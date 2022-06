I leader dell’aviazione si riuniscono a Doha per il 78th AGM IATA

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che i leader dell’industria aeronautica globale si riuniranno a Doha, Qatar, per il 78th IATA Annual General Meeting (AGM) and World Air Transport Summit (WATS), con Qatar Airways come host airline.

L’evento (19-21 giugno) vedrà la partecipazione dei senior leaders delle 290 compagnie aeree membri IATA, nonché importanti funzionari governativi, partner strategici, equipment suppliers e media.

“Tra pochi giorni Doha diventerà la capitale mondiale dell’aviazione. L’ultima volta che ci siamo incontrati a Doha, nel 2014, stavamo festeggiando il 100° anniversario del primo volo di una compagnia aerea. L’AGM di quest’anno è un’altra occasione importante: le compagnie aeree si stanno contemporaneamente riprendendo dalla crisi COVID-19, aprendo la strada al raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, lavorando per migliorare la diversità di genere e adattandosi a un ambiente geopolitico che sta subendo il suo più grande shock in in tre decenni”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “È un privilegio assoluto ospitare i nostri partner del settore nella città natale di Qatar Airways, in particolare durante il nostro 25esimo anno di attività. L’incontro faccia a faccia ci offre l’opportunità di discutere le lezioni apprese negli ultimi anni durante la pandemia, le questioni globali che ci riguardano tutti qui e ora, pianificando il meglio per il settore”.

Il WATS si apre subito dopo l’AGM. Un momento clou sarà la terza edizione dei Diversity and Inclusion Awards sponsorizzati da Qatar Airways. Questi premi riconoscono le organizzazioni e le persone che stanno facendo la differenza nell’aiutare a guidare la 25by2025 initiative del settore, per rendere l’industria aeronautica più gender balanced.

Il WATS presenterà anche il popolare CEO Insights Panel, moderato da Richard Quest della CNN e con la partecipazione di Adrian Neuhauser, CEO Avianca, Pieter Elbers, CEO KLM, Akbar Al Baker, Group Chief Executive Qatar Airways e Jayne Hrdlicka, CEO Virgin Australia.

Oltre alle prospettive economiche del settore aggiornate, i temi chiave da affrontare includono: la guerra in Ucraina e le sue implicazioni per il mondo globalizzato; le sfide per il raggiungimento della sostenibilità, comprese net zero carbon emissions entro il 2050, la riduzione dell’uso di plastica monouso, l’allocazione della scarsa capacità aeroportuale e la garanzia del trasporto sicuro delle batterie al litio. Una novità per il 2022 è un CFO Insights Panel.

Questa sarà la quarta volta che l’AGM è ospitato in Medio Oriente. In tempi normali, l’aviazione nella regione sostiene circa 3,4 milioni di posti di lavoro e 213 miliardi di dollari di attività economica.

“Dall’ultima volta che siamo stati a Doha, la regione ha solo aumentato la sua importanza per la connettività globale. Secondo i dati più recenti, le compagnie aeree della regione rappresentano il 6,5% del traffico passeggeri internazionale globale e il 13,4% dei movimenti merci. Gran parte di questa crescita si è verificata nella regione del Golfo, come è caratterizzato dalla nostra compagnia aerea ospite”, ha affermato Walsh.

La partecipazione all’AGM è solo su invito. I media accreditati sono invitati a partecipare ma devono essere preregistrati.

(Ufficio Stampa IATA)