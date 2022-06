Qatar Airways atterra a Santorini, Grecia

Con l’inizio della stagione delle vacanze, Qatar Airways sta rendendo più facile per i clienti godersi le isole greche con il lancio del suo nuovo servizio per Santorini (JTR) e la ripresa dei voli per Mykonos (JMK).

Il primo volo da Doha a Santorini, martedì 7 giugno, è stato operato da un A320 con 12 posti in Business Class e 132 in Economy Class, ed è stato accolto dai Senior Executives di Fraport Greece quando l’aereo è atterrato al Santorini International Airport per la prima volta volta.

La compagnia aerea ha celebrato l’occasione creando un menu su misura per il volo, progettato per abbracciare la cucina tradizionale greca, con fascette per le posate appositamente decorate per tutti i passeggeri e una carta menu illustrata per i clienti di Business Class. Ai passeggeri sono stati anche regalati cupcake celebrativi per celebrare l’occasione.

Il volo inaugurale da Doha è stato operato dal capitano del Qatar Abdulaziz Al Kaabi e dal capitano greco Andrew Evlambides, in onore del primo volo per Santorini. La destinazione dell’isola si unisce ad Atene e Mykonos per diventare il terzo Greek gateway servito dal vettore nazionale dello Stato del Qatar.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Le isole greche sono una destinazione turistica leader e un mercato importante per Qatar Airways. C’è un forte interesse da parte di tutta la nostra rete per i voli per Santorini, in particolare nel segmento leisure. Ci impegniamo a offrire ai nostri passeggeri il maggior numero possibile di scelte di collegamento one-stop senza soluzione di continuità. Sono sicuro che i visitatori provenienti dal Medio Oriente, dall’Asia, dall’Australia e dalle Americhe saranno lieti di avere Santorini servita dalla nostra compagnia aerea”.

Alexander Zinell, CEO di Fraport Greece, ha dichiarato: “Siamo onorati che Qatar Airways abbia incluso Santorini nel suo network e ampliato la sua presenza negli aeroporti gestiti da Fraport Greece. La Grecia offre al mondo destinazioni turistiche davvero iconiche e Qatar Airways ora rende Santorini accessibile da numerosi nuovi mercati tramite il suo hub di Doha. Il prodotto a 5 stelle di Qatar Airways si abbina perfettamente all’eccezionale Santorini. L’esperienza di viaggio è stata ulteriormente migliorata poiché il nostro brand-new Santorini Airport Terminal è ora completato. Continueremo a lavorare con Qatar Airways e i partner offrendo operazioni aeroportuali altamente efficienti e un’esperienza ai passeggeri degna del Santorini brand name”.

I voli stagionali per Mykonos sono ripresi il 3 giugno, con quattro voli settimanali, i voli per Atene sono aumentati a un doppio servizio giornaliero, offrendo una scelta più ampia sia ai passeggeri business che ai turisti.

“Con i tre voli settimanali per Santorini, i passeggeri possono ora godere di una connettività senza interruzioni verso oltre 150 destinazioni attraverso l’ampia rete globale della compagnia aerea tramite il miglior aeroporto del mondo, l’Hamad International Airport, in collegamento con destinazioni popolari in Medio Oriente, Asia e Australia. La connettività migliorata significa che i clienti possono lasciare l’Australia venerdì sera e arrivare a Santorini entro sabato pomeriggio.

Qatar Airways continua ad applicare la sua politica di prenotazione flessibile che offre modifiche illimitate a date e destinazioni di viaggio e rimborsi gratuiti per tutti i biglietti emessi per viaggi completati entro il 30 settembre 2022.

I passeggeri che volano da e per Santorini beneficeranno anche della generosa franchigia bagaglio di Qatar Airways che prevede fino a 35 kg in classe Economy e 40 kg con due bagagli a mano aggiuntivi in Business Class”, conclude Qatar Airways.

