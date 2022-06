Qatar Executive migliora il benessere e il comfort dei passeggeri introducendo un nuovo Air Ionisation System

Qatar Executive, private jet charter division di Qatar Airways Group, introdurrà un nuovo Air Ionisation System sul suo aeromobile G650ER all’avanguardia. Il sistema attivo è in grado di eliminare agenti patogeni e allergeni potenzialmente dannosi, inclusi batteri, virus e spore di muffe.

La tecnologia ecologica ha un impatto minimo sull’ambiente e aggiunge un ulteriore livello di igiene a bordo eliminando i composti organici volatili (VOC), il fumo visibile e gli odori indesiderati.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Executive è sempre in prima linea quando si tratta di introdurre le ultime innovazioni in materia di sicurezza e igiene. Migliorare il comfort e il benessere dei nostri passeggeri durante il loro viaggio è fondamentale, quindi siamo lieti di aggiornare la nostra flotta G650ER con questo sistema di ionizzazione dell’aria all’avanguardia. Qatar Executive continuerà ad adottare e introdurre meticolose misure di sicurezza a bordo che offrono ogni volta una private jet experience senza precedenti”.

Qatar Executive ha già adattato due dei suoi jet G650ER con Air Ionisation System, e continuerà a installare il nuovo dispositivo su tutta la flotta entro i prossimi tre mesi.

“Qatar Executive è il più grande owner-operator al mondo del Gulfstream G650ER, uno dei jet più ricercati per il range, la tecnologia della cabina leader del settore, l’efficienza nei consumi e il comfort. Il G650ER è l’ultra-long range business jet più veloce del settore. Il jet è noto per la sua autonomia di 7.500 miglia nautiche, la tecnologia all’avanguardia della cabina e il comfort senza rivali per i passeggeri.

Il mese scorso, l’ammiraglia G650ER di Qatar Executive ha operato da e per Ginevra, Svizzera, utilizzando un high blend di Sustainable Aviation Fuel (SAF), riflettendo l’impegno di Qatar Airways Group a lavorare sui suoi obiettivi di sostenibilità ambientale. L’aereo è stato esposto agli spettatori per un tour e un’esperienza di prima mano durante l’European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE) 2022“, afferma Qatar Airways.

“Nel novembre 2021 Qatar Executive ha preso in consegna il suo ottavo jet G650ER, che ha operato verso Doha utilizzando drop-in Sustainable Aviation Fuel (SAF), segnando un’altra pietra miliare significativa per Qatar Airways Group e rafforzando la sua leadership nel volare una delle flotte di aeromobili più moderne.

La flotta di Qatar Executive comprende 12 Gulfstream G650ER – con tre jet aggiuntivi previsti per in consegna nel 2022 – tre Bombardier Global 5000, un Bombardier Global XRS, un Airbus A319ACJ e un altro Airbus A319 Air Ambulance, rendendo l’attuale flotta pari a 18 aerei”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)