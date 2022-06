IATA: calo della Air Cargo Demand in linea con le aspettative

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati di aprile 2022 per i global air cargo markets, che mostrano un calo della domanda e una contrazione della capacità. Gli effetti di Omicron in Asia e la guerra Russia-Ucraina continuano a creare un contesto operativo difficile che sta guidando il declino.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è diminuita dell’11,2% rispetto ad aprile 2021 (-10,6% per le operazioni internazionali). La domanda globale è in calo dell’1% rispetto ad aprile 2019.

La capacità è stata del 2% inferiore al 2021 (+1,2% per le operazioni internazionali). Sia la capacità globale che la capacità internazionale sono leggermente diminuite ad aprile rispetto a marzo. L’Asia ha subito i maggiori cali di capacità.

La guerra in Ucraina ha portato a un calo della cargo capacity utilizzata per servire l’Europa poiché diverse compagnie aeree con sede in Russia e Ucraina erano attori chiave del cargo. La politica zero-COVID in Cina ha portato a problemi di capacità a causa della cancellazione dei voli per la carenza di manodopera.

“L’air cargo demand è diminuita dell’11,2% ad aprile e la capacità si è contratta del 2% rispetto ad aprile 2021. La combinazione della guerra in Ucraina e del blocco COVID-19 in Cina ha fatto aumentare i costi energetici, intensificato le interruzioni della supply chain e alimentato l’inflazione. L’ambiente operativo è impegnativo per tutti i business, compreso l’air cargo. Con l’allentamento delle restrizioni di blocco da parte della Cina, c’è motivo di un certo ottimismo e lo squilibrio tra domanda e offerta mantiene alti i rendimenti”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato una diminuzione del 14,4% dei cargo volumes nell’aprile 2022 rispetto allo stesso mese del 2021. Il mercato in Europa è diminuito in modo significativo, in calo del 24,6% su base mensile. Ciò è attribuibile alla guerra in Ucraina. Anche la carenza di manodopera e la minore attività manifatturiera in Asia dovuta a Omicron hanno influito sui volumi. La capacità è diminuita dello 0,2% ad aprile 2022 rispetto ad aprile 2021.

(Ufficio Stampa IATA)