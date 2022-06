Qatar Airways collabora con GE Aviation e IATA per il ‘Leadership, Future and Culture’ Programme

Qatar Airways e GE Aviation hanno unito le forze per lanciare un customised training programme sotto il nome di “Leadership, Future and Culture” (LFC). I National Senior Managers di Qatar Airways hanno partecipato a questo corso di una settimana, progettato per collegare e arricchire le proprie capacità di leadership.

“Il ‘Leadership, Future and Culture’ training programme è stato creato per consentire ai partecipanti nazionali di sviluppare una migliore comprensione dei diversi modi per evolvere ulteriormente e plasmare il futuro della leadership. Anche i dipendenti di altri settori e industrie nel campo dell’aviazione hanno partecipato a questo programma, che ha avvantaggiato i cittadini nell’apprendere da altri leader e acquisire prospettive diverse. Gli esperti di GE hanno anche mostrato una serie di modi per facilitare le capacità di leadership attraverso l’enfasi sulla promozione dei team coprendo argomenti su Leading in 2025, Coaching as an Alternative Mode, Neuroscience of Success, Storytelling”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “L’Al Darb Qatarisation programme offre continuamente opportunità uniche per i cittadini. In questo quadro, Qatar Airways si impegna a supportare ulteriormente la comunità, preparandosi per il futuro. Attraverso questo programma speciale di collaborazione con GE Aviation, i National Senior Manager hanno acquisito le informazioni necessarie per migliorare le proprie capacità di leadership e rafforzare le proprie conoscenze sulla perseveranza e il mantenimento di obiettivi intelligenti, oltre ad aiutarli a facilitare un ambiente di lavoro efficiente all’interno di Qatar Airways”.

Main Canaan, GE Aviation General Manager Sales Middle East, ha dichiarato: “GE Aviation è stata orgogliosa di collaborare con Qatar Airways e GE Crotonville per fornire il programma (LFC). Si ritiene che Crotonville sia stata fondata nel 1956 come la prima università aziendale al mondo. La sua missione è ispirare, sviluppare e collegare i leader di oggi e di domani e, in quanto tale, rappresenta l’epicentro stesso della cultura e dell’apprendimento di GE. Il Leadership, Future & Culture program è stato appositamente progettato per clienti strategici selezionati per replicare il tipo di esperienza di apprendimento che i leader GE ricevono nel campus di Crotonville. Siamo stati lieti di condividere l’approccio di GE allo sviluppo della leadership con Qatar Airways e non vediamo l’ora di continuare questo viaggio di leadership con i futuri partecipanti”.

Il Leadership, Future and Culture’ programme si è tenuto a Ossining, New York, a Crotonville, nelle strutture di GE e comprende un forum interattivo che fornisce ai leader nazionali di Qatar Airways istruzioni per risolvere problemi e modi per affrontare sfide difficili. Tutti i leader hanno anche avuto l’opportunità di prendere parte a corsi di aviazione innovativi gestiti dalla International Air Transport Association (IATA), per far progredire le proprie conoscenze e abilità. I corsi ispirano i partecipanti a uscire dalle loro zone di comfort e ad approfondire la conoscenza del settore aeronautico.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)