SWISS rimborsa anticipatamente il prestito garantito dallo stato

Swiss International Air Lines (SWISS) ha rimborsato la sua bank loan facility garantita dalla Confederazione Svizzera alla fine di maggio 2022.

“Con la situazione pandemica ora più stabile e con le restrizioni di viaggio allentate che determinano tendenze positive nella liquidità della compagnia, SWISS è ora in grado di soddisfare le proprie esigenze di finanziamento sui capital markets tramite Lufthansa Group. In considerazione di ciò, SWISS ha terminato la bank loan facility garantita all’85% dalla Confederazione Svizzera prima della sua normale scadenza del 2025. SWISS non ha mai prelevato più della metà del total loan amount disponibile nell’ambito del prestito da quando è stato istituito e durante la durata del prestito ha pagato un totale di CHF 60 milioni di interessi e commissioni”, afferma Swiss.

“La pandemia COVID ha innescato la più grande crisi che il settore dell’aviazione abbia mai vissuto in tutto il mondo”, afferma Reto Francioni, Chairman of the SWISS Board of Directors. “Siamo grati alla Confederazione Svizzera, guidata dal Federal Department of Finance, per la fiducia nel futuro della nostra compagnia in questo periodo molto difficile. Abbiamo dimostrato in cambio quanta sostanza e quanto ulteriore potenziale abbiamo all’interno delle nostre fila. Grazie a questo grande risultato di collaborazione, la Swiss Confederation, le banche e SWISS hanno garantito congiuntamente che una delle aziende più vitali per l’economia svizzera sia stata in grado di affrontare e dominare la grave minaccia che ha dovuto affrontare a causa della crisi COVID”.

“SWISS ha reagito immediatamente dopo lo scoppio della pandemia nel marzo 2020, avviando ampie misure di risparmio sui costi per ridurre il suo deflusso di liquidità. Lufthansa Group ha anche sostenuto SWISS con prestiti per CHF 500 milioni durante la pandemia. Anche il prestito bancario garantito dalla Confederazione Svizzera è stato vincolato a determinate locational conditions, il cui rispetto è stato monitorato dalla Swiss Aviation Foundation. Il requisito principale in questo caso era lo sviluppo proporzionato di SWISS rispetto alle altre compagnie aeree di Lufthansa Group”, prosegue Swiss.

“Siamo molto grati alla Swiss Confederation che, insieme alle banche, ha fornito a SWISS ed Edelweiss la liquidità di cui avevano bisogno durante la pandemia COVID”, afferma Dieter Vranckx, Chief Executive Officer of SWISS and Chairman of the Edelweiss Board of Directors. “Di conseguenza, siamo stati in grado di garantire i posti di lavoro di gran parte della nostra forza lavoro con sede in Svizzera e di dotarci di strutture di costo sostenibili e competitive, pur mantenendo la Svizzera collegata al mondo durante il periodo della pandemia. Ora siamo stati in grado di aumentare nuovamente le nostre operazioni nel nostro hub di Zurigo in armonia con gli altri hub di Lufthansa Group e di sviluppare proporzionalmente la nostra gamma di servizi aerei”.

SWISS ha avviato una ristrutturazione nell’estate 2021 che ha visto la sua flotta di aeromobili ridimensionata di circa il 15% e la sua forza lavoro ridotta di circa 1.700 posizioni a tempo pieno entro la fine dello scorso anno.

“Le azioni che abbiamo intrapreso stanno avendo i loro effetti”, conferma Markus Binkert, Chief Financial Officer di SWISS. “Dopo aver subito perdite cumulative di oltre CHF 1 miliardo negli ultimi due anni, ora siamo stati in grado di riportare SWISS alla stabilità finanziaria e nel primo trimestre di quest’anno abbiamo generato un flusso di cassa positivo. Questo a sua volta ci consente di emergere in anticipo dal sostegno dello Stato svizzero e di soddisfare le nostre future esigenze finanziarie sui capital markets tramite Lufthansa Group”.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Lufthansa Group – Photo Credits: Swiss International Air Lines)