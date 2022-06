Brussels Airlines riapre le sue rotte per Conakry e Ouagadougou dopo due anni

Dopo due anni di assenza sui mercati, Brussels Airlines torna a Conakry (Guinea) e Ouagadougou (Burkina Faso). Entrambe le destinazioni accolgono oggi un primo volo da Bruxelles. D’ora in poi Brussels Airlines collegherà Bruxelles con entrambe le capitali tre volte a settimana.

“Come esperti dell’Africa siamo molto felici di espandere nuovamente la nostra posizione di mercato nel nostro continente più importante. Siamo stati in grado di assumere molti dei nostri precedenti dipendenti, il che significa che abbiamo immediatamente l’esperienza necessaria per riavviare il nostro collegamento diretto tra due importanti capitali africane: Conakry e Ouagadougou e la nostra base, l’aeroporto di Bruxelles. Questo è un passo importante che conferma ancora una volta il nostro importante ruolo di porta d’ingresso tra Europa e Africa”, afferma Philippe Saeys-Desmedt, Head of Sales Sub Sahara Africa for Brussels Airlines and Lufthansa Group.

“In qualità di ambasciatore del Kingdom of Belgium in Burkina Faso, sono lieto di vedere gli aerei con i colori di Brussels Airlines attraversare ancora il cielo del Burkina Faso, atterrando all’aeroporto internazionale di Ouagadougou. Questa nuova offerta dovrebbe promuovere gli scambi economici tra i nostri due paesi. Inoltre, ricorda gli stretti legami tra il Burkina Faso e l’Europa, poiché Bruxelles ospita molte delle sue istituzioni, nonché diverse organizzazioni internazionali”, afferma Jean-Jacques Quairiat, Ambassador for Belgium in Burkina Faso.

Brussels Airlines ha iniziato a volare per Conakry per la prima volta nel 2002, lo stesso anno in cui è nata la compagnia aerea.

I voli tra Bruxelles e Ouagadougou e Bruxelles e Conakry saranno operati con Airbus A330. L’arrivo anticipato a Bruxelles offre opzioni di collegamento all’intera rete Brussels Airlines in Europa e negli Stati Uniti.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)