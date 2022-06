News Brevi – 09.06.2022

EMIRATES RICONOSCIUTA PER “BEST WI-FI AND BEST FOOD & BEVERAGE” AI 2022 APEX REGIONAL PASSENGER CHOICHE AWARDS® – I viaggiatori di tutto il mondo hanno riconosciuto Emirates come ‘Best Wi-Fi and Best Food & Beverage in the Middle East’, con la compagnia aerea che ha vinto questi premi alla prestigiosa 2022 APEX Regional Passenger Choice Awards® ceremony tenutasi a Dublino. “Per i premi di quest’anno, ai passeggeri verificati che volano su oltre un milione di voli su quasi 600 compagnie aeree di tutto il mondo è stato chiesto di valutare le loro esperienze aeree in cinque sottocategorie: seat comfort, cabin service, food and beverage, entertainment, Wi-Fi. I due premi coronano i continui sforzi di Emirates per offrire le migliori esperienze possibili ai clienti a bordo e portano il conteggio totale dei premi APEX assegnati a Emirates a 30, dal lancio dei premi nel 2010. Il premio Best Food & Beverage riconosce la cucina di Emirates, costantemente di alta qualità e di ispirazione regionale, e l’ampio menu di bevande. L’attenzione ai dettagli della compagnia aerea assicura un’operazione in cui oltre 110 pasti provenienti da quasi 4.600 ricette che soddisfano ogni palato vengono caricati sui suoi voli ogni anno. Emirates presta particolare attenzione anche alla sua offerta di bevande, che spazia da analcolici freschi e bevande vitalizzanti a un’ampia selezione di tè e caffè selezionati, oltre ai migliori champagne e annate speciali di vini e liquori”, afferma Emirates. “Rimanere in contatto è un elemento essenziale a terra e anche in volo. Emirates è stata la prima compagnia aerea a dotare la sua intera flotta di connettività per telefoni cellulari nel 2007 e ora ogni aereo è dotato di servizi Wi-Fi. Opzioni di connettività gratuite sono disponibili per tutti i passeggeri Business e First Class, Skywards Platinum e superiori. Sono disponibili piani per full flight internet o chat. L’anno scorso Emirates ha sostituito gli MB limited plans con unlimited plans o timed plans, semplificando le opzioni disponibili poiché pochi utenti hanno compreso il consumo di MB in una sessione. In totale, il pluripremiato ice inflight entertainment system di Emirates, con oltre 5.000 canali, inclusi fino a 150 canali dedicati a famiglie e bambini, presenta un’impareggiabile ampiezza di contenuti in 40 lingue per soddisfare la sua base di clienti globale. Nuovi ed esclusivi contenuti saranno disponibili a bordo su ice per tutti coloro che viaggiano quest’estate e oltre”, prosegue Emirates. Emirates avvierà presto un vasto programma di retrofit della cabina per dotare 120 aeromobili della sua ultima cabina Premium Economy, nonché dei suoi ultimi interni in altre cabine. Gli APEX Passenger Choice Awards® riconoscono l’eccellenza in termini di seat comfort, cabin service, food and beverage, entertainment and Wi-Fi. In collaborazione con TripIt® di Concur®, il feedback anonimo dei passeggeri viene raccolto sulla base di feedback neutrali dei passeggeri.

AERONAUTICA MILITARE: DOPPIO SOCCORSO PER UN ELICOTTERO DELL’82° CENTRO C/SAR – Si è conclusa ieri una missione di soccorso per un equipaggio dell’82° Centro Combat Search and Rescue (C.S.A.R.) dell’Aeronautica Militare che è decollato dall’aeroporto militare di Trapani per recuperare una donna rimasta seriamente ferita durante un’escursione a nord dell’isola di Marettimo. L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, in servizio di prontezza SAR nazionale con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di decollo immediato dalla sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Il velivolo, dopo aver imbarcato un team del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), si è diretto verso la piccola isola siciliana dove, con il supporto degli operatori del C.N.S.A.S., ha issato a bordo la donna tramite il verricello. L’elicottero si è poi diretto verso l’ospedale di Trapani dove l’infortunata è stata lasciata alle cure del nosocomio siciliano. Al momento di decollare nuovamente il CNSAS è stato allertato per un secondo recupero, stavolta per un turista disperso ed infortunato in zona Erice. Verificata la fattibilità a sostenere la seconda missione di soccorso, il Comando Operazioni Aerospaziali ha autorizzato l’intervento. L’elicottero si è quindi diretto immediatamente nella zona interessata dove è stato recuperato un turista francese infortunatosi lungo il sentiero panoramico di Erice. Dopo essere nuovamente atterrati all’ospedale di Trapani per lasciare il secondo infortunato, l’equipaggio militare ha prima sbarcato i due operatori del CNSAS a Castellammare del Golfo per poi far rientro alla base militare di Trapani dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso. L’82° Centro Combat Search and Rescue è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR FRANCE VINCE IL “BEST ENTERTAINMENT IN EUROPE” AWARD AGLI APEX PASSENGER CHOICHE AWARDS 2022 – L’8 giugno 2022, alla cerimonia degli APEX Passenger Choice Awards 2022, Air France ha vinto il premio “Best Entertainment in Europe”. “Questo premio riconosce la qualità e la diversità dell’offerta di intrattenimento a bordo dei suoi voli a lungo raggio. In tutte le sue cabine a lungo raggio, Air France offre 1.000 ore di intrattenimento su 33.000 schermi ad alta definizione. La compagnia aerea sta gradualmente implementando una nuova touch-sensitive graphic interface, accessibile in 12 lingue e che consente ai passeggeri di scegliere facilmente il proprio programma. Sono disponibili più di 350 film, oltre a serie TV, documentari, musica, podcast, guide alle destinazioni, una mappa interattiva e una telecamera di bordo per guardare il decollo e l’atterraggio dal posto. Una specifica sezione benessere permette anche di conoscere la meditazione e lo yoga seduti durante il volo. C’è anche un’offerta su misura per i bambini. Nel 2021 Air France ha ricevuto il massimo riconoscimento – il Diamond Award – nell’APEX health safety powered by simplifying ranking, che premia le misure più rigorose attuate dalle compagnie aeree in materia di salute e sicurezza. A seguito di un audit completo del programma Air France Protect, che copre tutte le misure sanitarie della compagnia, il premio APEX ha riconosciuto l’impegno di Air France nel dare la massima priorità alla salute e alla sicurezza dei propri clienti e del personale”, afferma Air France. L’Airline Passenger Experience Association (APEX) è un’organizzazione di ricerca e valutazione leader nel campo dell’esperienza di viaggio del cliente. La sua rete comprende le principali compagnie aeree, aeroporti, alleanze, fornitori e società impegnate a migliorare l’esperienza del viaggio aereo. Gli APEX Passenger Choice Awards riconoscono le compagnie aeree per i loro prodotti e servizi in volo. I clienti di oltre un milione di voli di 600 compagnie aeree in tutto il mondo hanno avuto l’opportunità di valutare in modo anonimo cinque sottocategorie di viaggio: seat comfort, cabin service, food and drink, entertainment e Wi-Fi via app.

ETIHAD RICONOSCIUTA AGLI APEX PASSENGER CHOICHE AWARDS 2022 – Etihad Airways è stata premiata agli Airline Passenger Experience (APEX) Passenger Choice Awards in una cerimonia a Dublino ieri sera. La compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti ha ottenuto il 2022 Passenger Choice Award® for Best Entertainment in the Middle East. “Sull’offerta di intrattenimento E-BOX di Etihad, gli ospiti troveranno oltre 200 film, più di 350 programmi TV, 15 canali radiofonici e 800 album in una varietà di generi e lingue. Sul nuovo A350 della compagnia, le ultime caratteristiche includono la ricarica wireless in Business Class e l’abbinamento di cuffie Bluetooth in tutto l’aereo. La nuova flight map technology offre anche una modalità per bambini interattiva, in cui i giovani viaggiatori possono esplorare il mondo”, afferma Etihad Airways. APEX ha collaborato ancora una volta con TripIt® di Concur® per raccogliere feedback anonimi dei passeggeri. Per gli Awards 2022, quasi un milione di voli sono stati valutati dai passeggeri di oltre 600 compagnie aeree di tutto il mondo, utilizzando una scala a cinque stelle. Ai passeggeri è stata data l’opportunità di fornire valutazioni anonime in cinque sottocategorie: seat comfort, cabin service, food and beverage, entertainment, Wi-Fi. Terry Daly, Executive Director Guest Experience, Brand and Marketing, ha dichiarato: “Stiamo investendo costantemente nell’esperienza Etihad e siamo orgogliosi che il nostro intrattenimento in volo sia stato riconosciuto agli APEX Awards sulla base del feedback dei passeggeri. Il contenuto dell’Etihad E-BOX è curato per soddisfare l’ampia fascia demografica che Etihad porta attraverso la sua rete globale. Sulla nostra flotta più recente, la connettività Wi-Fi e altre innovazioni come l’abbinamento delle cuffie Bluetooth e la ricarica dei dispositivi wireless completano questa offerta di intrattenimento leader”.

ITA AIRWAYS: DICHIARAZIONE DEL MINISTRO GIOVANNINI IN OCCASIONE DELL’ARRIVO NELLA FLOTTA DEL NUOVO AIRBUS A350-900 “BORN TO BE SUSTAINABLE” – “La scelta di ITA per la sostenibilità dimostra che anche il trasporto aereo, tra i sistemi più complessi da decarbonizzare, come mostrato nel Rapporto STEMI, può compiere già ora scelte significative nella direzione della transizione ecologica e dell’attuazione dell’Agenda 2030 dell’Onu”. “Se i propositi verranno perseguiti con determinazione dalla compagnia – ha proseguito il Ministro – ITA potrà essere competitiva a livello internazionale, anche grazie a una flotta più moderna e green, in grado di ridurre le emissioni, risparmiare carburante e così abbattere i costi operativi” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA I PRIMI CINQUE SENTINEL A4 RADAR – Il 26 maggio 2022, lo STARE Project Office, US Army Sentinel Product Office, ha ricevuto i primi cinque radar del suo initial contract con Lockheed Martin. Il Sentinel A4 radar è sviluppato e prodotto da Lockheed Martin a Syracuse, New York, e ha ricevuto un programma accelerato da quando il progetto è stato assegnato a settembre 2019. “Siamo un passo avanti nell’ottenere questa capacità potenziata”, ha dichiarato Leah Cook, Sentinel Product Director for the U.S. Army Sentinel A4 program office. “La consegna dei primi cinque radar è il risultato di una collaborazione e di un impegno continuo nei confronti dell’esercito degli Stati Uniti”. Lockheed Martin supporterà l’esercito nella government test program phase all’inizio del 2023. I radar saranno sottoposti a mobility, environmental, radar performance and logistics testing. La produzione dei prossimi cinque sistemi radar è già in corso e la consegna dovrebbe iniziare a marzo 2023. L’architettura radar scalabile aperta di Sentinel A4 è la pietra angolare del radar system’s design e consente di affrontare le minacce in evoluzione solo con modifiche software. Il nuovo air and missile defense radar fornirà capacità migliorate rispetto all’iterazione precedente, il Sentinel A3.

DELTA PRESENTA LA PARALLEL REALITY™ TECHNOLOGY AL DETROIT HUB – Delta Air Lines, in collaborazione con Misapplied Sciences, lancerà la prima PARALLEL REALITY™ beta experience for customers al Detroit Metropolitan Airport a partire dal 29 giugno. Questa category-defining technology, presentata per la prima volta al CES nel 2020, consente a un massimo di 100 clienti di vedere contemporaneamente contenuti personalizzati su misura per il loro viaggio su un single digital screen. I clienti che aderiscono all’esperienza vedranno flight and wayfinding information personalizzate. Ogni spettatore otterrà un’esperienza unica e personalizzata, anche se si trova accanto a dozzine di altri spettatori che si godono le proprie esperienze uniche e personalizzate. “Questa tecnologia deve davvero essere vista per crederci. Non vediamo l’ora che i clienti sperimentino la facilità e la comodità che può portare ai loro viaggi, soprattutto se abbinati alle capacità di orientamento e personalizzazione dell’app Fly Delta”, ha affermato Ranjan Goswami, S.V.P. – Customer Experience. “La PARALLEL REALITY experience significa che i clienti non dovranno più cercare informazioni su volo e gate: i dettagli di viaggio personalizzati offerti dall’esperienza sono un potente complemento agli strumenti digitali di Delta, alle innovazioni aeroportuali che abbiamo già messo in atto e al servizio impareggiabile che i nostri dipendenti forniscono ogni giorno”. I clienti possono trovare questa nuova tecnologia nel Concourse A del McNamara Terminal, appena oltre il controllo di sicurezza. I clienti in partenza da DTW potranno sperimentare la tecnologia e condividere il loro contributo direttamente con Delta, mentre la compagnia aerea cerca di comprenderne l’efficacia nel mondo reale prima di espandersi potenzialmente ad altri aeroporti. Delta ha visto l’opportunità di sfruttare questa innovazione rivoluzionaria per trasformare l’esperienza aeroportuale, consentendo un viaggio personalizzato e senza interruzioni mentre i clienti si spostano dall’ingresso al gate. “Lo spirito di innovazione è una forza trainante in Delta. Siamo costantemente alla ricerca di modi per innovare, per migliorare significativamente l’esperienza del cliente”, ha affermato Matt Muta, V.P. – Innovation. “Con la tecnologia PARALLEL REALITY, abbiamo visto l’opportunità di trasformare un altro aspetto del viaggio in aeroporto in modo fluido, personalizzato e del tutto inaspettato”.

SCUOLA SPECIALISTI DELL’AERONAUTICA MILITARE: NUOVA CAPACITA’ ADDESTRATIVA PER I MANUTENTORI DI AEROMOBILI – Lo scorso 8 giugno è stato inaugurato presso il 9° Stormo di Grazzanise (CE) l’hangar per l’Attività Pratica dei Manutentori (A.P.M.) ad uso della Scuola Specialisti A.M. di Caserta, una struttura fondamentale per l’addestramento dei frequentatori dei corsi di manutenzione aeronautica che la Forza Armata organizza secondo l’iter di studi tracciato nel rispetto delle norme AER (EP) P-66 e AER (EP) P-147 della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (Armaereo) nell’ambito del Segretariato Generale della Difesa/D.N.A. L’hangar A.P.M. è una struttura moderna che consente alla Scuola Specialisti di completare il complesso percorso di riconfigurazione dello storico istituto casertano in Maintenance Training Organization (M.T.O.) secondo un modello caratterizzato da una sempre più spinta contiguità del mondo formativo con quello operativo. Esso è stato allestito per soddisfare uno dei requisiti fondamentali della prescrizione europea AER(EP).P-147 che richiede alla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di disporre di infrastrutture, di equipaggiamenti e di una selezione di aeromobili e parti di aeromobili al fine di erogare, per le materie a carattere prettamente aeronautico, elettro-avionico e propulsione, ore di addestramento pratico alla manutenzione, in un ambiente realistico del tutto assimilabile a quello che gli attuali frequentatori di corso della Scuola Specialisti troveranno presso i Reparti di impiego dell’Aeronautica Militare. Oltre all’hangar A.P.M., la Scuola Specialisti acquisisce competenza anche su una parte della cosiddetta “Palazzina F40”, nei pressi dell’hangar stesso, dove sono stati realizzati specifici ambienti di supporto didattico: una sala attrezzata dotata di dispositivi multimediali per attività di lezione frontale, briefing e preparazione lavori, oltre ad una sala istruttori, locali di supporto logistico e un archivio pubblicazioni. Il nuovo percorso formativo in ambiente certificato garantirà ai futuri manutentori dell’Aeronautica Militare, oggi frequentatori di corso della Scuola Specialisti, una maggiore flessibilità d’impiego, in un’ottica di interoperabilità in ambito europeo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).