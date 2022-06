Il nuovo Boeing ecoDemonstrator Program testerà 30 tecnologie sostenibili su un 777-200ER

Boeing ha presentato oggi il suo 2022 ecoDemonstrator, con una livrea che onora un decennio di test per ridurre il consumo di carburante, le emissioni e il rumore. L’ultimo ecoDemonstrator, un 777-200ER di proprietà di Boeing, testerà circa 30 nuove tecnologie volte a migliorare la sostenibilità e la sicurezza per l’industria aerospaziale, tra cui un water conservation system e tecnologie per migliorare l’efficienza operativa.

“Boeing si impegna a supportare i nostri clienti e consentire all’industria dell’aviazione commerciale di soddisfare il nostro impegno condiviso per l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050”, ha affermato Stan Deal, Boeing Commercial Airplanes president and CEO. “Il rigoroso test delle nuove tecnologie da parte del programma ecoDemonstrator migliora ulteriormente le performance ambientali dei nostri prodotti e servizi ed è prezioso per il miglioramento continuo della sicurezza”.

Durante sei mesi di flight and ground tests che inizieranno quest’estate, il 2022 ecoDemonstrator valuterà:

– In collaborazione con la NASA, SMART vortex generators – piccole alette verticali sull’ala – che migliorano l’efficienza aerodinamica durante il decollo e l’atterraggio.

– Un sistema per conservare l’onboard water e ridurre il peso e il consumo di carburante.

– Additively manufactured airplane and engine parts, per ridurre il consumo di carburante e gli sprechi di produzione.

– Un environmentally preferred refrigerant e un nuovo fire suppression agent per ridurre le emissioni di gas serra.

– Un heads-up enhanced vision system for pilots, per migliorare operational efficiency.

– Prosegue lo studio completo dell’impatto dei sustainable aviation fuel sulla riduzione delle emissioni.

– Per tutti i flight tests, il 777-200ER volerà con il più alto approved blend of sustainable aviation fuel (SAF) disponibile.

“Il Boeing ecoDemonstrator program riunisce i due ingredienti più importanti per un futuro più sostenibile: tecnologie innovative e partnership con clienti, fornitori, agenzie governative e mondo accademico”, ha affermato Chris Raymond, Boeing Chief Sustainability Officer. “Celebriamo i successi passati e non vediamo l’ora di continuare questo programma iconico per aiutare a decarbonizzare l’aviazione, insieme”.

“Dai suoi primi voli nel 2012, il Boeing ecoDemonstrator program ha accelerato l’innovazione portando nuove tecnologie fuori dal laboratorio e testandole in un ambiente operativo. Includendo la piattaforma di quest’anno, il programma ha testato circa 230 tecnologie per aiutare a decarbonizzare l’aviazione, migliorare l’efficienza operativa e migliorare la sicurezza e l’esperienza dei passeggeri. Circa un terzo delle tecnologie testate è passato a prodotti e servizi Boeing”, conclude Boeing.

Maggiori informazioni sul 2022 ecoDemonstrator e sui precedenti ecoDemonstrator airplanes sono disponibili su boeing.com/ecoDemonstrator. Gli impegni, le partnership e gli sforzi di Boeing per la sostenibilità sono disponibili all’indirizzo https://www.boeing.com/principles/sustainability.

