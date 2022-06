Vueling implementa significativamente i processi di riciclo a bordo

Vueling, compagnia aerea del gruppo IAG, forte del suo impegno a favore della sostenibilità, ha implementato una nuova iniziativa green a bordo: si tratta della divisione dei rifiuti generati durante il periodo di crociera. A partire dal mese di giugno, infatti, ogni equipaggio li dividerà tra riciclabili – plastica, carta e vetro – e non riciclabili.

In questo modo, il personale di cabina diversificherà in sacchetti quanto prodotto a bordo: i rifiuti riciclabili potranno così avere una seconda vita ed evitare di finire in discarica.

“L’economia circolare è un impegno centrale nella strategia di Vueling”, ha commentato Vanessa Charters, Customer Strategy Manager di Vueling. “Ma non solo. È l’asse principale che ci permette di aumentare la nostra competitività come compagnia aerea. In questo modo, ci adattiamo alle richieste in continua evoluzione dei nostri passeggeri, del settore e dell’economia tutta”.

“La divisione dei rifiuti a bordo si aggiunge alle tante altre iniziative che Vueling ha implementato per l’organizzazione e il management dei rifiuti. La compagnia aerea ha già eliminato la plastica monouso nel servizio catering, ridotto la presenza di carta a bordo (come riviste o servizi di ricevute di pagamento, servizi ormai totalmente digitalizzati) ed evita l’uso di confezioni non sostenibili o non riciclabili. Nel breve tempo, l’obiettivo è assicurare che ogni componente a bordo generi il minor impatto e che gli scarti siano il più sostenibili possibile.

Per portare avanti questa iniziativa, la compagnia aerea ha rinnovato a bordo dell’intera flotta tutti i carrelli del catering che sono stati progettati per facilitare le operazioni di separazione e riciclo dei rifiuti, che siano contenitori di plastica, carta, vetro, avanzi di cibo o altro. In aggiunta, questi carrelli sono anche più leggeri, permettendo alla compagnia di ridurre ben 250 tonnellate di CO2 ogni anno”, afferma Vueling.

IAG (International Airline Group), di cui fa parte Vueling, è pioniera in Europa per il suo impegno a favore della sostenibilità: infatti, ha l’obiettivo di operare il 10% del totale dei suoi voli con carburante sostenibile entro il 2030.

Come parte di IAG, Vueling condivide la visione di guidare il settore della sostenibilità nell’ambito del trasporto aereo globale: per questo, convoglia tutte le sue energie nel programma Flightpath Net Zero, attraverso il quale ha stabilito l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 nel 2050.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)