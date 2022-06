Etihad Airways torna al London Heathrow Terminal 4

Etihad Airways ha confermato che tornerà al London Heathrow Terminal 4 a partire dal 22 giugno 2022. Etihad tornerà al Terminal 4 dopo una permanenza temporanea ai Terminal 2 e 3 durante la pandemia. Riapriranno anche le transport connections, inclusi London Underground e Heathrow Express.

L’Etihad Lounge riaprirà per i First and Business class guests di Etihad, nonché per i membri Etihad Guest Platinum e Gold. La lounge ha aree separate per rilassarsi e cenare, oltre a una sala giochi per bambini per intrattenere gli Etihad’s ‘Little VIPs’.

Etihad ha anche confermato che da luglio a settembre 2022 aumenterà i suoi attuali quattro voli giornalieri da London Heathrow a cinque voli giornalieri. Sempre da luglio, Etihad aumenterà i suoi servizi per Dublino per offrire un volo giornaliero e continuerà ad operare tutti i giorni da e per Manchester.

“Dopo l’apertura ufficiale del Terminal 4 il 22 giugno, London Heathrow aspetta un gran numero di ospiti in viaggio. Per garantire un viaggio rapido e senza interruzioni, Etihad chiede a tutti i passeggeri di effettuare il check-in online, di arrivare in aeroporto in anticipo durante questo periodo – gli Etihad check-in desks a London Heathrow saranno aperti tre ore e mezza prima della partenza – e anche controllare se hanno bisogno di ottenere il ‘Verified to Fly’ su etihad.com/destinationguide”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)