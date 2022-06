Ryanair annuncia l’operativo invernale ’22/23 per l’Italia

Ryanair oggi ha annunciato il proprio operativo invernale più grande di sempre per l’inverno ‘22/23, con 23 nuove rotte verso destinazioni come Agadir, Londra e Stoccolma.

“Ciò porta il totale delle rotte Winter ’22/23 di Ryanair da/per l’Italia a oltre 570, offrendo ai clienti più opzioni che mai di viaggio in inverno e supportando ulteriormente il turismo incoming durante la bassa stagione.

Con 90 basi e oltre 2.500 rotte operanti in 36 Paesi europei quest’inverno, Ryanair continua a promuovere la ripresa del traffico e a creare posti di lavoro in tutta Europa in modo sostenibile, con una flotta in crescita e nuovi aeromobili B737 “Gamechanger”, che consumano il 16% in meno di carburante e generano il 40% in meno di rumore emissioni, aggiungendo il 4% in più di posti”, afferma Ryanair.

Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo per l’inverno ’22/23 per l’Italia con oltre 570 rotte verso destinazioni popolari in tutta Europa, compresi nuovi voli da/per Tolosa, Edimburgo e Saragozza. Anche se questo operativo offre maggiore possibilità di scelta, la domanda sta crescendo rapidamente, quindi invitiamo i clienti a prenotare in anticipo le loro vacanze Winter ’22/23 per assicurarsi le tariffe più basse possibili.

Per celebrare l’annuncio di oggi e l’aumento del traffico turistico invernale italiano, Ryanair ha lanciato una promozione a tempo limitato con tariffe disponibili a partire da €19.99 per i viaggi da ottobre 2022 a marzo 2023, che devono essere prenotati entro giovedì 9 giugno”.

Da Milano Bergamo a: Baden-Baden (2 frequenze a settimana); La Palma (2 frequenze a settimana).

Da Bologna a Tolosa (3 frequenze a settimana).

Da Cagliari a Genova (2 frequenze a settimana).

Da Catania a Londra Stansted (2 frequenze a settimana).

Da Genova a Dublino (2 frequenze a settimana).

Da Pisa a Stoccolma (2 frequenze a settimana).

Da Roma Ciampino a: Agadir (2 frequenze a settimana); Liverpool (4 frequenze a settimana); Rabat (2 frequenze a settimana); Tangeri (2 frequenze a settimana).

Da Roma Fiumicino a: Dublino (12 frequenze a settimana); Francoforte Hahn (4 frequenze a settimana).

Da Torino a: Manchester (1 frequenza a settimana); Stoccolma (2 frequenze a settimana); Vilnius (2 frequenze a settimana).

Da Treviso a: Comiso (2 frequenze a settimana); Crotone (2 frequenze a settimana); Tallin (2 frequenze a settimana).

Da Venezia a: Dublino (7 frequenze a settimana); Colonia (3 frequenze a settimana); Saragozza (2 frequenze a settimana); Edimburgo (1 frequenza a settimana).

(Ufficio Stampa Ryanair)