Prosegue lo sviluppo del Rolls-Royce Pearl 10X engine

Il programma di sviluppo del motore Rolls-Royce Pearl® 10X sta facendo buoni progressi e ha accumulato con successo più di 1.000 ore di test, sia con l’Advance 2 demonstrator che con la Pearl 10X engine configuration.

“Il primo dedicated Pearl 10X test engine ha operato per la prima volta all’inizio di quest’anno e ha superato i target thrust levels nel primo test run, rendendolo il business aviation engine più potente nel Rolls-Royce portfolio. Tutti i test condotti finora hanno dimostrato l’affidabilità del motore e hanno dimostrato che soddisferà i performance requirements per equipaggiare l’ammiraglia di Dassault, il Falcon 10X.

Il Pearl 10X è l’ultimo nato della famiglia di motori Pearl all’avanguardia e il primo motore Rolls-Royce in assoluto ad equipaggiare un business jet del famoso produttore aeronautico francese. La scelta di Dassault del Pearl 10X per il suo nuovo prodotto di fascia alta è un’altra testimonianza della posizione di Rolls-Royce come produttore di motori preferito nella business aviation.

Finora, il programma di sviluppo ha incluso il test rigoroso del nuovo ultra-low emissions ALM combustor, compatibile con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) e il nuovo accessory gearbox, che consente una maggiore estrazione di potenza aggiuntiva. Una delle prossime pietre miliari sarà il primo full powerplant, inclusi Spirit nacelle, EBU and mount system, che entrerà nel programma di test entro la fine dell’anno”, afferma Rolls-Royce.

Il Dr. Dirk Geisinger, Director Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Il nostro Pearl 10X team è estremamente concentrato sullo sviluppo del motore e sono orgoglioso di vedere i continui progressi del programma. La combinazione di potenza altamente efficiente e performance ambientali eccezionali del Pearl 10X è in una classe a sé stante e supporterà il Falcon 10X di Dassault nello stabilire nuovi standard nell’ultra-long-range corporate jet market”.

“Il Pearl 10X è dotato dell’Advance2 engine core, il core più efficiente disponibile nel business aviation sector, e lo combina con un high-performance low-pressure system, risultando in una superior thrust di oltre 18.000 lbf. Rispetto all’ultima generazione di Rolls-Royce business aviation engines, il Pearl 10X offre un’efficienza superiore del 5%, offrendo allo stesso tempo eccezionali low noise and emissions performance. Il risultato è un motore che offre una combinazione leader di mercato di potenza ed efficienza. Questa combinazione consentirà a clienti e operatori di avere una premium airport accessibility e di volare ultra-long-range connections, pur essendo in grado di viaggiare quasi alla velocità del suono.

Riunisce le tecnologie innovative derivate dal Rolls-Royce Advance2 demonstrator programme e le comprovate caratteristiche della Pearl family per offrire performance ambientali di prim’ordine. Ciò include un blisked fan ad alta efficienza; un high pressure compressor con market-leading pressure ratio e sei blisked stages; un ultra-low emissions combustor; una two-stage shroudless high pressure turbine e una enhanced four-stage low pressure turbine che è una delle più efficienti e compatte del settore. Questa suite di tecnologie è racchiusa in una nuova ultra-slimline nacelle di Spirit AeroSystems”, conclude Rolls-Royce.

Forte domanda per il CorporateCare enhanced service

Rolls-Royce ha annunciato nei giorni scorsi di aver firmato il millesimo CorporateCare® Enhanced service contract dall’inizio del programma nel 2019. Il servizio avanzato è stato introdotto come standard per tutti i nuovi clienti CorporateCare ed è disponibile anche come aggiornamento ai contratti esistenti.

Il CorporateCare Enhanced service copre un’ampia gamma di additional services items per i motori AE 3007 e Tay, inclusi troubleshooting and mobile repair team travel costs. Per i motori Pearl® 15, Pearl 700, BR710 e BR725 copre anche la manutenzione dell’intero powerplant, inclusi nacelle, engine build-up and thrust reverser, unit-related services, nonché erosion and corrosion su tutte le engine and nacelle parts.

Megha Bhatia, VP Sales & Marketing – Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Da quando abbiamo lanciato il nostro servizio pionieristico CorporateCare Enhanced, abbiamo riscontrato una forte domanda da parte dei clienti di tutto il mondo, che riconoscono chiaramente il valore di questo programma. Offre una copertura completa e senza rivali per il full powerplant, inclusi engine and nacelle, e un accesso prioritario al nostro dedicated Business Aviation Service Network. I nostri clienti adorano la mentalità di CorporateCare Enhanced, che può essere riassunta come: ‘If we provide it, we cover it’”.

“Rolls-Royce è il principale business aviation engine supplier, che equipaggia oltre 3.600 business aircraft in servizio. Oggi, più di 2.400 aeromobili sono coperti da CorporateCare e circa il 70% degli aeromobili Rolls-Royce di nuova consegna sono iscritti al programma.

CorporateCare Enhanced offre vantaggi finanziari e operativi sostanziali ai clienti, come aumento del valore e della liquidità degli asset, mitigazione del rischio dei costi di manutenzione e protezione da costi imprevisti e unscheduled events in qualsiasi parte del mondo. L’aumento della disponibilità degli aeromobili, la riduzione degli oneri di gestione, il trasferimento completo del rischio, l’accesso prioritario diretto all’infrastruttura dei servizi Rolls-Royce e l’assistenza in loco a distanza sono ulteriori vantaggi per i clienti”, afferma Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)