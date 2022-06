Embraer: Aeromexico Connect testa la Beacon platform

Nell’aprile 2022 Aeromexico Connect ha iniziato a testare la Beacon platform per le key maintenance bases, prove che si estenderanno per alcuni mesi. Durante questo trial, Beacon supporterà tutte le operazioni di manutenzione e accelererà l’aircraft return-to-service time integrando la piattaforma nelle stazioni della compagnia aerea, con ulteriori test per includere il roll-out ai loro on-call maintenance providers. Aeromexico Connect è attualmente uno dei maggiori regional commercial operators dell’America centrale.

“Il pacchetto del programma che Aeromexico Connect ha selezionato per il trial è iniziato a metà aprile e include diverse basi. La decisione sull’assunzione del servizio avverrà al termine del periodo di prova. La possibile associazione consentirà a Beacon di espandere la soluzione nel mercato latinoamericano e di far crescere il suo commercial aviation segment. Nel frattempo, Aeromexico Connect potrebbe essere in grado di guidare la digitalizzazione del commercial segment migliorando al contempo il coordinamento generale e la riduzione dei ritardi all’interno delle proprie operazioni”, afferma Embraer.

“Siamo entusiasti dell’opportunità di provare questa nuova era dell’aviation maintenance proposta da Beacon. Beacon ha condiviso la convinzione che esista un modo più efficiente per gestire le nostre operazioni di manutenzione su base giornaliera. Oggi Beacon è posizionato per migliorare la comunicazione all’interno delle nostre operazioni e fornire agli utenti la possibilità di partecipare e connettersi agli eventi in qualsiasi momento. Poiché i nostri team ruotano tra i controlli di manutenzione, dobbiamo impegnarci attivamente per garantire che i nostri team abbiano accesso alle informazioni più aggiornate. Pertanto, stiamo testando la soluzione di Beacon per migliorare la nostra comunicazione su qualsiasi base e dispositivo”, ha affermato Cesar Garcia, VP of Maintenance, Aeromexico Connect.

“Aeromexico Connect è per noi un partner di primo piano nel mercato latinoamericano. La loro decisione di sfruttare l’uso della tecnologia e supportare l’utente finale finale, il passeggero, è in linea con la nostra missione principale in Beacon. Con questo pacchetto, stiamo collegando l’ecosistema aftermarket e sbloccando i processi esistenti con soluzioni moderne per un altro cliente commerciale. Siamo molto entusiasti dell’opportunità di Aeromexico Connect di testare il nostro prodotto, che fornisce approfondimenti a valore aggiunto e dati pertinenti per il loro team di leadership”, ha commentato Marco Cesarino, Head of Beacon.

“La piattaforma Beacon continuerà ad espandere la sua impronta sul mercato commerciale, il numero di aeromobili serviti, le stazioni supportate e la sua missione di ridurre gli out-of-service time e i ritardi per tutti i tipi di aeromobili in tutto il mondo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)