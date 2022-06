Boeing metterà in evidenza partnership, sostenibilità e la sua crescente presenza in Germania all’ILA Berlin Airshow 2022

All’ILA Berlin Airshow, Boeing metterà in evidenza il suo portafoglio leader del settore di commercial, defense and support services e presenterà sistemi e capacità avanzati con particolare attenzione all’aerospazio sostenibile. La presenza di Boeing includerà i suoi commercial airliners, insieme a capacità di difesa avanzate come heavy-lift helicopter, maritime patrol aircraft, advanced fighters and trainers, autonomous systems.

“Accogliamo con favore l’opportunità di impegnarci con la comunità aerospaziale globale allo show dopo una pausa di due anni”, ha affermato Michael Haidinger, president of Boeing Germany, Central & Eastern Europe and the Nordics. “Evidenzieremo i nostri punti di forza nell’innovazione e nella sostenibilità, la nostra presenza consolidata e in crescita in Germania, nuove partnership strategiche con l’industria tedesca e la nostra crescente famiglia di prodotti che sarà presto operativa con le forze armate tedesche e i clienti delle compagnie aeree”.

La mostra di Boeing metterà in evidenza 777X, 737 MAX e 777-8F, oltre all’EA-18G Growler, al T-7A Advanced Pilot Training System, al Boeing Airpower Teaming System e al futuro velivolo da pattugliamento marittimo tedesco, il P-8A Poseidon. Il CH-47 Chinook, che è stato recentemente selezionato dal governo tedesco per il suo STH Heavy-Lift Helicopter program, sarà inoltre messo in evidenza durante la fiera.

Durante l’airshow, un CH-47 Chinook della Royal Air Force eseguirà esibizioni di volo giornaliere. Si prevede che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti esporrà diverse piattaforme Boeing, tra cui AH-64 Apache attack helicopter, CH-47 Chinook heavy-lift helicopter, P-8A Poseidon maritime patrol aircraft, C-17 Globemaster III military transport aircraft, F-15 fighter jet.

Boeing ospiterà inoltre conferenze stampa su Sustainable Aerospace, CH-47 Chinook Deutschland Program Update, Mission Accelerator, Airpower Teaming System.

(Ufficio Stampa Boeing)