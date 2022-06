News Brevi – 08.06.2022

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE A MAGGIO 2022 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di maggio 2022. A maggio 2022 sono state effettuate 47 consegne a 27 clienti. Gli ordini a maggio 2022 sono pari a 13. Dall’inizio del 2022 ad oggi, sono state effettuate 237 consegne a 58 clienti. Il numero netto di consegne da inizio anno di 235 riflette una riduzione di 2 consegne registrate a dicembre 2021 (2 A350-900 Aeroflot) per le quali non è stato possibile un trasferimento a causa delle sanzioni internazionali.

1,8 MILIONI DI PASSEGGERI HANNO VIAGGIATO CON SAS A MAGGIO – Nel mese di maggio più di 1,8 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un incremento di circa il 350% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità di SAS è aumentata contemporaneamente del 200% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è aumentato del 18% e la capacità è stata aumentata del 13%. Il load factor di maggio è stato del 71%, con un miglioramento di 35 punti percentuali rispetto a maggio dello scorso anno. “Il nostro ramp-up continua e sono felice di condividere che ora abbiamo anche iniziato a volare da e per Toronto. Le vendite complessive dei biglietti sono positive poiché ci stiamo avvicinando al periodo di punta estivo. Tuttavia, l’intero ecosistema dell’aviazione deve attualmente affrontare sfide e per ridurre al minimo il rischio operativo per l’estate, SAS ha apportato modifiche proattive al suo traffic program. Nel frattempo, il lavoro cruciale sulla necessaria trasformazione di SAS continua”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

AUSTRIAN AIRLINES: RACCOLTI QUASI 60.000 EURO IN UN ASTA DI BENEFICENZA – D’ora in poi, 11 file di sedili e più di 170 carrelli per la ristorazione hanno nuovi proprietari. Insieme alla casa d’aste online Aurena, Austrian Airlines ha messo all’asta Economy Class plane seats non più utilizzati della sua flotta Boeing 767, così come più di 170 flight trolleys. I sedili erano prevalentemente in servizio sui voli transatlantici e sono stati rimossi nel corso di una modifica della cabina e sostituiti da posti in Premium Economy Class. I sedili e i carrelli sono stati rinnovati fedelmente all’originale e ora sono in attesa di nuovi compiti a terra, come complemento d’arredo, carrelli da bar o robuste cassette degli attrezzi. Durante l’asta, più di 390 offerenti hanno fatto 2.500 offerte. Pertanto, è stato possibile incassare 58.587 euro. In collaborazione con Aurena, Austrian Airlines donerà tutti i proventi dell’Ukraine aid program della Austrian NGO Nachbar in Not (neighbor in need). Con queste donazioni Nachbar in Not fornirà alle persone bisognose cibo, acqua, medicinali e prodotti per l’igiene. “L’immensa sofferenza degli ucraini ci preoccupa molto. In qualità di vettore di bandiera che da oltre 60 anni collega l’Austria con l’Europa e il mondo, siamo molto lieti di condividere un pezzo di storia dell’aviazione, aiutando così le persone bisognose. Con questo progetto di beneficenza, vogliamo dare almeno un piccolo contributo per alleviare le sofferenze del popolo ucraino. Vorremmo ringraziare tutti gli offerenti, che hanno fatto offerte durante l’asta e hanno così contribuito ad aiutare le persone bisognose”, afferma Michael Trestl, Austrian Airlines CCO.

BRUSSELS AIRLINES STATEMENT – ALLEVIARE LA WORK PRESSURE DURANTE L’ESTATE 2022 – “Ci rammarichiamo che l’incontro di conciliazione con le parti sociali di martedì 7 giugno non abbia portato a un accordo. Stiamo entrando in un’estate impegnativa, un’estate cruciale per il nostro settore. L’aumento dell’orario dei voli dopo due anni insolitamente tranquilli e il full summer schedule comporta un enorme carico di lavoro per tutto il nostro personale e in tutto il settore. Il nostro personale ha espresso preoccupazione per il fatto che il carico di lavoro sia troppo elevato in queste circostanze eccezionali. Li abbiamo ascoltati e preso provvedimenti per alleggerire il workload. Stiamo tra l’altro cancellando 148 voli, per i quali ci sono sufficienti alternative a disposizione dei passeggeri, poiché vogliamo soddisfare la richiesta del personale di ridurre il carico di lavoro. Negli ultimi mesi abbiamo condotto una campagna di reclutamento di grande successo per consentire la nostra crescita quest’estate. In particolare, sono stati assunti 225 additional cabin crew members, molti dei quali hanno esperienza presso Brussels Airlines. L’airport staff e il maintenance department hanno anch’essi reclutato personale aggiuntivo. Nessun volo è stato cancellato per carenza di personale. Il flight schedule proposto era pienamente in linea con la forza lavoro e nell’ambito degli accordi dell’attuale CLA. La cancellazione di 148 voli avrà un impatto su meno dell’1% dei passeggeri, che saranno contattati dalla compagnia aerea giovedì 9 giugno, tramite e-mail e sms e riceveranno immediatamente i dettagli del loro nuovo volo. Se il cliente non è soddisfatto dell’alternativa proposta, valuteremo insieme altre soluzioni. Infine, se non viene trovata una soluzione, il passeggero può sempre richiedere il rimborso. Ci auguriamo che il dialogo con le parti sociali possa continuare per trovare soluzioni efficaci per la prossima estate. Uno sciopero all’inizio dell’estate sarebbe arrivato nel momento peggiore possibile per i nostri passeggeri, per tutti i nostri colleghi e per la nostra compagnia che sta ancora cercando di uscire dal rosso ogni giorno”, afferma Maaike Andries, Spokesperson for Brussels Airlines.

JETBLUE MIGLIORA IL SUO PAISLY WEBSITE – Giusto in tempo per l’intenso periodo di viaggio estivo, JetBlue Travel Products ha annunciato oggi nuovi miglioramenti per Paisly by JetBlue, un sito web di viaggi che aiuta i clienti che hanno acquistato un volo JetBlue a trovare facilmente le offerte pertinenti al viaggio. Lanciato poco più di un anno fa, Paisly è l’ideale per i viaggiatori che amano prenotare il loro viaggio à la carte, acquistando prima il volo e prenotando poi le altre componenti del viaggio. Il sito utilizza le informazioni sui voli di un cliente per personalizzare i suggerimenti per autonoleggi, hotel, case vacanza e attività, tutti accessibili in un sito Web di facile utilizzo con relazioni dirette con i partner e il servizio clienti di JetBlue. Con migliaia di nuove attività e oltre 4.000 soggiorni tra cui scegliere, l’aumento dell’inventario sulla piattaforma consolida l’ingresso di Paisly nel mercato delle prenotazioni online per i clienti JetBlue. “Proprio come JetBlue fa per i viaggi aerei, Paisly cerca di alzare il livello della prenotazione di viaggi online fornendo un servizio eccezionale senza costi aggiuntivi”, ha affermato Andres Barry, president, JetBlue Travel Products. Per accedere alle offerte di Paisly, i clienti JetBlue con voli imminenti possono visitare paisly.com e accedere utilizzando il codice di conferma del volo e il cognome. Una volta effettuato l’accesso, i clienti vedranno i dettagli del loro prossimo volo insieme alle offerte di auto, hotel e attività per il loro viaggio.

JETBLUE: COMMENTO RIGUARDO IL RINVIO DELLO SPECIAL MEETING DI SPIRIT – JetBlue ha rilasciato una dichiarazione di Robin Hayes, chief executive officer, riguardo la decisione dello Spirit Board of Directors: “Accogliamo con favore questo sviluppo come un primo passo necessario verso autentici negoziati tra lo Spirit Board e JetBlue. Gli azionisti di Spirit stanno chiaramente esortando lo Spirit Board a impegnarsi con noi in modo costruttivo e a fornirci le stesse informazioni precedentemente rese disponibili a Frontier, in modo da poter raggiungere una transazione consensuale. La proposta migliorata che abbiamo presentato allo Spirit Board all’inizio di questa settimana offre chiaramente il valore più interessante disponibile per gli azionisti di Spirit e rimaniamo pienamente impegnati nell’acquisizione di Spirit. Siamo fiduciosi che una combinazione JetBlue-Spirit creerà un vero concorrente domestico dei quattro big four carriers, che si tradurrà in tariffe più basse e un servizio migliore per i clienti, offrendo al contempo agli azionisti di Spirit l’opportunità di creazione di valore più interessante a loro disposizione”.

NUOVA PARTNERSHIP SPORTIVA PER JETBLUE – JetBlue Vacations annuncia la sua nuova partnership, diventando Official Travel Partner del Major League Soccer team, Inter Miami CF. La nuova partnership verrà lanciata durante la stagione 2022. Il nuovo accordo segna la prima sponsorizzazione di JetBlue Travel Products di un major league sports team e consolida il suo impegno nei confronti della comunità del sud della Florida.