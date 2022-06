I leader del settore discutono di aviazione sostenibile al Summit of the Americas

L‘International Air Transport Association (IATA), in collaborazione con Boeing, ha ospitato una tavola rotonda sulla sustainable aviation nel contesto del IX Summit of the Americas, che si tiene dal 6 al 10 giugno 2022 a Los Angeles sotto il tema “Building a Sustainable, Resilient, and Equitable Future”.

I rappresentanti di varie parti interessate nella catena del valore dell’aviazione, insieme ai rappresentanti dei governi, si sono riuniti il 6 giugno 22 per affrontare le sfide nel raggiungimento del net-zero 2050 goal adottato al 77th IATA Annual General Meeting (AGM) lo scorso anno.

L’evento è servito come un’opportunità per evidenziare il potenziale della regione per sviluppare ed espandere una Sustainable Aviation Fuel (SAF) industry e ha invitato i capi di Stato a sviluppare solide politiche per incentivare la produzione di SAF nell’emisfero occidentale.

Nell’aprire l’evento, Peter Cerdá, IATA’s Regional Vice President for the Americas, ha ricordato ai partecipanti il prezioso contributo dell’aviazione allo sviluppo socioeconomico in tutta la regione.

“Insieme al fatto che in questo continente esistono pochi modi di trasporto alternativi praticabili che forniscono connettività essenziale sia per le persone che per le merci, per andare avanti le priorità devono essere:

– Il significativo aumento della produzione di SAF, inclusi investimenti e politiche di supporto per contribuire a promuovere questa nuova fonte di energia, non sufficientemente disponibile per soddisfare la domanda attuale.

– L’accelerazione della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, come gli aerei elettrici e a idrogeno.

– Ridurre ulteriormente le emissioni ricercando efficienze operative e infrastrutturali.

– Mantenere la compensazione delle emissioni di carbonio nel breve termine”, afferma IATA.



“Per raggiungere il net zero goal del settore, il supporto dei governi è fondamentale per lo sviluppo di politiche che accelerino in modo efficiente la produzione commerciale e l’implementazione dei SAF. C’è slancio tra i governi, le compagnie aeree, i produttori di aeroplani, i produttori di carburante e i partner delle ONG per lavorare collettivamente per raggiungere i net zero goals. Oltre agli Stati Uniti, i governi della regione, inclusi Brasile, Canada, Cile, Colombia e Messico, stanno perseguendo politiche aeronautiche sostenibili con il supporto delle compagnie aeree membri IATA”, ha affermato Cerdá.

Landon Loomis, Vice President, Latin America, Caribbean & Global Policy at Boeing, ha sottolineato l’importanza strategica di tenere l’evento insieme al Summit of the Americas. “Il messaggio degli esperti alla tavola rotonda è chiaro: oltre a una partnership a livello di settore, sono necessari impegni politici, diffusione della tecnologia e miglioramenti dell’efficienza delle infrastrutture per raggiungere l’impegno del settore di raggiungere la decarbonizzazione entro la metà del secolo”.

Per sostenere la SAF roundtable, John Kerry, Special Presidential Envoy for Climate for the United States, ha condiviso un messaggio, ricordando a tutti che “ridurre le emissioni di settori difficili da decarbonizzare, come l’aviazione, è essenziale per affrontare il cambiamento climatico. Sono incoraggiato dall’impegno delle compagnie aeree di tutto il mondo a intensificare l’uso di sustainable aviation fuels, che hanno il potenziale non solo per ridurre significativamente le emissioni nel settore, ma anche per fornire opportunità economiche”.

“Dimostrando il loro impegno a raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050, sette compagnie aeree di tutte le Americhe utilizzeranno SAF per voli commerciali dal Los Angeles International Airport (LAX) durante la settimana del vertice. Insieme a Boeing, Aeromexico, Alaska Airlines, American Airlines, Copa Airlines, Delta Airlines, United Airlines e WestJet hanno acquistato 100.000 galloni (379.000 litri) di SAF, rappresentando una riduzione delle emissioni di CO2 di 472.500 libbre (214.300 chilogrammi). Il carburante viene fornito dal fornitore di soluzioni a basse emissioni di carbonio con sede a Los Angeles World Energy.

L’industria globale del trasporto aereo ha adottato l’obiettivo di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050 nell’ottobre 2021. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederà una combinazione di massima eliminazione delle emissioni alla fonte, compensazione delle emissioni di carbonio, tecnologia degli aeromobili e dei motori radicalmente nuova e tecnologie di cattura del carbonio”, prosegue IATA.

“I SAF potrebbero rappresentare fino al 65% del percorso di riduzione delle emissioni stabilito dall’industria, evidenziando l’importanza vitale della produzione e dell’utilizzo dei SAF. Ciò richiederà un massiccio aumento della produzione per soddisfare la domanda, poiché i SAF non sono sviluppati commercialmente nella maggior parte dei paesi o sono prodotti su piccola scala nelle Americhe.

In tutto il mondo, la domanda di SAF da parte dell’industria aeronautica raggiungerà i 330-445 milioni di litri entro il 2050.

Esiste già lo slancio tra le compagnie aeree, i produttori di aeroplani, i produttori di carburante e i partner delle ONG per lavorare insieme per raggiungere i net-zero goals. Tuttavia, il sostegno dei governi è essenziale per sviluppare politiche che accelerino in modo efficiente la produzione commerciale e il dispiegamento dei SAF”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)