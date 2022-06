Dassault Aviation celebra i 70 anni dall’entrata in servizio dell’Ouragan

Per celebrare i 70 anni dall’entrata in servizio dell’MD 450 Ouragan, il primo mass-produced, French-designed jet aircraft, la French Air and Space Force (AAE) e Dassault Aviation presenteranno un esempio di questo velivolo accanto a un two-seater Rafale nei North Gardens dell’Hôtel national des Invalides, dal 20 giugno al 18 settembre, per una mostra dal titolo “From the Ouragan to the Rafale, 70 years of industrial and operational excellence”.

Il vintage MD 450 Ouragan no. 297 prestato dall’AAE all’Association Espaces Aéro Lyon Corbas (EALC), e il prototipo Rafale B01 appartenente al French Directorate General of Armaments (DGA) e ospitato presso l’Aerocampus Aquitaine, saranno esposti con una speciale illuminazione notturna e pannelli esplicativi relativi alla storia dei due velivoli.

“Questa mostra di due velivoli emblematici, organizzata congiuntamente da AAE e Dassault Aviation, metterà in luce l’eccellenza dell’industria aeronautica francese e promuoverà il patrimonio e le operazioni della French Air and Space Force.

La mostra è presentata in una location storica con un forte legame con le forze armate, l’Hôtel national des Invalides, e sarà inaugurata l’8 luglio alla presenza del generale Stéphane Mille, Chief of the Air and Space Force Staff, e Éric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation.

– 7-9 giugno: installazione dell’MD 450 Ouragan n. 297.

– 13-17 giugno: installazione del Rafale B01.

– 8 luglio: inaugurazione della mostra.

– 17-18 settembre: European Heritage Days“, afferma Dassault Aviation.

“L’MD 450 Ouragan, il primo mass-produced, French-designed jet fighter, entrò in servizio con l’Air Force nel novembre 1952. Fu anche il primo French aeronautical military hardware ad essere esportato dopo la seconda guerra mondiale.

70 anni dopo, il Rafale è l’ultima incarnazione di questa French jet fighter technological excellence, iniziata con l’Ouragan e proseguita con le famiglie Mystère, Mirage e Jaguar, utilizzate da più di trenta forze aeree in tutto il mondo. Il Rafale omnirole fighter svolge missioni per l’AAE in tutti i teatri operativi e gode anche di un notevole successo di esportazione”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)