L’Airbus A321XLR decolla per la prima volta

Il primo Airbus A321XLR (Xtra Long Range) ha effettuato con successo il suo primo volo. L’aereo, MSN 11000, è decollato dall’Hamburg-Finkenwerder Airport alle ore 11:05 CEST per un test flight durato circa quattro ore e 35 minuti.

L’equipaggio dell’aeromobile era composto dagli experimental test pilots Thierry Diez e Gabriel Diaz de Villegas Giron, e dai test engineers Frank Hohmeister, Philippe Pupin e Mehdi Zeddoun. Durante il volo l’equipaggio ha testato flight controls, engines and main systems, incluse le flight envelope protections, sia a high che a low speed.

“Si tratta di un’importante pietra miliare per la A320 Family e per i suoi clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Philippe Mhun, Airbus EVP Programmes and Services. “Con l’entrata in servizio dell’A321XLR i vettori potranno offrire long-haul comfort su un single aisle aircraft, grazie all’esclusiva Airspace cabin. L’A321XLR aprirà nuove rotte con performance economiche e ambientali imbattibili”.

L’entrata in servizio è prevista per gli inizi del 2024.

“L’A321XLR è il passaggio evolutivo successivo della A320neo single-aisle Family. Risponde alle esigenze del mercato in termini di range e payload, creando maggiore valore per i vettori e offrendo servizi economicamente redditizi su rotte più lunghe rispetto a qualsiasi altro modello di aeromobile comparabile.

L’A321XLR offrirà un single-aisle aircraft range senza precedenti: fino a 4.700 mn (8.700 km), con consumi di carburante per posto inferiori del 30% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, nonché una riduzione delle emissioni di NOx e del rumore.

A fine maggio 2022 la A320neo Family aveva totalizzato oltre 8.000 ordini da più di 130 clienti nel mondo. Gli ordini per l’A321XLR sono più di 500 da parte di oltre 20 clienti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Lutz Borck – Airbus)