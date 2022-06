SWISS estende la collaborazione con AirPortr a Zurich Airport

Swiss International Air Lines (SWISS) estende la sua partnership di successo con AirPortr a Zurich Airport e ad indirizzi in tutta la Svizzera. Il baggage service è disponibile per i clienti in partenza da Geneva Airport dallo scorso ottobre in una fase di prova. I viaggiatori SWISS in partenza o in arrivo all’aeroporto di Zurigo possono ora utilizzare anch’essi gli AirPortr smart baggage services, per far ritirare e registrare i bagagli o riconsegnarli a casa o in hotel. Questi servizi possono essere prenotati in qualsiasi momento su www.swiss.com.

“Dopo il successo iniziale ottenuto con la nostra nuova partnership con AirPortr, ora possiamo migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei nostri clienti”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “La popolarità di questo semplice ground baggage transport service tra le case delle persone e l’aeroporto di Ginevra ci ha già mostrato che c’è una forte richiesta di raggiungere l’aeroporto meno carichi di bagagli. Siamo quindi davvero lieti di estendere questa interessante opzione a tutti i nostri clienti in tutta la Svizzera”.

Randel Darby, CEO di AirPortr Technologies: “Da oggi i clienti SWISS che viaggiano da tutta la Svizzera possono viaggiare senza bagagli verso, attraverso e da non solo Ginevra, ma anche Zurich Airport. Questa estensione dell’offerta AirPortr all’hub principale è un fantastico passo avanti nella nostra collaborazione con SWISS, dopo aver testato il prodotto durante una fase di test di sei mesi di successo. Con prezzi di mercato molto interessanti, prevediamo di assistere a una forte crescita continua della domanda da parte dei consumatori svizzeri; con viaggi intermodali senza bagagli da e per l’aeroporto ora più accessibili che mai”.

“Selezionando l’opzione AirPortr su www.swiss.com, i clienti possono avere il bagaglio ritirato a casa o in hotel fino a 23 ore prima del volo. Tutto ciò che il viaggiatore deve fare è effettuare il check-in online. La loro carta d’imbarco verrà verificata durante il ritiro e i loro bagagli verranno poi sigillati per garantire il trasporto sicuro all’aeroporto di partenza, dove saranno sottoposti ai consueti controlli di sicurezza. I bagagli vengono ritirati normalmente dal nastro trasportatore dopo l’atterraggio.

Coloro che utilizzano l’arrival service completano una semplice Customs ‘e-declaration’ online, che consente ad AirPortr di ritirare e sdoganare i bagagli del passeggero e consegnarli al loro indirizzo finale. I clienti sono tenuti aggiornati via e-mail e SMS in ogni fase del processo. Possono tracciare i loro bagagli in qualsiasi momento tramite l’app Web di AirPortr e ricevono copie digitali delle ricevute dei bagagli della compagnia aerea”, afferma Swiss.

“Il servizio AirPortr fa risparmiare ai viaggiatori tempo e fatica. Possono viaggiare senza bagagli fino all’aeroporto di partenza, saltare le code per il check-in e procedere direttamente ai controlli di sicurezza una volta arrivati. Quando si vola a Zurigo, non c’è bisogno di aspettare che i bagagli arrivino nella baggage hall, i passeggeri possono dirigersi direttamente alla loro destinazione finale.

Viaggiare senza bagaglio rende anche i passeggeri più mobili e sblocca l’uso del trasporto pubblico per coloro che prima non lo avrebbero considerato. Un recente studio di AirPortr ha mostrato che circa il 66% degli utenti di AirPortr è passato dall’uso del veicolo al trasporto pubblico come risultato diretto del non essere gravato dai bagagli.

Il prezzo del servizio AirPortr si basa sul luogo di ritiro e consegna e varia da CHF 39.00 per 2 bagagli a Zurigo, fino a CHF 69.00 nelle aree più lontane dall’aeroporto. Il servizio è disponibile per tutti i voli SWISS e può essere prenotato online su www.swiss.com”, conclude Swiss.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)