Qatar Airways Group annuncia un profitto record nei suoi 25 anni di storia

Qatar Airways Group celebra il suo importante 25° anniversario di attività con la sua migliore performance finanziaria, che si riflette nel suo annual report pubblicato per il 2021/22, il 200% al di sopra del suo più alto annual historical profit.

“Nel periodo più difficile in assoluto nel settore aereo globale, la compagnia aerea attribuisce i suoi risultati positivi alla sua agilità e strategia di successo che ha continuato a concentrarsi sulle esigenze dei clienti e sulle opportunità di mercato in evoluzione, nonché sull’efficienza e sull’impegno dei suoi dipendenti in tutto il mondo. Questo profitto non è solo un record per Qatar Airways Group, ma anche un record tra tutte le altre compagnie aeree che hanno pubblicato risultati finanziari per questo anno finanziario in tutto il mondo.

Qatar Airways Group ha registrato un record net profit di 5,6 miliardi di QAR (1,54 miliardi di dollari USA) durante l’anno fiscale 2021/22. Le entrate complessive sono aumentate a 52,3 miliardi di QAR (14,4 miliardi di dollari USA), in aumento del 78% rispetto allo scorso anno e ben il 2% in più rispetto all’intero anno finanziario pre-COVID (ovvero il 2019/20). Le passenger revenue sono aumentate del 210% nell’ultimo anno, grazie alla crescita del network di Qatar Airways, dell’aumento della quota di mercato e delle maggiori unit revenue, per il secondo anno finanziario consecutivo. Qatar Airways ha trasportato 18,5 milioni di passeggeri, con un aumento del 218% rispetto allo scorso anno.

Qatar Airways Cargo è rimasto il principale attore al mondo poiché i suoi ricavi hanno registrato un’impressionante crescita del 25% rispetto allo scorso anno, con una crescita della cargo capacity (in Available Tonne Kilometres) del 25% annuo”, afferma Qatar Airways.

“Il Gruppo ha generato un forte EBITDA Margin del 34% a 17,7 miliardi di QAR (4,9 miliardi di dollari USA). L’EBITDA è stato superiore all’anno precedente di 11,8 miliardi di QAR (3,2 miliardi di dollari USA) grazie a operazioni snelle, agili e adatte allo scopo in tutte le aree di business. Questi guadagni record sono il risultato delle decisioni prese durante la pandemia di espandere i passenger and cargo networks di Qatar Airways, con una previsione più accurata della ripresa del mercato globale, costruendo ulteriore customer and trade loyalty ed eccellenza del prodotto, combinata con un forte controllo dei costi.

Nonostante le sfide del COVID-19, il vettore nazionale dello Stato del Qatar è cresciuto fino a raggiungere oltre 140 destinazioni nel 2021/22, aprendo nuove rotte tra cui Abidjan, Costa d’Avorio; Lusaka, Zambia; Harare, Zimbabwe; Almaty, Kazakistan; Kano e Port Harcourt, Nigeria, oltre a riprendere i voli verso i mercati chiave in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia. La compagnia ha operato ininterrottamente il network più grande tra tutte le compagnie aeree del Medio Oriente, misurato in base al numero o alle destinazioni, nonché ai voli settimanali”, prosegue Qatar Airways.

Il Minister of state for Energy and Qatar Airways Group Chairman, His Excellency Mr. Saad Bin Sharida Al-Kaabi, ha dichiarato: “Qatar Airways Group ha dimostrato un ruolo solido nel settore dell’aviazione e questi risultati finanziari sono una chiara indicazione delle forti performance del Gruppo. Contro le sfide del periodo precedente, sono lieto dei risultati raggiunti quest’anno e del modo in cui il Gruppo ha risposto rapidamente a queste sfide”.

Il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Quest’anno Qatar Airways Group celebra un quarto di secolo di storia dal suo rilancio, pur mantenendo ottime performance e una redditività in crescita. Il nostro impegno nel fornire le migliori scelte ai nostri passeggeri, mantenendo i più alti livelli di sicurezza nel settore e guadagnandoci la fiducia ci hanno fatto diventare con orgoglio la compagnia aerea preferita da milioni di viaggiatori in tutto il mondo. Abbiamo perseguito ogni opportunità di business e non abbiamo lasciato nulla di intentato mentre miravamo a raggiungere i nostri obiettivi.

Nel 2021, siamo cresciuti in modo significativo fino a diventare il più grande global long-haul carrier in 2021 by RPK. Abbiamo anche ricevuto il riconoscimento più prestigioso del settore ‘Airline of the Year’ per la sesta volta da record agli Skytrax World Airline Awards, oltre al riconoscimento per l’hub della compagnia aerea, l’Hamad International Airport, come ‘Best Airport in the World’ 2021. La divisione Cargo di Qatar Airways ha anche ottenuto tre importanti premi del settore, tra cui Cargo Operator of the Year agli ATW Airline Awards; Cargo Airline of the Year e Air Cargo Industry Achievement Award agli Air Cargo Week’s World Air Cargo Awards. Questi risultati non solo mettono in evidenza la nostra eccezionale reputazione del brand, ma anche il nostro eccezionale duro lavoro in tutta la famiglia di Qatar Airways Group.

Sono estremamente orgoglioso delle decisioni che abbiamo preso per abbracciare l’efficienza e ottenere un forte controllo dei costi in diversi dipartimenti operativi, impegnandoci allo stesso tempo in iniziative ambientali e sostenibili. Questo ci ha posizionato all’avanguardia nel campo della sostenibilità, compresa la protezione ambientale e l’impegno sociale. I nostri investimenti strategici in una flotta variegata di velivoli moderni ed efficienti in termini di consumo carburante ci hanno aiutato a superare le sfide significative legate ai vincoli di capacità, bilanciando le esigenze commerciali il più rapidamente possibile”.

“Durante tutto l’anno Qatar Airways Group ha mantenuto un ricco portafoglio di partnership regionali e globali di grande successo per sostenere il brand in tutto il mondo. Il Gruppo ha anche continuato a mostrare il suo impegno a restituire e sostenere le comunità e le iniziative di beneficenza per tutto il 2021/22. Oltre a ciò, Qatar Airways Group fissa costantemente nuove pietre miliari sulla sostenibilità ambientale per l’industria aeronautica e ha recentemente pubblicato il suo Sustainability Report 2021, per evidenziare le iniziative chiave e l’impegno del Gruppo nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità.

Sullo sfondo dell’interruzione della pandemia, Qatar Airways Cargo ha trasportato oltre 3 milioni di tonnellate di merci per via aerea e si è assicurata una quota dell’8% nel mercato globale. Cargo ha anche trasportato oltre 600 milioni di dosi di vaccini COVID-19 nel corso della pandemia fino ad oggi e ha anche concentrato i suoi sforzi nel migliorare il suo rinomato prodotto farmaceutico e la presenza nel settore, garantendo al contempo l’impegno per la sua rivoluzionaria iniziativa WeQare, che consiste in una serie di azioni positive e di impatto sotto forma di capitoli basati sui pilastri fondamentali della sostenibilità: environment, society, economy and culture.

Mentre il mondo continua la sua ripresa dall’impatto devastante del COVID-19, Qatar Airways continua a impegnarsi a mantenere i passeggeri e le merci in movimento in tutto il mondo, mantenendo e costruendo gli standard eccezionali dei nostri primi 25 anni di operazioni, che ci sono valsi il riconoscimento ‘Best Airline in the World'”, conclude Qatar Airways.

