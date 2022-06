News Brevi – 11.06.2022

SAS: COMMENTO ALL’ANNUNCIO DEL GOVERNO DANESE – SAS informa: “Apprezziamo l’annuncio del governo danese e dell’ampia maggioranza del parlamento danese che intendono sostenere SAS convertendo il debito e potenzialmente investendo nuovo capitale, subordinatamente alla partecipazione di tutte le parti interessate a SAS FORWARD. Lo vediamo come una dichiarazione di fiducia e sostegno al nostro piano di trasformazione, SAS FORWARD, comprese le efficienze necessarie che dobbiamo implementare per renderci commercialmente sostenibili, preparandoci per una nuova realtà e per la situazione competitiva che SAS sta affrontando dopo la pandemia”.

DELTA: STATEMENT SULLA RIMOZIONE DEGLI INTERNATIONAL TESTING REQUIREMENTS PER L’INGRESSO NEGLI US – Delta informa: “Delta è pronta ad accogliere i viaggiatori internazionali negli Stati Uniti quest’estate a seguito dell’abolizione dei pre-entry testing requirements da parte del governo degli Stati Uniti. Lodiamo la decisione dell’amministrazione di rimuovere l’international pre-departure testing requirement per i viaggiatori in entrata negli Stati Uniti. Alla luce dei progressi medici e del miglioramento delle metriche di salute pubblica, la rimozione di questa politica dell’era della pandemia non è solo una notizia gradita per i viaggiatori che sono pronti a tornare a vedere il mondo, ma aiuterà nella ripresa economica generale degli Stati Uniti. I clienti devono continuare a utilizzare Delta FlyReady per caricare la prova della vaccinazione e i moduli governativi per l’ingresso negli Stati Uniti e in altri paesi, come richiesto”.

AMERICAN AIRLINES: STATEMENT SULLA REVOCA DEL PRE-DEPARTURE COVID-19 TESTING REQUIREMENT – American Airlines ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione sulla revoca del pre-departure COVID-19 testing requirement: “Siamo lieti che l’amministrazione abbia revocato il pre-departure COVID-19 testing requirement per l’ingresso negli Stati Uniti. Siamo grati al presidente Biden e a tutti coloro che hanno sostenuto questo importante passo avanti per la continua ripresa dell’industria dei viaggi e del turismo. Con la disponibilità diffusa di opzioni terapeutiche e vaccini efficaci, riteniamo che questo sia il momento giusto per questa decisione. Siamo ansiosi di vedere i nostri clienti tornare ai viaggi internazionali e continueremo a creare un ambiente accogliente per coloro che scelgono di indossare una mascherina durante i loro viaggi”.

DELTA RINNOVA IL DELTA SKY CLUB A NASHVILLE – Dopo l’inizio dei lavori nel 2020, oggi Delta Sky Club celebra la completa ristrutturazione della Nashville International Airport (BNA) lounge. Lo spazio reinventato aggiunge oltre 10.000 piedi quadrati e quasi 200 posti a sedere al Club originale. Di dimensioni quadruplicate rispetto all’originale e con viste ampliate dell’aeroporto, lo spazio in anteprima è l’ultimo di una serie di investimenti previsti per Delta Sky Club quest’anno: proprio la scorsa settimana, la più grande lounge del network è stata aperta presso la nuova struttura del Terminal C a New York – LaGuardia Airport. In tutta la rete, Delta sta costruendo Club all’avanguardia e ampliando i Club esistenti per offrire un’esperienza elevata agli ospiti che desiderano rilassarsi durante il viaggio. Una nuova e ampia cucina consentirà ai team della lounge di migliorare il servizio di ristorazione del Club, servendo piatti stagionali. Il Club reinventato include tocchi di design creativi che rendono omaggio allo status di Nashville come mecca della musica. Un lampadario a forma di plettro per chitarra, progettato appositamente per questo Club, crea un arredamento unico nel suo genere. Le doghe di legno che adornano il soffitto e le pareti imitano le corde di una chitarra, in un altro omaggio alla reputazione musicale della città. I ritratti LEGO® di leggende della musica country come Dolly Parton e Johnny Cash offrono uno sguardo agli artisti che si sono fatti un nome a Nashville. “Ogni aspetto di questo club è stato curato e progettato con cura, dall’opera d’arte alle opzioni per i posti a sedere”, ha affermato Claude Roussel, Managing Director – Delta Sky Club. “Siamo entusiasti di offrire ai clienti che viaggiano attraverso Nashville l’esperienza premium che meritano”. Delta opera fino a 36 voli giornalieri verso tutti e nove gli hub Delta degli Stati Uniti da Nashville.

IBERIA RIORGANIZZA LA SUA DIREZIONE COMMERCIALE PER CONSOLIDARE LA SUA POSIZIONE IN TUTTI I MERCATI – La Direzione Commerciale di Iberia affronta quest’anno la sfida di sfruttare l’aumento della domanda che si sta verificando in tutti i mercati per mantenere la posizione che la compagnia aerea ha raggiunto negli ultimi due anni. “Per raggiungere questo obiettivo, Iberia deve sfruttare tutte le opportunità disponibili e resistere all’aumento dei prezzi dei carburanti che, come sta accadendo nell’intero settore, mette sotto pressione i risultati. In questo contesto e con questi obiettivi, il Direttore Commerciale, Sviluppo Rete e Alleanze di Iberia, María Jesús López Solás, ha annunciato una riorganizzazione interna che cerca di rafforzare ulteriormente la ricerca di tutte le opportunità. Ana Beatriz Guillén de Vázquez (finora Direttore del Revenue Management) sarà responsabile della direzione vendite globali, che integrerà le organizzazioni di vendita in Spagna, America Latina, Europa, Stati Uniti e altri mercati, nonché della gestione dei segmenti corporate, tour operator e gruppi attraverso canali indiretti e dello sviluppo del business focalizzato sul B2B. All’interno della direzione delle vendite globali, Antonio Linares (che ha sviluppato la sua carriera nelle aree Iberia Alliances, Strategy e Network Development) assumerà la direzione delle vendite in Spagna che, negli ultimi sette anni, è stata svolta da Guillermo González Vallina, che ora inizia una nuova avventura professionale nel settore turistico. Víctor Moneo (finora Direttore Vendite per l’America Latina e Accordi Commerciali Strategici) assumerà la responsabilità della gestione che integrerà le aree Alleanze e Accordi Strategici, per continuare a rafforzare le alleanze di Iberia con i suoi partner in America Latina e nel Nord Atlantico, essenziale per arricchire la propria proposta di valore ai clienti in quei mercati. Víctor Moneo mantiene la sua responsabilità per gli Accordi Commerciali Istituzionali e nell’area Alleanze prende il posto di Antonio Pimentel, che negli ultimi nove anni, ha rafforzato il rapporto di Iberia con i suoi partner in tutto il mondo e ora assume una nuova responsabilità in IAG come Head of European Affairs. Miguel Henales Arrom continuerà ad essere responsabile della direzione del Digital Business, che copre le vendite dirette e indirette attraverso i canali digitali. Ignacio Valeros (finora responsabile dell’area Ancillaries) assumerà il ruolo di Revenue Management, con l’obiettivo di trasformare l’area per ottimizzare la gestione dei ricavi dell’azienda, in un momento particolarmente impegnativo per Iberia. Celia Muñoz Espín (finora Direttore Vendite Europa e Stati Uniti) sarà responsabile della direzione della Strategia Commerciale e Distributiva, con un ruolo trasversale per migliorare i processi dell’area commerciale e il rapporto con i GDS, lavorando insieme con la OpCo di IAG e le compagnie aeree convenzionate con Iberia. Il dipartimento di sviluppo della rete e il dipartimento di pianificazione del programma manterranno i loro attuali manager, rispettivamente André Caetano Alves e Maite Palmí Reig”, afferma Iberia.

DELTA PARTECIPA ALL’OPERATION FLY FORMULA – Delta trasporterà l’equivalente di oltre 3,2 milioni di bottiglie da 8 once di baby formula negli Stati Uniti alla fine di questo mese, a sostegno dell’Operation Fly Formula. Delta volerà da London Heathrow Airport (LHR) al Boston Logan Airport (BOS) e al Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) con voli dal 20 al 24 giugno. “Fornire latte artificiale a coloro che ne hanno più bisogno come parte dell’Operation Fly Formula è un modo in cui possiamo vivere un valore fondamentale profondamente radicato in Delta: un impegno a servire la salute e il benessere delle nostre comunità”, ha affermato Rob Walpole, Vice President – Delta Cargo. Nel corso di 13 voli, Delta Cargo trasporterà un totale di 212.000 libbre di Kendamil baby formula. Delta e il suo team cargo sono pronti a supportare ulteriori spedizioni a sostegno dell’Operation Fly Formula. Sotto la direzione del presidente Joe Biden e della Casa Bianca, il governo degli Stati Uniti ha lanciato l’Operation Fly Formula per accelerare l’importazione di latte artificiale e iniziare a ricevere più latte artificiale nei negozi, ha affermato la Casa Bianca il 1 giugno.

GE: NUOVO CONTRATTO PER LE LM2500 GAS TURBINE– GE ha stipulato un contratto con Navantia per la fornitura di cinque LM2500 marine gas turbines che alimenteranno cinque nuove fregate F-110 della Marina spagnola in costruzione presso il cantiere navale Ferrol in Spagna. Le turbine a gas LM2500 saranno prodotte negli Stati Uniti presso lo stabilimento di produzione di GE a Evendale, Ohio. Il GE marine gas turbine business fa parte di GE Aviation e ha sede a Cincinnati, Ohio. GE è uno dei principali produttori mondiali di propulsion products, systems and solutions, incluse aeroderivative gas turbines che vanno da 6.100 a 70.656 shaft horsepower/da 4,6 a 52,7 megawatts.