Lufthansa: decolla la livrea speciale “Lovehansa”

Lufthansa, in occasione del Pride Month, decollerà dal 10 giugno con un aereo speciale verso destinazioni in tutta Europa. L’Airbus A320neo con registrazione D-AINY diventerà “Lovehansa” per i prossimi sei mesi.

“All’esterno dell’aereo non vi sarà la livrea Lufthansa ma “Lovehansa”, dipinta nei colori dell’arcobaleno, che simboleggiano il pride flag. Il welcome panel all’ingresso avrà anch’esso uno special rainbow design. Inoltre, guardando fuori dal finestrino dell’aereo, cuori in rainbow colors possono essere visti sulle winglets.

Il primo volo del “Lovehansa” è stato verso Billund in Danimarca (LH842) il 10 giugno”, afferma Lufthansa.

“Lufthansa è una compagnia che è sinonimo di apertura, diversità e comprensione. Con la “Lovehansa” special livery, la compagnia invia un altro chiaro segnale e rende visibile questa parte importante della sua cultura aziendale al mondo esterno”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Oliver Roesler – Lufthansa)