissime opportunità legate all’outdoor dedicate agli appassionati di sport. Bicicletta, trekking, passeggiate, sport d’acqua e kayak sono solo alcune delle attività proposte nella verdeggiante cornice naturale dell’Isola. Raggiungerla è semplice con i voli diretti Aer Lingus in partenza da 7 aeroporti italiani: Milano Linate e Malpensa, Napoli, Pisa, Roma, Venzia e Verona. I voli si possono acquistare direttamente dal sito web della compagnia aerea, aerlingus.com, dove è possibile scoprire tutte le promozioni in corso, servizi e suggerimenti di viaggio. Per organizzare al meglio la permanenza in Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Visitare anche i canali Youtube, Facebook e Instagram. Direttamente da aerlingus.com, è possibile non solo volare con le tariffe più vantaggiose, ma anche acquistare un voucher regalo, prenotare il proprio albergo e noleggiare un’auto. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità”.

AIRLINK FESTEGGIA 30 ANNI – Airlink informa: “Per gli ultimi 30 anni Airlink ha trasportato milioni di passeggeri verso destinazioni dell’Africa del sud e oltre. Il paesaggio naturale dell’Africa meridionale è unico e incomparabile. Ringraziamo tutti i nostri passeggeri per la fedeltà e il supporto nell’aiutarci a crescere e ad aumentare la nostra presenza nella regione e non vediamo l’ora di iniziare a volare verso nuove destinazioni nei prossimi anni. Airlink è una compagnia aerea regionale privata che serve una rete completa di piccole destinazioni in tutta l’Africa meridionale. Airlink è la compagnia aerea sudafricana più puntuale da settembre 2021, al 98,22%. Ciò dimostra il nostro impegno nel mettere i nostri clienti al primo posto offrendo un servizio eccellente ed affidabile”.

QANTAS AMPLIA LA FREQUENZA SU UNA ROTTA DOMESTICA DI SUCCESSO – Qantas ha annunciato che aumenterà la frequenza dei voli sulla rotta Broken Hill – Sydney a seguito del forte sostegno. QantasLink ha inizialmente lanciato la rotta ad aprile con due servizi a settimana il lunedì e il venerdì, dal 21 giugno opererà un terzo servizio settimanale il martedì con i suoi aeromobili Q300 da 50 posti. La compagnia aerea ha anche annunciato che opererà fino a cinque servizi di andata e ritorno settimanali dal 1° novembre. Il CEO di QantasLink, John Gissing, afferma: “Da quando abbiamo iniziato a operare per Broken Hill, abbiamo esaurito diversi voli e le nostre prenotazioni in vista del futuro sono ottime, il che ci dà la sicurezza di aggiungere un altro servizio per offrire maggiore comodità sia alla gente del posto che ai visitatori”.

NUOVE NOMINE PER LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin ha annunciato che il suo board of directors ha eletto Evan T. Scott come vice president and treasurer, e H. Edward “Ed” Paul, III come vice president and controller, con effetto immediato. Scott succede a John Mollard, che ha annunciato l’intenzione di ritirarsi alla fine dell’anno dopo oltre 39 anni di servizio nell’azienda. Paul succede a Brian Colan, che ha annunciato i suoi piani per andare in pensione entro la fine dell’anno dopo oltre 10 anni di servizio per l’azienda. Sia Mollard che Colan serviranno come consulenti strategici fino al loro ritiro come parte di transizioni di leadership per le posizioni. “La vasta esperienza di leadership di Evan ed Ed all’interno delle nostre operazioni finanziarie e commerciali globali guiderà sia la continua eccellenza nelle nostre funzioni finanziarie principali, sia l’esecuzione mirata della nostra strategia di crescita”, ha affermato James Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Voglio ringraziare John e Brian per i loro numerosi contributi al successo dell’azienda in decenni di servizio eccezionale”.

LEONARDO PRESENTA UNA NUOVA SOLUZIONE DI SIMULAZIONE NEL SETTORE DELL’ELECTRONIC WARFARE – Leonardo presenta Newton, una soluzione software in grado di simulare minacce di ultima generazione e, allo stesso tempo, le contromisure a disposizione delle forze armate. Newton può essere utilizzato per accelerare e convalidare lo sviluppo di nuove tecnologie, tattiche e tecniche di Electronic Warfare (EW). L’ambiente virtuale basato su elementi fisici consente di modellare digitalmente e testare virtualmente le nuove tecnologie in un ambiente realistico che replica i contesti odierni e futuri. Se in passato le attività di modellazione coprivano un unico dominio, i conflitti moderni coinvolgono contemporaneamente forze aeree, terrestri, navali e anche spaziali. Questa è la ragione per cui gli esperti di Electronic Warfare di Leonardo hanno concepito e sviluppato una versione aggiornata di questo software già esistente. Newton sarà sottoposto a continui update affinché rimanga sempre in linea con i requisiti multi-dominio delle moderne forze armate. La nuova tecnologia è la prima sul mercato in grado di simulare una suite di azioni difensive integrate attraverso sensori ed effettori elettro-ottici (EO), infrarossi (IR) e in radiofrequenza (RF). Altra caratteristica che la rende unica è la capacità di riprodurre scenari complessi multi-minaccia e multi-modali che le forze armate si trovano ad affrontare. La riproduzione di un contesto contemporaneo di Electronic Warfare rende la soluzione ideale per un’ampia gamma di obiettivi, tra cui lo sviluppo di tattiche operative e contromisure elettroniche, la convalida, il supporto per attività di ricerca, lo sviluppo avanzato e la simulazione della missione pre-operativa. Il software di Leonardo è utilizzato da forze armate, agenzie governative dedicate alla ricerca, OEM e fornitori della difesa. Newton subentra al Tactical Engagement Simulation Software (TESS™) e nasce dall’esperienza trentennale di Leonardo Canada, che ha sede a Ottawa, nella progettazione e simulazione di equipaggiamenti di autoprotezione elettronica. Come per tutte le tecnologie in questo ambito Leonardo offre anche servizi di formazione e supporto, che va da un livello base fino alla creazione di centri nazionali di eccellenza per le forze armate. Il lancio a CANSEC 2022 a Ottawa, Canada.