Saab completa le EMD T-7A Red Hawk Deliveries dalla Svezia

Saab ha spedito l’ultima delle cinque fully installed T-7A Red Hawk aft fuselages dalla sua fabbrica di Linköping, Svezia, al sito di produzione di Boeing a St. Louis. Oltre alle cinque Engineering and Manufacturing Development (EMD) aft fuselages, Saab ha fornito nel programma anche due test fuselages, una per static testing e una per fatigue testing.

“La consegna finale, avvenuta il 6 maggio 2022, segna un’importante pietra miliare nel programma. Tutta la produzione sarà ora trasferita alla nuova smart production facility in West Lafayette, Indiana, dove avrà luogo tutta la futura produzione della T-7 aft fuselage, supportata dal personale Saab con sede in Svezia e negli Stati Uniti.

Saab ha utilizzato la sua esperienza in advanced digital engineering per contribuire alla progettazione e allo sviluppo del T-7 nell’ambito della partnership con Boeing, nonché per produrre la aft fuselage con fully installed systems.

Come parte del processo di produzione, Boeing unisce la aft section di Saab con la front section. Questo è seguito dall’assemblaggio di wings, fins and tail, per diventare un complete test aircraft da utilizzare nell’EMD flight test program. La prima EMD deliveries di Saab a Boeing è avvenuta nell’aprile 2021. Da allora, tutte le ulteriori EMD deliveries sono state completate in poco più di un anno. Il 28 aprile 2022, Boeing e Saab hanno lanciato il primo T-7A Red Hawk advanced trainer test aircraft costruito per la EMD phase”, afferma Saab.

“Sviluppato con un approccio ingegneristico basato su modelli digitali, il T-7 rappresenta un approccio rivoluzionario allo sviluppo di velivoli. Il T-7 dimostra l’approccio lungimirante di Saab alla crescita internazionale e sostiene la nostra posizione di world-class aircraft company e partner commerciale unico”, ha affermato Jonas Hjelm, Head of Saab’s Business Area Aeronautics.

“L’orgogliosa eredità di 85 anni di Saab nella progettazione e costruzione di aeromobili continua e stiamo mantenendo le nostre promesse. Sono entusiasta di vedere il trasferimento della produzione del T-7A negli Stati Uniti presso la nostra struttura all’avanguardia in Indiana”, ha affermato Erik Smith, President and CEO of Saab in the U.S.

“Il T-7A Red Hawk è un all-new, advanced pilot training system progettato per l’U.S. Air Force, per addestrare la prossima generazione di combat pilots per i decenni a venire. L’aereo ha beneficiato del “breaking the norm” approach per military aircraft design, engineering and production, che ha visto il precedente velivolo T-X passare dall’ideazione al primo volo in soli 36 mesi”, conclude Saab.

(Ufficio Stampa Saab – Boeing – Photo Credits: Saab)