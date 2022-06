Etihad lancia cinque servizi estivi, tra cui il collegamento con Nizza

Etihad Airways ha lanciato questa settimana cinque rotte stagionali che collegano Abu Dhabi a famosi hotspot estivi in tutta Europa e nell’Oceano Indiano.

Questa mattina sono decollati tre servizi stagionali che collegano Abu Dhabi a Nizza, sulla Costa Azzurra francese, la città di Heraklion sull’isola greca di Creta e Malaga in Spagna. Tutti e tre i servizi saranno operativi due volte a settimana.

Il programma estivo di Etihad riceverà un ulteriore impulso nei prossimi due giorni con l’istituzione di rotte per le isole di Santorini in Grecia e Zanzibar in Tanzania, entrambe operanti tre volte alla settimana.

“I vacanzieri estivi hanno molto da scoprire con Etihad Airways quest’anno”, ha affermato Martin Drew, Senior Vice President Global Sales. “Dalle meravigliose spiagge della Costa del Sol alla splendida Costa Azzurra, il network estivo di Etihad offre ancora più opportunità per vivere la meraviglia del viaggio nel 2022”.

“Per celebrare questi lanci di rotte, agli ospiti dei voli inaugurali viene presentato un esclusivo Etihad wellbeing kit, per dare il via alle loro vacanze estive. Progettati pensando alla sostenibilità, alla salute e al benessere, i kit includono una mini tote bag riciclata da coperte di volo, una limited-edition reusable infuser water bottle e acqua frizzante FRÍO® naturalmente gassata dagli UAE”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)