Nuova cabina a bordo degli A330neo di Condor

Dall’autunno 2022, gli ospiti a bordo del nuovo A330neo di Condor potranno sperimentare interni che stabiliscono nuovi standard. L’aereo decollerà in una configurazione a tre classi: saranno disponibili un totale di 310 posti, 30 per la Business Class, 64 per la Premium Economy Class e 216 per la Economy Class. Gli ospiti sperimenteranno la nuova cabina per la prima volta nell’autunno 2022, quando circa un Airbus A330neo al mese si unirà alla flotta, in sostituzione dell’attuale flotta Boeing 767 a lungo raggio.

L’A330neo Condor decollerà quindi sulle rotte a lungo raggio nell’inverno 2022. Le prime destinazioni includono Repubblica Dominicana, Messico e Seattle, Stati Uniti.

“Con il nuovo design della cabina, ci concentriamo sull’eleganza moderna e il set di colori crea un chiaro riferimento alla nostra nuova brand identity. La vacanza dei nostri ospiti inizia con l’imbarco e continua con il prodotto distintivo Condor e il first-class service”, afferma Ralf Teckentrup, CEO of Condor. “Con ciò, il nostro prodotto consolidato è completato da un design degli interni coerente e senza precedenti, con il massimo livello di comfort, il programma di intrattenimento in volo più vario e più ampio fino ad oggi con un’interfaccia per il tuo auricolare Bluetooth, nonché connettività Internet ad alta velocità per tutti a bordo”.

“La nuova Business Class offre 30 sedili completamente reclinabili in una configurazione 1-2-1 con accesso diretto al corridoio per tutti gli ospiti. Il sedile si trasforma comodamente in una poltrona reclinabile di 1,99 metri, proprio come un letto a casa, con spazio per i piedi extra-large. Gli ospiti della Business Class hanno accesso agli ultimi film, serie TV, podcast e giochi, tutti accessibili su uno schermo da 17,3 pollici in modalità 4K, con touchscreen e telecomando.

In Premium Economy Class, gli ospiti godono di più spazio personale grazie al generoso extra seat pitch di 13 centimetri in più, comparato alla Economy Class e un maggiore backrest angle fino a 15 centimetri. Inoltre, il poggiatesta e il poggiapiedi regolabili su ogni sedile garantiscono un’esperienza di volo notevolmente più confortevole.

Sia i posti in Premium Economy che in Economy Class hanno monitor 4K da 13,3 pollici con touchscreen, che possono essere utilizzati per godersi l’ampio programma. Condor utilizza una configurazione di posti 2-4-2 in entrambe le classi.

Una nuova funzionalità attende gli ospiti in tutte e tre le classi di prenotazione: il nuovo A330neo offre Internet a banda larga ad alta velocità e con ciò una nuova forma di connettività mentre si è a bordo. La più recente tecnologia di intrattenimento in volo offre un programma selezionato dal quale gli ospiti possono scegliere i loro film, serie, podcast o altri contenuti preferiti. Ogni posto ha un supporto aggiuntivo per un dispositivo mobile, in modo che sia possibile anche lo streaming. Inoltre, le cuffie Bluetooth personali possono essere collegate al sistema di intrattenimento in volo dell’aereo. Per condizioni di luce ottimali e un’atmosfera di benessere, la cabina dispone di un’illuminazione d’atmosfera che può essere regolata individualmente per tutte le classi di prenotazione in base all’ora del giorno. Questo aiuta gli ospiti a bordo ad addormentarsi facilmente e a svegliarsi più rilassati”, afferma Condor.

“Visivamente, il nuovo cabina products colpisce per un concetto cromatico elegante che si concentra sui colori “Condor Marina” e “Condor Earth”, nonché sulle sottili strisce come elemento ricorrente. Ciò include un badge a strisce su ogni sedile e copri poggiatesta a strisce uniformi in Business e Premium Economy Class.

Il design della cabina è stato realizzato dall’agenzia di design müller/romca industrial design con sede a Kiel. Remo Masala, titolare dell’agenzia visionalphabet di Berlino, che ha disegnato la nuova brand identity di Condor, ha accompagnato il processo con la direzione creativa”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)