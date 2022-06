News Brevi – 17.06.2022

L’AERONAUTICA MILITARE PARTECIPA ALL’ESERCITAZIONE INTERNAZIONALE APROC 2022 – Si è svolto ad Albacete in Spagna, dal 6 al 17 giugno, l’Air Centric Personnel Recovery Operatives Course (APROC), organizzato dall’European Personnel Recovery Centre (EPRC), Centro che si occupa della standardizzazione delle quattro fasi del recupero del personale (preparazione, pianificazione, esecuzione e adattamento) che ha sede a Poggio Renatico (Ferrara). Quest’anno l’esercitazione internazionale ha visto la partecipazione, oltre che dell’Italia, anche della Spagna, Francia, Germania e Romania. L’Aeronautica Militare ha messo in campo personale e assetti di numerosi Reparti: 9° Stormo di Grazzanise con un elicottero HH-101, 14° Stormo di Pratica di Mare con un velivolo G-550 CAEW (Conformal Airborne Early Warning), 17° Stormo di Furbara con operatori STOS (Supporto tattico operazioni speciali), e 36° di Gioia del Colle, 37° di Trapani e 51° Stormo di Istrana con velivoli Eurofighter. L’APROC si configura per addestrare gli equipaggi alla pianificazione e alla condotta di missioni complesse in scenari di Personnel Recovery (PR) favorendo l’integrazione tra tutte le componenti di una Task Force multinazionale con diverse tipologie di aeromobili. Inoltre ha lo scopo di formare e qualificare gli equipaggi partecipanti nei ruoli di Rescue Mission Commander (RMC) attraverso le fasi di pianificazione, briefing e de-briefing di missioni Personnel Recovery. La partecipazione all’esercitazione APROC 2022 rappresenta per l’Aeronautica Militare un’ottima opportunità addestrativa per mantenere elevato il livello di interoperabilità e cooperazione internazionale nella pianificazione di missioni PR complesse e consente di costruire uno standard addestrativo unico con le Forze Aeree dei Paesi partecipanti in un’ottica di eventuale futura collaborazione in scenari operativi internazionali. Il Capo rischieramento della compagine italiana, T.Col. Giannitti si è detto soddisfatto per come il personale coinvolto, elemento chiave di ogni organizzazione, ha saputo operare con competenza e passione in questo contesto addestrativo, valorizzando e migliorando la propria professionalità (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA E AMERICAN EXPRESS LANCIANO IL PRIMO CREDIT CARD DESIGN REALIZZATO CON AIRPLANE METAL – Delta e American Express lanciano il primo credit card design realizzato in airplane metal. Delta e American Express stanno lanciando un limited-edition Boeing 747 card design realizzato con il 25% di airplane metal dal Delta Ship #6307, un Delta Boeing 747 ritirato dalla flotta della compagnia aerea. “L’idea di realizzare una carta di credito con il metallo di un aeroplano è iniziata anni fa e la creatività e l’innovazione necessarie per raggiungere questo obiettivo sono incredibilmente significative”, ha affermato Dwight James, S.V.P. of Customer Engagement & Loyalty at Delta and CEO of Delta Vacations. “Abbiamo collaborato con Amex per trasformare un pezzo della storia di Delta in un oggetto da collezione utilizzabile nella quotidianità. L’eredità del 747 sopravvive per una nuova generazione di Delta flyers attraverso questa carta di credito unica nel suo genere, che i membri saranno orgogliosi di tenere nei loro portafoglio”. Dal 16 giugno al 3 agosto 2022, i clienti possono richiedere le Boeing 747 Delta SkyMiles Reserve and Reserve Business Card, fino ad esaurimento scorte. Insieme ai migliori vantaggi di viaggio della categoria, include l’accesso a contenuti esclusivi tramite un’esperienza di realtà aumentata fornita con il kit di benvenuto. Creata appositamente per il design delle carte in edizione limitata, l’esperienza AR presenta la storia di Delta Ship n. 6307 e del Boeing 747, storie di volo e la trasformazione delle carte. “Questo è il design di carte più unico che Delta e Amex abbiano creato fino ad oggi”, ha affermato Jon Gantman, SVP and General Manager of Cobrand Product Management at American Express. “Trasformare la fusoliera in metallo in grado di resistere all’usura dell’uso quotidiano pur funzionando come una carta di credito contactless, è stata un’impresa enorme”. Per iniziare la trasformazione, i team Delta hanno contattato il team in Arizona dove il 747 è stato spostato dopo il ritiro. Dopo un anno di ricerca e sviluppo per garantire che il metallo dell’aeroplano potesse operare come una carta di credito funzionante che resiste all’usura quotidiana, un team ha iniziato a smontare l’aereo. La Boeing 747 Card è realizzata con il 25% di metallo aeronautico e presenta strati di stampa polimerica per proteggere l’alluminio, nonché un’antenna che consente pagamenti contactless. Parallelamente, Delta e Amex hanno lavorato su un design elegante che rende omaggio alla storia dell’aereo e alla forma distintiva del 747. In ogni fase, i team si sono presi cura di garantire che la Carta onorasse la storia dell’aereo, dandogli un nuovo scopo attraverso questo progetto.

APEX PASSENGER CHOICE AWARDS 2022: AIR TAHITI NUI VINCE DUE PREMI PER L’AREA DEL SUD PACIFICO – Dopo aver vinto il premio come Miglior Poltrona nel 2020, Air Tahiti Nui è stata nuovamente premiata agli APEX Passenger Choice Awards® 2022. Quest’anno la compagnia polinesiana ha ricevuto due premi regionali: Miglior Intrattenimento e Miglior Servizio di Bordo nel Sud Pacifico. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso mercoledì 8 giugno 2022 a Dublino. APEX Passenger Choice Awards®, in collaborazione con l’applicazione di viaggio TripIt® di Concur®, stila una classifica annuale fra circa 600 compagnie aeree. I passeggeri possono esprimere le loro opinioni valutando il comfort e la qualità dei servizi a bordo. Questi dati vengono utilizzati dall’Airline Passenger Experience Association (APEX) per classificare le migliori compagnie in ciascuna categoria e regione. “La pandemia di COVID-19 ha reso le cose più complicate per le compagnie aeree. Nonostante la chiusura dei confini, che hanno danneggiato i programmi dei voli, e le restrizioni sanitarie a bordo e negli aeroporti, Air Tahiti Nui ha fatto del suo meglio per mantenere le operazioni, anche al picco della crisi, e contemporaneamente mantenere i suoi standard di servizio. Questi riconoscimenti sono un premio al duro lavoro che tutto lo staff di Air Tahiti Nui ha messo in campo per far sì che i suoi clienti rimanessero in contatto con i propri cari. Questo risultato ci dà ancora più coraggio e fiducia nel continuare a migliorare il nostro servizio e condividere la gioia di viaggiare. È con grande umiltà e la massima gratitudine che inviamo i più sinceri ringraziamenti ai nostri clienti e partner per il loro continuo supporto”, afferma Air Thaiti Nui.

ANA: CAMBIAMENTI ALLO SCHEDULE INTERNAZIONALE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo international flight schedule per il servizio dal 1 luglio al 29 ottobre 2022 per selezionate città, in risposta all’aumento della domanda. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti di quarantena, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei. Maggiori info al link: https://www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

JETBLUE LANCIA IL SUMMER SERVICE DA BOSTON A ASHEVILLE – JetBlue ha annunciato di aver lanciato ufficialmente il summer seasonal service dal Boston Logan International Airport (BOS) verso Asheville Regional Airport (AVL) in North Carolina. Il servizio stagionale opera dal giovedì al lunedì al momento del lancio, aumentando fino ad un servizio giornaliero entro la fine dell’estate. Abilitato dalla Northeast Alliance (NEA) di JetBlue, il servizio verso Asheville espande la presenza della compagnia aerea nel sud-est, diversificando e portando avanti la sua Boston focus city strategy. Asheville è una delle oltre mezza dozzina di nuove città recentemente aggiunte alla mappa delle rotte di JetBlue. Durante l’estate 2022, la NEA offrirà fino a 225 partenze giornaliere da Boston. “In quanto fiorente destinazione per il tempo libero, Asheville è un’importante aggiunta alla nostra rete e continua a promuovere la nostra strategia di crescita nel sud-est”, ha affermato Dave Jehn, vice president, network planning and partnerships, JetBlue. “Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti del nord-est una nuova destinazione estiva e di presentare le nostre tariffe basse e un servizio eccezionale al mercato di Asheville”. Asheville Regional Airport (AVL) è il quarto commercial service airport più grande della Carolina del Nord, ed è stato uno degli small hub airports in più rapida crescita nel paese dal 2018.

KLM: DICHIARAZIONE DELLA COMPAGNIA SULLE MISURE A SCHIPHOL – KLM informa: “A causa della carenza di security staff presso l’aeroporto di Amsterdam Schiphol, la direzione dell’aeroporto ha annunciato che saranno necessarie misure aggiuntive per mantenere la situazione gestibile e sicura per i passeggeri e il personale durante il picco estivo (dal 6 luglio al 28 agosto). Schiphol ha quindi deciso di ridurre il numero di passeggeri che si imbarcano sui voli ad Amsterdam. KLM sostiene la necessità di misure aggiuntive, ma allo stesso tempo va sottolineato che riteniamo che la riduzione obbligatoria dell’imbarco dei passeggeri a livello locale sia altamente dannosa e riteniamo che dovrebbe essere una soluzione una tantum a breve termine. KLM ritiene inaccettabile che gli utenti dell’aeroporto debbano sostenere strutturalmente il peso dei problemi di capacità a Schiphol. Sebbene KLM sia in linea di principio contraria alla misura di Schiphol, KLM ha collaborato con gli sforzi per risolvere il problema, nell’interesse dei passeggeri e della sicurezza in aeroporto. Lo abbiamo fatto, tra le altre cose, ottemperando alle richieste di Schiphol di eliminare i voli e rallentare volontariamente la vendita dei biglietti, distribuire i voli nell’arco della giornata, estendere i tempi di connessione, ecc. KLM ritiene importante fornire ai passeggeri chiarezza il più rapidamente possibile in merito alle misure che possono aspettarsi durante l’estate. Alla luce di ciò, è meglio agire ora, piuttosto che adottare misure ad hoc in seguito. KLM rispetterà quindi la richiesta di ridurre il numero di passeggeri che si imbarcano a livello locale, contribuendo così a ridurre la pressione sulla security a Schiphol durante il periodo di punta. KLM farà tutto il possibile per garantire che il maggior numero possibile di passeggeri possa godersi le vacanze che hanno già prenotato. Sulla base delle attuali informazioni che abbiamo ricevuto da Schiphol, KLM non dovrà cancellare le prenotazioni esistenti su larga scala”.

MARIO ELIAS A BORDO CON BRUSSELS AIRLINES COME STAR CHEF – Dal 1° luglio, i passeggeri dei voli a lungo raggio in Business Class di Brussels Airlines potranno vivere un’esperienza gastronomica unica creata dallo chef belga Mario Elias, del ristorante Le Cor de Chasse. Brussels Airlines è da anni un ambasciatore di volo per il Belgio. A bordo dei suoi voli la compagnia aerea offre una selezione di birre belghe, vini, praline, waffle e biscotti. La collaborazione con Mario Elias completa questo quadro. Lo chef diventa così il tredicesimo Star Chef dall’inizio nel 2013, e succede a Tim Boury. “È stata un’intensa collaborazione e una bella sfida mettere insieme questo menu. A diecimila metri di altitudine, le ricette devono essere adattate a diversi vincoli. Sono molto orgoglioso del risultato per cui ho fatto tutto il possibile per mettere insieme un menu stagionale con i migliori prodotti belgi”, afferma Mario Elias, Chef of restaurant Le Cor de Chasse. “Mario Elias è descritto come uno chef senza fronzoli che è orgoglioso della sua eredità e lavora con i migliori ingredienti, principalmente belgi. Ciò si adatta perfettamente alla ‘Belgitude’ che Brussels Airlines, in quanto compagnia aerea belga, vuole rappresentare. Continuiamo a investire nell’esperienza di viaggio dei nostri clienti e siamo lieti che presto scopriranno il fantastico lavoro di Mario a bordo”, afferma Philip Mortier, Inflight Product Manager, Brussels Airlines. I vini che accompagnano il nuovo menù della Business Class sono stati selezionati dal Master of Wine Jan De Clercq. Nel 2013 Brussels Airlines ha presentato ai suoi passeggeri sui voli intercontinentali piatti regionali belgi preparati da famosi chef stellati belgi. Gli chef creano un intero menu a base di ingredienti locali tipici della loro regione. Il primo Star Chef belga è stato Geert van Hecke.

BRUSSELS AIRLINES: REAZIONE ALL’AVVISO DI SCIOPERO – Brussels Airlines, riguardo l’avviso di sciopero, informa: “La nostra priorità in questo momento sono i nostri passeggeri. Siamo sinceramente dispiaciuti per l’impatto che queste azioni hanno sui nostri clienti. Al momento non sappiamo ancora quanti voli saranno interessati dall’azione sociale e quanti saranno operati come previsto. Stiamo facendo tutto il possibile per rivedere l’orario dei nostri voli non appena avremo una visione del tasso di partecipazione dei nostri equipaggi alle azioni di sciopero. Informeremo tutti i passeggeri che viaggiano il 23, 24 e 25 giugno sullo stato del loro volo e, se necessario, su opzioni di viaggio alternative. Chiediamo ai nostri passeggeri pazienza e di non chiamare i nostri centri di assistenza in questo momento poiché non possono ancora fornire ulteriori informazioni. I passeggeri possono verificare sul nostro sito Web se i loro dati di contatto sono inclusi nella loro prenotazione (Manage My Booking) e aggiungerli se non lo hanno ancora fatto. I passeggeri che hanno prenotato tramite un tour operator o un’agenzia di viaggi (online) devono contattare la rispettiva agenzia”. “Ci rammarichiamo che i colloqui con le nostre parti sociali non abbiano portato a un accordo per i nostri cockpit and cabin crew departments. Nelle settimane e nei mesi passati abbiamo intrapreso una serie di iniziative per alleviare la work pressure per i nostri reparti operativi in questa eccezionale estate. Tra gli altri, abbiamo rimosso 148 voli per facilitare le operazioni. Abbiamo reclutato 225 additional cabin crew members e abbiamo adattato i compiti di volo in risposta alle richieste del nostro personale sul pesante workload. Poiché eravamo in perdita nel 2020, nel 2021 e anche nel primo trimestre del 2022, la nostra situazione finanziaria non ci consente di annullare o riaprire gli attuali CLA, che sono stati firmati come parte del nostro accordo con il governo belga da tutte le parti sociali nel 2020 per garantire un futuro alla nostra azienda. Uno sciopero di tre giorni avrà un impatto molto ampio sui profitti della nostra azienda e ci costringerebbe a rivedere la crescita che avevamo pianificato”, prosegue Brussels Airlines. “Al momento sono previsti 525 voli per il 23, 24 e 25 giugno. Non sappiamo ancora quanti di questi verranno cancellati in quanto ciò dipende dal tasso di partecipazione dei nostri equipaggi all’azione di sciopero. Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi”, conclude Brussels Airlines.