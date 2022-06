News Brevi – 16.06.2022

EASYJET OTTIENE 18 NUOVI SLOT A LISBONA E DIVENTA IL SECONDO VETTORE A LISBON ARIPORT – easyJet accoglie con favore la decisione della Commissione Europea di assegnare 18 slot nell’aeroporto di Lisbona, già di proprietà di TAP, a easyJet. Di conseguenza, easyJet diventerà la seconda compagnia aerea a Lisbon airport. “La decisione significa che easyJet sarà in grado di offrire una scelta più ampia di destinazioni e tariffe convenienti per chi viaggia da e per la capitale portoghese. Conferma inoltre il ruolo chiave della compagnia aerea nel mercato portoghese e creerà ulteriori opportunità di lavoro a livello locale. La capacità aggiuntiva abilitata dai nuovi slot sarà implementata a partire da ottobre. easyJet ha iniziato ad operare in Portogallo nel 1998 e ha aperto la sua base a Lisbona nel 2012, impiegando circa 500 persone con contratti locali. La compagnia aerea attualmente vola da e per 5 aeroporti in Portogallo, tra cui Lisbona, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo. Negli ultimi 24 anni easyJet ha trasportato circa 70 milioni di passeggeri da e per il Portogallo, ha aperto 3 basi con 16 aeromobili localizzati. Finora, rispetto ai livelli pre-pandemia, easyJet è cresciuta del +18% in Portogallo: +14% a Lisbona, +50% a Oporto e +63% a Funchal e la compagnia aerea ha aperto la sua ultima base portoghese a Faro nel 2021”, afferma easyJet. Jose Lopes, country manager Portugal, easyJet, ha commentato: “Siamo davvero soddisfatti della decisione della Commissione Europea di assegnare 18 nuovi slot all’aeroporto di Lisbona a easyJet. Questo ci consentirà di continuare a crescere in modo significativo in uno dei nostri mercati più importanti. Negli ultimi due anni difficili il Portogallo ha dimostrato di svolgere un ruolo cruciale nel sostenere la nostra strategia, oltre ad essere una delle destinazioni preferite dai nostri clienti su tutta la nostra rete. Siamo anche entusiasti di diventare il vettore n. 2 di Lisbona, a testimonianza della fedeltà dei nostri clienti portoghesi nel corso degli anni. Con oltre 27 milioni di passeggeri trasportati da e verso il Portogallo negli ultimi 26 anni, abbiamo sostenuto con orgoglio la democratizzazione del trasporto aereo locale in Portogallo, consentendo a sempre più portoghesi di viaggiare comodamente e senza soluzione di continuità in tutta Europa. Questo non sarebbe stato possibile senza il supporto delle nostre persone che rappresentano un fattore chiave del nostro successo”.

EMIRATES – HOME CHECK-IN SERVICE PER I FIRST CLASS CUSTOMERS – Emirates aggiunge un’altra First Class experience, con un nuovo servizio di check-in a domicilio che offre ai clienti la possibilità di effettuare il check-in da casa in modo comodo e conveniente. Questo servizio è fornito gratuitamente ai clienti First Class di Emirates con sede a Dubai e Sharjah, dove gli agenti check-in visiteranno le loro case o hotel a orari prestabiliti per completare tutte le formalità di check-in, inclusa la verifica dei documenti, il check-in del bagaglio e rilascio delle carte d’imbarco. C’è uno sportello assegnato in aeroporto per eventuali bagagli extra dell’ultimo minuto. Gli agenti check-in porteranno i bagagli direttamente in aeroporto, mentre i clienti possono scegliere di recarsi in aeroporto a loro piacimento utilizzando il pre-booked Emirates complimentary chauffeur-drive service. Il complimentary Home Check-in service deve essere prenotato almeno 24 ore prima dell’orario di partenza del volo e l’ultimo check-in per l’home service è sei ore prima della partenza del volo. All’arrivo al Dubai International Airport (DXB), che deve avvenire almeno 90 minuti prima del volo, i clienti possono procedere direttamente all’immigration and security, quindi proseguire verso la First Class Lounge di Emirates. Tutti i clienti Emirates possono vivere un’esperienza agevole e senza contatto in aeroporto utilizzando l’app Emirates per effettuare il check-in ed emettere una carta d’imbarco mobile e utilizzando l’Emirates self-service bag drop. I clienti registrati possono proseguire attraverso l’aeroporto utilizzando il tunnel biometrico integrato e gli smart gate presso DXB. I First Class customers possono usufruire di una serie completa di servizi esclusivi situati all’interno dell’Emirates First Class Lounge. Dall’Emirates Lounge, i clienti possono salire direttamente sul proprio volo attraverso un private air bridge su determinate rotte. Offrendo oltre 1.700 First Class seats nella sua flotta di aeromobili A380 e Boeing 777, Emirates continua a stabilire gli standard per First Class travel con le esclusive Emirates First Class experiences e innovazioni di prodotto come fully-enclosed private suites, in-flight Shower Spa, Onboard Lounge e molte altre novità del settore.

TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA PER L’AERONAUTICA MILITARE – Nel pomeriggio di ieri un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario d’urgenza per una bimba di appena diciannove giorni, bisognosa di cure specialistiche urgenti, dal Policlinico Umberto I di Roma all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Roma, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il velivolo, dopo aver imbarcato la piccola paziente, protetta da una apposita culla termica e costantemente monitorata da una équipe medica, è decollato dallo scalo di Ciampino alle 16:30, raggiungendo poi l’aeroporto di Genova in poco più di un’ora di volo. Una volta giunti a destinazione, la bambina è stata trasferita tempestivamente in ambulanza presso l’Ospedale Gaslini. L’equipaggio è poi ripartito per la base di Ciampino, per riprendere il servizio di prontezza operativa. Missioni di questo tipo richiedono la massima tempestività, garantita da una organizzazione attenta, una pianificazione minuziosa e procedure ben rodate. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi per trapianti, equipe mediche o ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SACBO E L’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO A VELO-CITY 2022 – SACBO e l’Aeroporto di Milano Bergamo protagonisti a Velo-city 2022, summit ciclistico mondiale organizzato da ECF, Federazione Ciclistica Europea, ospitato dal 14 al 17 giugno a Lubiana. SACBO, rappresentata dal presidente Giovanni Sanga e presente con Luca Gibellini, referente settore ambiente del gestore aeroportuale per lo sviluppo delle reti ciclabili e l’uso della bicicletta, è intervenuta mercoledì 15 all’evento “Putting your employees on a bike: the impact of the Cycle Friendly Employer (CFE) certification scheme”, durante il quale è stato illustrato il percorso che ha portato SACBO a conseguire, nel 2021, dapprima la certificazione di azienda amica della bicicletta (primo gestore aeroportuale europeo, e prima azienda italiana a raggiungere il livello “silver”) e successivamente, sempre nel 2021, a ottenere la certificazione “airport bike friendly”, primo aeroporto europeo a raggiungere questo prestigioso traguardo.

NATO AIR POLICING: IL MINISTRO DELLA DIFESA VISITA LA TASK FORCE AIR – ISLANDA – “L’Air Policing in Islanda testimonia il cruciale contributo italiano per la sicurezza di tutti gli scacchieri europei della NATO”. Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, lunedì 13 giugno, in Islanda, presso la base aerea di Keflavik, nel corso della sua visita al personale della Task Force Air – Islanda impegnato nell’operazione NATO di Air Policing “Northern Lightning III”. Il Ministro, accompagnato dal Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa, e dal Generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini, Comandante del Comando Operazioni Aerospaziali, è stato ricevuto al suo arrivo dall’Ambasciatore d’Italia in Norvegia e Islanda, Alberto Colella, e dal Comandante della TFA, Colonnello Gianmarco Di Loreto. Durante la visita, il Ministro Guerini ha avuto modo di incontrare il personale dell’Aeronautica Militare rischierato in Islanda e conoscere più da vicino l’attività svolta dagli oltre 130 militari italiani complimentandosi per “il contributo essenziale nel salvaguardare lo spazio di libertà occidentale e la stabilità internazionale. Un contributo che mette a frutto la preparazione delle Forze Armate italiane e tutela i nostri concittadini e i nostri Alleati in un periodo storico turbolento, cui bisogna rispondere consolidando i presupposti della pace, tra i quali la capacità di deterrenza riveste un ruolo imprescindibile”. La Task Force Air, posta alle dirette dipendenze del COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze), è composta, oltre che dal Gruppo Volo e dal personale tecnico e logistico proveniente dai vari Reparti della Forza Armata, anche da un team di controllori della Difesa Aerea che, in collaborazione con la guardia costiera islandese, assicurerà fino a fine giugno la sorveglianza ed eventualmente l’intercettazione, mediante gli F-35A in costante stato di prontezza, di aeromobili non identificati, in difficoltà, o che rappresentino una potenziale minaccia. L’Air Policing (AP) è una missione di cui si è dotata la NATO a partire dalla metà degli anni cinquanta e consiste nell’integrazione dei rispettivi sistemi nazionali dei paesi membri in un unico sistema di difesa aerea e missilistico della NATO. L’attività di Air Policing è condotta sin dal tempo di pace e consiste nella continua sorveglianza dello spazio aereo NATO prevenendo potenziali violazioni allo stesso (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LOCKHEED MARTIN: LA GIORDANIA SI UNISCE ALL’F-16 BLOCK 70 PROGRAM – La Giordania ha ufficialmente firmato una lettera di offerta e accettazione per la vendita di otto nuovi velivoli F-16 Block 70 di produzione. “Questa acquisizione dell’F-16 riflette oltre 70 anni di cooperazione statunitense e decenni di partnership con Lockheed Martin”, afferma Aimee Burnett, vice president, Integrated Fighter Group Business Development. “La nostra storia di collaborazione con la Giordania rafforza la sicurezza regionale e aiuta a proteggere i cittadini attraverso le tecnologie di sicurezza del 21° secolo che supportano le missioni critiche oggi e nel futuro”. La selezione di nuovi velivoli F-16 di produzione estende la flotta esistente di F-16 della Giordania, portando capacità avanzate alle missioni, combinate con costi operativi convenienti. I nuovi F-16 per la Giordania saranno costruiti a Greenville, Carolina del Sud, dove Lockheed Martin continua ad assumere per posizioni che operano direttamente alla costruzione e al supporto di questi jet.

AIRLINK GUARDA AL FUTURO – Questo mese Airlink festeggia 30 anni e guarda con ottimismo al futuro post-pandemia. “Con il suo network consolidato e in continua espansione e il suo prodotto di alto livello, Airlink aspira a diventare la compagnia aerea di riferimento per i suoi passeggeri e a migliorare sempre di più il posizionamento del brand. Airlink ha più di 50 aerei di linea commerciali che operano nell’intera area dell’Africa meridionale, trasporta ogni anno più di 2 milioni di passeggeri su più di 63.000 voli. La compagnia serve 45 destinazioni in 13 paesi africani e l’isola di St Helena. Airlink vola in Botswana, Namibia, Sud Africa, Madagascar, Zambia, Tanzania, Monzambico e Uganda, oltre a Congo, Lesotho, Swaziland e Angola”, afferma Airlink.

SAS GROUND HANDLING E SPIRIT DI 3F SIGLANO UN NUOVO ACCORDO – Il 15 giugno, SAS Ground Handling Danmark e il dipartimento per la movimentazione delle merci di 3F – Spirit hanno firmato un accordo locale che, tra le altre cose, contiene un accordo per tutti i dipendenti nell’area di negoziazione di 3F Cargo. “Siamo lieti di aver stipulato questo accordo locale con 3F. È un buon accordo che ci consente di gestire le esigenze future sia dei nostri clienti che dei dipendenti”, afferma Hans Henrik Spangenberg, CEO SAS Ground Handling Denmark. L’accordo prevede, tra l’altro, un accordo di turnaround che consente di adattare i piani dei turni alle esigenze di produzione, offrendo allo stesso tempo ai dipendenti una migliore opportunità di influenzare il proprio orario di lavoro.

NUOVO PLANT-BASED MENU PER UNITED – United Airlines aggiunge oggi due nuove voci di menu Impossible Foods su voli selezionati e in alcune lounge aeroportuali, come parte della nuova spinta del vettore per aggiungere più opzioni a base vegetale alle sue offerte alimentari. Nell’ambito di una nuova collaborazione tra United e Impossible Foods, l’esclusiva United Impossible™ Meatball Bowl è ora disponibile per i first class customers su tutti i domestic flights di oltre 800 miglia negli Stati Uniti continentali. The Impossible™ Sausage è disponibile nelle lounge Polaris® di Chicago, Los Angeles, Newark e San Francisco. La collaborazione arriva quando più della metà dei consumatori statunitensi sta aumentando il consumo di cibo a base vegetale e le vendite di carne a base vegetale continuano a crescere, secondo un recente rapporto Nielsen. “Vogliamo che le nostre offerte alimentari si evolvano e cambino insieme alle preferenze delle persone: siamo orgogliosi di lavorare con Impossible Foods e pensiamo che i nostri clienti adoreranno davvero queste nuove opzioni”, ha affermato Aaron McMillan, United Managing Director of Hospitality and Planning. “Per molti viaggiatori, la qualità delle scelte alimentari in aeroporto e in volo sono una parte davvero importante dell’esperienza cliente, quindi ci impegniamo per assicurarci che le nostre voci di menu superino le loro aspettative. Questo è il primo di molti aggiornamenti che condivideremo nei prossimi mesi”. A partire da questa settimana, i clienti nei mercati idonei possono preordinare Impossible Meatball Bowl tramite United.com o l’app mobile United. Per ulteriori informazioni sulle offerte culinarie United, visitare United.com.