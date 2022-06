Condor sceglie HeatNOW di Lufthansa Technik

Condor Flugdienst GmbH e Lufthansa Technik AG hanno firmato un contratto per l’installazione del nuovo HeatNOW floor heating system di Lufthansa Technik nella flotta di aeromobili A320.

“I punti freddi negli aerei sono un problema ben noto: mentre la cabina passeggeri è zone-controlled fino a temperature confortevoli a temperature esterne di -52 °C, nei galleys si possono raggiungere temperature fino a -10 °C durante un volo, soprattutto nelle lower door areas, a causa del flusso d’aria a volte molto freddo creato dalla pressione differenziale. Queste condizioni creano un ambiente di lavoro scomodo per i membri dell’equipaggio. In situazioni in cui un aeromobile opera in climi molto freddi, le differenze di temperatura provocano la formazione di condensa sulle door seal e sulle parti meccaniche, potenzialmente impedendo alle porte di aprirsi facilmente in condizioni di ghiaccio al suolo.

HeatNOW è un sistema di riscaldamento basato su un rivestimento conduttivo brevettato che previene efficacemente la formazione di zone fredde nell’aeromobile. L’heating pad è costituito da uno strato riscaldante tra due strati protettivi aggiuntivi. Collegato all’alimentazione di bordo, lo strato elettricamente conduttivo funge da resistore e si riscalda in modo autoregolante. La potenza può essere regolata in vari stadi secondo necessità. HeatNOW fornisce così un riscaldamento uniforme e omogeneo delle superfici del pavimento”, afferma Lufthansa Technik.

“Le soluzioni convenzionali, come gli standard heated floor panels, non solo hanno tassi di guasto elevati a causa del loro design, ma sono anche costose e meno efficienti, poiché a volte possono essere riparate solo a costi elevati. Il sistema HeatNOW invece ultrasottile e leggero, può essere installato facilmente e in modo flessibile su quasi tutti i floor panel desiderati, nei galleys o nelle seating areas, e garantisce prestazioni elevate con grande affidabilità. HeatNOW è certificato EASA-certified per la famiglia di aeromobili Airbus A320 e Boeing 737. La certificazione può essere facilmente estesa ad altri tipi di aeromobili”, prosegue Lufthansa Technik.

“Abbiamo scelto HeatNOW principalmente perché la salute dei nostri equipaggi è molto importante per noi. Con questo nuovo sistema di riscaldamento, vogliamo offrire ai nostri equipaggi un posto di lavoro più confortevole ed evitare che debbano rimanere in un’area di lavoro parzialmente fredda”, afferma Christian Schmitt, Chief Operating Office and Accountable of Condor Flugdienst GmbH.

“Dopo che diverse compagnie aeree ci hanno chiesto di sviluppare un’alternativa conveniente per il retrofit di un floor heating system in cockpit and cabin areas, ora siamo lieti di equipaggiare Condor come nostro first airline customer con HeatNOW. Per gli operatori di aerei cargo, HeatNOW è estremamente interessante anche come additional floor heating system nella forward galley areas tra cockpit e main cargo bay, dove i cargo attendants trascorrono il tempo durante il volo. Riteniamo di fornire un’ottima alternativa, sia come additional heating system in aeromobili già equipaggiati o come full retrofit solution”, afferma Niels Dose, Product Sales Manager at Lufthansa Technik AG.

