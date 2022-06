News Brevi – 15.06.2022

DELTA E KENYA AIRWAYS ESPANDONO LA LORO CODESHARE PARTNERSHIP – Kenya Airways PLC e Delta Air Lines hanno esteso la loro partnership in codeshare ad altri mercati negli Stati Uniti e hanno aumentato i voli in Africa. Il nuovo accordo aumenta le opzioni di viaggio dei clienti in 19 città in Africa e 25 città negli Stati Uniti e in Canada. Kenya Airways inserirà il suo codice sui voli Delta da New York-JFK a Boston, Buffalo, Norfolk, Rochester e Syracuse per i clienti che volano sui suoi servizi diretti Nairobi-New York JFK. Nel frattempo, Delta aggiungerà il suo codice alle frequenze aggiuntive di Kenya Airways tra Accra, Ghana e Freetown, Sierra Leone; Monrovia, Liberia; Nairobi, Kenya. I clienti potranno collegarsi dai voli giornalieri Delta New York JFK-Accra. I clienti delle due compagnie aeree continueranno a usufruire di collegamenti con uno scalo da Nairobi, Accra e New York verso destinazioni già servite da Kenya Airways e Delta in Africa e negli Stati Uniti, con destinazioni popolari tra cui Columbus, Dallas, Washington e Boston negli Stati Uniti, Kilimangiaro, Zanzibar, Mombasa ed Entebbe nell’Africa orientale. Delta e Kenya Airways sono membri della SkyTeam Alliance, che consente ai frequent flyer di accumulare e riscattare miglia su entrambe le compagnie aeree, mentre i viaggiatori Elite Plus beneficiano dei servizi Sky Priority.

DELTA, NESTE E COLONIAL PIPELINE DIMOSTRANO CHE L’INFRASTRUTTURA ESISTENTE E’ PRONTA PER I SAF – Per la prima volta, il sustainable aviation fuel viene consegnato all’hub LaGuardia di Delta, utilizzando un oleodotto esistente. la compagnia aerea ha sfruttato il più grande pipeline system negli Stati Uniti per portare SAF negli aeroporti lungo la costa orientale, accettando un lotto di SAF che sarà utilizzato per alimentare un volo Delta all’aeroporto LaGuardia di New York. La one-time SAF delivery è arrivata tramite la Colonial Pipeline, che ha origine a Houston, Texas, e termina al porto di New York e nel New Jersey. Questo sforzo tra Delta, Neste, Colonial Pipeline e Buckeye Partners dimostra la fattibilità dell’infrastruttura esistente per il trasporto di grandi volumi di SAF, aiutando gli sforzi per decarbonizzare l’aviazione. Il SAF, che è stato perfezionato da Neste in Texas, è stato caricato nel punto di ingresso del Colonial Pipeline a Baton Rouge, Los Angeles, e trasportato per quasi 1.500 miglia lungo la costa orientale e attraverso 11 stati fino al New Jersey, prima di entrare nel Buckeye Pipeline per essere inviato a La Guardia. “Il SAF è lo strumento più efficace che abbiamo per decarbonizzare il nostro settore”, ha affermato Pamela Fletcher, Chief Sustainability Officer, Delta. “Questi sforzi mostrano come le infrastrutture esistenti possono essere utilizzate per trasportare SAF negli aeroporti della costa orientale e ridurre le emissioni: un passo fondamentale mentre ci muoviamo verso un futuro più sostenibile per i viaggi aerei”. Delta sta facendo passi avanti verso l’obiettivo di rifornire il 10% delle sue operazioni con SAF entro la fine del 2030, il che significa che la compagnia aerea avrà bisogno di circa 400 milioni di galloni di SAF all’anno. Sebbene Delta abbia firmato diversi accordi SAF con produttori tra cui Neste, Gevo e Chevron, il mercato dei SAF rimane in evoluzione a causa della fornitura limitata, dei costi elevati e dei vincoli logistici e infrastrutturali. Oggi c’è abbastanza SAF disponibile in tutto il mondo solamente per alimentare la flotta Delta per un giorno a livelli pre-pandemia. Delta e i suoi partner industriali continuano a sostenere cambiamenti politici e incentivi alla supply chain per accelerare la produzione e ridurre i costi.

NUOVE NOMINE PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato due nomine di leadership. Andrea Lusso è stato nominato vice president, enterprise planning, supportando l’attenzione della compagnia aerea nel fornire un’operazione efficiente e affidabile per i suoi clienti e membri dell’equipaggio, contribuendo anche ai suoi obiettivi finanziari. Lusso è entrato a far parte di JetBlue nel 2012 e più recentemente ha ricoperto il ruolo di vice president, network planning. Continuerà a riferire a Dave Clark, JetBlue head of revenue and planning. Dave Jehn è stato nominato vice president, network planning and partnerships, con la responsabilità della crescente mappa delle rotte di JetBlue che attualmente copre oltre 110 città, nonché il suo portafoglio di quasi 50 vettori partner che estendono la portata della compagnia aerea. Jehn è stato JetBlue vice president, operational planning and analysis dal 2017. Riferirà anch’esso a Clark.

IATA NOMINA IL NUOVO REGIONAL VICE PRESIDENT FOR NORTH ASIA – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato la nomina del dottor Xie Xingquan come Regional Vice President for North Asia, con effetto da oggi. Il Dr. Xie ha ricoperto vari incarichi in Cina, Canada e Singapore durante i suoi 24 anni di carriera nel settore dell’aviazione. È in IATA dal 2011, dove è attualmente Assistant Director, con sede a Montreal. Riportando a Conrad Clifford, IATA’s Senior Vice President and Deputy Director General, il dottor Xie guiderà le attività IATA in tutta l’Asia settentrionale, una regione che ospita 40 compagnie aeree membri IATA. Si trasferirà a Pechino, dove si trova lo IATA North Asia Regional Office. “Sono lieto di avere Xingquan come nostro Regional Vice President for North Asia. La sua vasta esperienza internazionale e la conoscenza del settore e della regione saranno particolarmente preziose nel guidare gli sforzi di IATA in tutta l’Asia settentrionale, anche in materia di sicurezza, sostenibilità e recupero dei viaggi internazionali quando i confini della regione riapriranno”, afferma Clifford. “Sono onorato di guidare il team IATA in North Asia. Tra le mie priorità c’è quella di impegnarmi con i membri delle compagnie aeree, i governi e i partner industriali in Cina e nella regione per riaprire in sicurezza le frontiere, raggiungere il resto del mondo e rilanciare il settore dei viaggi e del turismo. Ho iniziato la mia carriera nell’aviazione a Pechino e dopo aver ricoperto ruoli in diverse località, tra cui Montreal e Singapore, sono entusiasta di tornare di nuovo a Pechino per contribuire allo sviluppo dell’industria aeronautica”, ha affermato il dottor Xie. Il dottor Xie si è laureato in giurisprudenza presso la Chinese Academy of Social Science, ha inoltre conseguito un L.L.M of International Commercial Law alla Singapore Management University.

LEONARDO: PRESENTATO AL MISE PIANO SVILUPPO DELLA DIVISIONE ELETTRONICA – Leonardo comunica di aver concluso un ciclo di incontri con diverse strutture del Ministero dello Sviluppo Economico cui ha illustrato il piano di ottimizzazione e crescita della Divisione Elettronica della società. In particolare, Leonardo ha rappresentato la road map attraverso cui costruire la leadership europea in un settore strategico come l’Elettronica per la Difesa che passa attraverso la valorizzazione industriale degli impianti in Italia nel quale saranno costituiti 18 poli di eccellenza tecnologica. Al MISE sono stati presentati gli importanti investimenti per il rafforzamento del portafoglio prodotti (300 milioni di euro all’anno, di cui 200 destinati al territorio nazionale), a cui si aggiungono ulteriori 50 milioni di euro in 3 anni per l’ottimizzazione del footprint produttivo Italia e l’introduzione di nuove tecnologie di processo industriale. Grazie agli investimenti, finanziati interamente da Leonardo, saranno concentrate le attività della Divisione Elettronica in 18 poli di eccellenza tecnologica, con missioni definite e rafforzate. I nuovi centri dovranno gestire volumi crescenti e garantire processi produttivi più efficienti e sostenibili in modo da massimizzare i benefici attesi, coerentemente con il piano di digitalizzazione Divisionale, su un modello di fabbrica intelligente (“factory of the future”), che incorpora i concetti di Industria 4.0 e Digital Manufacturing. Il Piano, che avrà durata triennale, garantisce la piena continuità del business, valorizzando l’occupazione diretta ed indiretta, senza dunque alcuna riduzione dell’organico della Divisione e senza impatti sulla catena dei fornitori. Come emerso anche nel corso degli incontri fra il Ministero e la dirigenza Leonardo, la crescita del fatturato prevista nel prossimo quinquennio sarà accompagnata in prospettiva da un rafforzamento dell’organico, con inserimenti progressivi di nuovo personale, che secondo le previsioni dell’Azienda determinerà, già a fine 2022, un organico complessivo superiore alla somma delle risorse presenti e di quelle confluite per effetto delle incorporazioni fra i siti. Il MISE, nel prendere atto degli elementi del piano comunicato dall’Azienda e della disponibilità a informare periodicamente degli avanzamenti del Piano, monitorerà, confrontandosi con l’azienda con cadenza semestrale, le positive ricadute degli investimenti sullo sviluppo industriale e sull’incremento dei livelli occupazionali.

UNITED ANNUNCIA UN ACCORDO CON DIMENSIONAL ENERGY NEL SUO PERCORSO VERSO LA DACARBONIZZAZIONE – United e United Airlines Ventures (UAV) hanno annunciato un investimento e un accordo commerciale con Dimensional Energy, un altro passo avanti per raggiungere il 100% green net zero commitment di United entro il 2050, senza l’uso di tradizionali compensazioni di carbonio. La nuova tecnologia di Dimensional Energy elimina la necessità di combustibili fossili, convertendo l’anidride carbonica e l’acqua in ingredienti utilizzabili per il Fischer-Tropsch process, una tecnologia collaudata di quasi 100 anni utilizzata per produrre combustibili da carbone o metano. Mentre le strutture in tutto il mondo continuano a utilizzare Fischer-Tropsch per produrre combustibili fossili, Dimensional sarà una delle prime a utilizzarlo per produrre sustainable aviation fuels (SAF). In base all’accordo commerciale, United ha accettato di acquistare almeno 300 milioni di galloni di SAF in 20 anni da Dimensional. Questo accordo consolida ulteriormente lo status di United come leader del settore nella sostenibilità. Gli accordi SAF di United rappresentano il più grande volume di SAF di qualsiasi compagnia aerea nei prossimi 20 anni, sulla base di accordi annunciati pubblicamente. “A volte devi guardare al passato per risolvere nuovi problemi e riconosciamo che la decarbonizzazione dei viaggi aerei richiederà la combinazione di tecnologie collaudate, con gli ultimi progressi della scienza e dell’ingegneria”, ha affermato Michael Leskinen, Presidente di United Airlines Ventures. “Man mano che ampliamo il nostro portafoglio di aziende come Dimensional, stiamo creando opportunità per scalare queste tecnologie in fase iniziale e raggiungere l’impegno di United per la carbon neutrality entro il 2050, senza l’uso delle tradizionali compensazioni di carbonio”. La tecnologia di Dimensional può funzionare con tutte le forme di energia rinnovabile. Dimensional può anche utilizzare l’anidride carbonica da una varietà di fonti, sia direttamente da siti industriali (come cementifici), da Direct Air Capture (una tecnologia in grado di catturare CO2 da qualsiasi parte del mondo) e processi biologici come la fermentazione e la gassificazione della biomassa. L’annuncio di oggi segna il quarto investimento tecnologico relativo ai SAF da parte di UAV, ma è il primo nel percorso power-to-liquids. Il portafoglio di UAV ora include produttori di SAF e altre tecnologie tra cui carbon capture, hydrogen-electric engines, electric regional aircraft, urban air mobility.

MTU DRIVE SOLUTIONS DI ROLLS-ROYCE PER IL NUOVO MODULAR VEICHLE CONCEPT – I motori mtu di Rolls-Royce forniscono potenza per un innovativo modular tracked vehicle concept che Krauss-Maffei Wegmann (KMW) presenta alla fiera Eurosatory (dal 13 al 17 giugno 2022 a Parigi). ‘BOXER tracked’ è la base per una famiglia completamente nuova di tracked vehicles. KMW si basa sulla collaudata tecnologia mtu per il drive system: il dimostratore, che sarà mostrato per la prima volta a Eurosatory, è alimentato da un motore mtu Serie 880. Una versione più potente del motore alimenterà successivamente i veicoli di produzione. Con i suoi prodotti mtu, Power Systems è da molti anni un solution partner per le German and allied armed forces per drive, propulsion and energy supply. L’azienda si sta attualmente trasformando in un fornitore di soluzioni sostenibili integrate, come i motori che possono utilizzare combustibili sostenibili, i sistemi di propulsione ibrida e le celle a combustibile senza emissioni.

AIRBUS E GISTDA COLLABORANO PER LE FUTURE THAILAND SPACE MISSIONS – La scorsa settimana, alla presenza del Dr. Anek Laothamatas, Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation in Thailand, GISTDA e Airbus hanno firmato una lettera di intenti sulla cooperazione relativa alle future Thailand Space missions. Questa cooperazione ha lo scopo di preparare l’implementazione dei futuri satelliti thailandesi e dei servizi derivati. Dopo il successo del primo Earth-Observation satellite system denominato THEOS-1, costruito da Airbus, lanciato nel 2008 e ancora pienamente operativo, e in seguito all’assegnazione ad Airbus del secondo Earth-Observation satellite system denominato THEOS-2 nel 2018, GISTDA sta attualmente studiando lo sviluppo dei follow-up programs. Tali programmi dovrebbero essere costruiti sulla base delle missioni THEOS-1 e THEOS-2 al fine di amplificare le capacità spaziali thailandesi per soddisfare le esigenze del paese e contribuire fortemente allo sviluppo economico e al benessere sociale del paese. Airbus studierà con GISTDA soluzioni per il futuro Thai Earth-Observation system che sarà utilizzato per supportare le operazioni in vari aspetti, come Social and Security management, Cities and Economic corridors Management, Natural Resources and Ecosystems Management, Water Management, Disaster Management and Agricultural management.

DELTA ASSUMERA’ ULTERIORI ASSISTENTI DI VOLO – Delta sta assumendo ulteriori assistenti di volo per il 2022, con l’applicazione che prevede un “virtual job tryout” in modo che i candidati possano sperimentare il ruolo in prima persona e mostrare le loro abilità pertinenti. Da quando le assunzioni e la formazione sono riprese l’anno scorso, Delta prevede di avere oltre 4.500 nuovi assistenti di volo in prima linea entro la fine del 2022. Per quest’anno sono previste quaranta graduating classes, parte dell’impegno della compagnia per un servizio clienti senza precedenti. “Fornire questo sguardo all’interno del ruolo di assistente di volo sosterrà il nostro obiettivo di selezionare candidati di alto livello che eccelleranno durante la formazione e guideranno un’esperienza cliente di livello mondiale”, ha affermato Jennifer Martin, Managing Director – IFS CX, Learning and Hiring.

DECIMO ANNIVERSARIO PER AIR CANADA FOUNDATION – Air Canada Foundation (ACF) celebra il suo decimo anniversario, concentrandosi sulla salute e il benessere di bambini e giovani. Sin dalla sua fondazione nel 2012, la Fondazione ha avuto un impatto positivo sulla vita di migliaia di bambini attraverso i suoi vari programmi, partnership e iniziative. Negli ultimi dieci anni ACF ha fornito sostegno a più di 200 enti di beneficenza canadesi ogni anno, collegando i bambini alle cure mediche, alleviando la povertà infantile e aiutandoli a realizzare i loro sogni. La Fondazione ha anche offerto un sostegno continuo alle principali cause sanitarie di cui beneficiano i canadesi ed è un partecipante attivo alle attività di soccorso umanitario internazionale. “Air Canada Foundation rappresenta il cuore della nostra organizzazione. Il suo impatto nell’ultimo decennio è incommensurabile e posso solo immaginare il continuo successo che avrà andando avanti”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. “Sono orgogliosa di celebrare oggi un traguardo importante per la Fondazione, riconoscendo che ogni giorno rappresenta una svolta per i bambini e le famiglie che attraversano momenti difficili”, ha affermato Priscille LeBlanc, Chair of the Air Canada Foundation.

BRITISH AIRWAYS: COLLABORAZIONE PER I PICCOLI VIAGGIATORI – British Airways ha stretto una partnership con Trunki per lanciare una limited-edition suitcase per i più piccoli, prima della pausa estiva. La valigia si chiama Amelia the Aeroplane, ispirata ad Amelia Earhart, la prima donna aviatrice a volare in solitaria attraverso l’Oceano Atlantico e pioniera dell’aviazione. L’esclusivo design presenta un aereo British Airways e i personaggi “Skyflyer” della compagnia aerea, Peggy the Pegasus e Leon the Lion, che compaiono sui British Airways activity packs per bambini. E’ disponibile per l’acquisto da parte delle famiglie per i loro piccoli viaggiatori a £45. Hamish McVey, Head of Brand and Marketing, British Airways, ha dichiarato: “Adoriamo vedere i bambini viaggiare in aeroporto con Trunki, quindi siamo davvero lieti di collaborare con loro per creare un aviation-inspired case. Non vediamo l’ora di vedere i nostri viaggiatori più piccoli prendere il volo quest’estate con i loro nuovi bagagli”. Il Trunki British Airways è stato prodotto in modo sostenibile nel Regno Unito attraverso una produzione carbon-neutral, è confezionato con materiali ecologici ed è completamente riciclabile. Questa partnership fa parte della continua attenzione della compagnia aerea ai viaggi in famiglia, mentre si avvicina alla stagione delle vacanze estive. British Airways è l’unica compagnia aerea con una dedicated family check-in zone, situata al London Heathrow Terminal 5, dove i colleghi sono a disposizione per l’aiuto.