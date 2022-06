Qatar Airways ospiterà il 78th International Air Transport Association (IATA) Annual General Meeting (AGM) and World Air Transport Summit in Doha.

L’AGM IATA di quest’anno si svolgerà a Doha dal 19 al 21 giugno 2022, accogliendo i massimi leader dell’industria aeronautica per riflettere sulle mutevoli realtà politiche, economiche e tecnologiche che devono affrontare i viaggi aerei mentre l’industria si riprende dalla pandemia COVID-19.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Qatar Airways è lieta di ospitare l’International Air Transport Association Annual General Meeting and World Air Transport Summit, dall’ultima volta che abbiamo ospitato l’evento nel 2014. Siamo un un forte sostenitore di IATA e l’AGM di quest’anno è una meravigliosa opportunità per noi di mostrare la nostra rinomata ospitalità del Qatar, insieme ai nuovi sviluppi infrastrutturali nel nostro paese in preparazione alla World Cup”.

Dato che la FIFA World Cup Qatar 2022™ sarà la prima in Medio Oriente e nel mondo arabo, questa è l’occasione perfetta non solo per il Qatar, ma anche per l’intera regione per mostrare al resto del mondo come possiamo ospitare mega eventi e accogliere visitatori e tifosi di calcio da tutto il mondo. Un evento storico significa che siamo pronti e pronti a rendere i viaggi più agili e flessibili, offrendo ai passeggeri una connettività senza interruzioni in tutto il mondo”.

“La prossima settimana Doha sarà trasformata nella capitale mondiale del trasporto aereo. I leader dell’aviazione di tutto il mondo si riuniscono per il 78th IATA AGM nel mezzo di una ripresa dal COVID-19 che è in pieno svolgimento. I partecipanti esamineranno i progressi sulla diversità di genere e la determinazione del settore a raggiungere net zero carbon emissions entro il 2050. Con gli alti prezzi del petrolio, la guerra e l’inflazione, l’incontro sarà un’opportunità per le compagnie aeree di fare il punto sulle sfide economiche che le attendono. L’agenda sarà piena”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

La conferenza di tre giorni vedrà circa 240 compagnie aeree membri IATA, composte da oltre 750 delegati senior dell’industria aeronautica, nonché un contingente di oltre 150 media internazionali, riunirsi per discutere le questioni emergenti del settore e le tendenze globali che daranno forma all’industria aerea.

Uno degli argomenti chiave da discutere durante l’evento riguarda la sostenibilità, concentrandosi sui passi che l’industria aeronautica adotterà collettivamente per raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. Tratterà anche ciò che l’industria può fare per sostenere gli sforzi globali per ridurre le “Single Use Plastics”, affronterà le sfide reputazionali legate alla compensazione delle emissioni di carbonio e alla produzione di sustainable and lower carbon aviation fuels, al fine di fornire soluzioni durature e rispettose dell’ambiente.

“Durante il picco della pandemia, Qatar Airways è rimasta ferma nella sua ambizione di dimostrare la leadership nella sostenibilità ambientale e ha continuato a lavorare per cementare il percorso verso una ripresa sostenibile e contribuire alla conservazione della biodiversità globale con la sua politica di tolleranza zero nei confronti del traffico illegale di fauna selvatica e i suoi prodotti. Insieme alle compagnie aeree membri oneworld, Qatar Airways si impegna per zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, diventando la prima alleanza globale di compagnie aeree a unirsi dietro un obiettivo comune per raggiungere la carbon neutrality. Qatar Airways ha anche collaborato con IATA per lanciare un programma volontario di compensazione delle emissioni di carbonio per i passeggeri, che ora si è esteso per includere i suoi cargo and corporate clients, continuando a migliorare le performance ambientali e assicurando l’accreditamento al più alto livello nello IATA Environmental Assessment Programme (IEnvA).

Qatar Airways attualmente vola verso oltre 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport”, afferma Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)