News Brevi – 20.06.2022

EMIRATES: LIVELLI DI PRENOTAZIONI RECORD NEGLI UAE – Mentre i viaggi si riprendono dall’impatto della pandemia, Emirates è impegnata a prepararsi per il suo periodo più intenso, con oltre 550.000 clienti che dovrebbero partire dagli Emirati Arabi Uniti tra giugno e luglio con oltre 2.400 partenze settimanali a livello di rete. “La compagnia aerea continua ad aggiungere voli e frequenze ove possibile mentre aumenta il suo programma estivo e opererà vicino all’80% della sua capacità pre-pandemia, oltre 1 milione di posti settimanali quest’estate per soddisfare la domanda. I volumi di prenotazione giornalieri stanno accelerando con l’avvicinarsi delle vacanze estive ed Emirates sta esortando i clienti che non hanno pianificato le vacanze o organizzato il viaggio a prenotare ora per assicurarsi di poter viaggiare nelle date e nei voli preferiti. Quest’anno, i viaggiatori degli Emirati Arabi Uniti si dirigeranno verso le sei destinazioni britanniche di Emirates, Il Cairo, Amman, i nove punti indiani di Emirates, Manila e Beirut per visitare la famiglia e gli amici. Anche il traffico leisure dagli Emirati Arabi Uniti sarà ai massimi storici, con decine di viaggiatori, principalmente famiglie e coppie, diretti a Bangkok, Istanbul, Vienna, Zurigo, Nizza, Phuket, Singapore, Oslo, Kuala Lumpur, Brisbane e la costa occidentale degli Stati Uniti per le vacanze estive, poiché sempre più paesi continuano ad aprirsi al turismo e ad abbandonare le restrizioni all’ingresso. Poiché molti clienti stanno aspettando da quasi due anni per viaggiare, Emirates sta lavorando duramente per garantire un’esperienza a bordo di livello elevato e un viaggio a terra senza interruzioni. Dal 1° agosto, i passeggeri che viaggiano da Dubai a Londra, Parigi e Sydney potranno vivere l’esperienza Premium Economy completa della compagnia aerea, completa di aree dedicate al check-in presso DXB. I clienti di ritorno dalle vacanze all’estero possono continuare le loro esperienze estive a terra a Dubai con My Emirates Pass. I clienti che viaggiano dal 1 maggio al 30 settembre 2022 possono usufruire di offerte esclusive in oltre 500 località, tra cui ristoranti, punti vendita di grandi firme, spa e attrazioni esclusive in tutta la città semplicemente mostrando la carta d’imbarco Emirates”, afferma Emirates.

EASYJET: AZIONI PREVENTIVE PER AUMENTARE LA RESILIENZA DURANTE L’ESTATE – Nel trimestre che terminerà il 30 giugno, easyJet prevede di operare circa 140.000 voli, trasportando circa 22 milioni di passeggeri, con una capacità prevista pari al 550% dello stesso periodo nel 2021. “Data la crescita senza precedenti, l’industria aeronautica in tutta Europa sta riscontrando problemi operativi con cause profonde simili ai post covid supply chain issues riscontrati in molte altre parti dell’economia. Le sfide includono ritardi nel controllo del traffico aereo e carenza di personale nell’assistenza a terra e negli aeroporti, con conseguente aumento degli aircraft turnaround times e partenze ritardate che hanno un effetto a catena con conseguente cancellazione dei voli. Un mercato del lavoro molto ristretto per l’intero ecosistema, compreso l’equipaggio, aggravato da tempi di verifica dell’identità più lunghi, ha ulteriormente ridotto la resilienza pianificata. Ciò si riflette nei limiti di volo annunciati di recente in due dei nostri aeroporti più grandi, Londra Gatwick e Amsterdam. In risposta a questi limiti e al fine di creare ulteriore resilienza, easyJet sta consolidando in modo proattivo una serie di voli negli aeroporti interessati. Ciò fornisce ai clienti un preavviso e la possibilità di riprenotare su voli alternativi. Data la rete ad alta frequenza di easyJet, prevediamo di essere in grado di riprenotare la maggior parte dei clienti su voli alternativi, molti dei quali lo stesso giorno della prenotazione originale”, afferma easyJet. “Come risultato di queste azioni preventive, easyJet ora prevede che la sua capacità nel terzo trimestre, al 30 giugno 2022, sarà di circa l’87% dei livelli del FY19 e nel quarto trimestre, al 30 settembre 2022, sarà di circa il 90% dei livelli del FY19. Ci sarà un impatto sui costi dovuto all’interruzione, insieme alla maggiore resilienza che easyJet sta mettendo in atto quest’estate. Continueremo a perfezionare il nostro programma alla luce delle condizioni del settore mentre ci muoviamo attraverso la stagione estiva. Le prospettive a medio termine per easyJet rimangono interessanti. Lo slancio delle prenotazioni continua, con la domanda di viaggi quest’estate che è rimasta forte, con il terzo trimestre attualmente venduto all’86% e il 48% nel quarto trimestre”, prosegue la compagnia. Johan Lundgren, easyJet Chief Executive, ha dichiarato: “Fornire un’operazione sicura e affidabile per i nostri clienti in questo ambiente difficile è la massima priorità di easyJet e ci dispiace che per alcuni clienti non siamo stati in grado di fornire il servizio che si aspettano da noi. Mentre nelle ultime settimane l’azione che abbiamo intrapreso per rafforzare ulteriormente la resilienza ci ha visto continuare a operare fino a 1.700 voli e trasportare fino a un quarto di milione di clienti al giorno, il difficile ambiente operativo in corso ha purtroppo continuato ad avere un impatto che ha comportato cancellazioni. Insieme agli airport caps, stiamo adottando azioni preventive per aumentare la resilienza durante il resto dell’estate, inclusa una serie di ulteriori consolidamenti dei voli negli aeroporti interessati, dando preavviso ai clienti, e prevediamo che la stragrande maggioranza venga riprenotata su voli alternativi entro 24 ore. Riteniamo che questa sia l’azione giusta da intraprendere durante il periodo estivo di punta in questo ambiente difficile”.

EASYJET E IL PILOTA DIEGO BABUDER AI CONNECTING EUROPE DAYS – easyJet informa: “Da martedì 28 giugno a giovedì 30 giugno, a Lione, avrà luogo l’evento di riferimento per il settore della mobilità in Europa – Connecting Europe Days. Organizzato dalla Commissione Europea, l’evento vedrà la partecipazione di istituzioni ed aziende del settore per discutere di trasporti e mobilità e degli obiettivi fissati dal Green Deal per la mobilità sostenibile. In particolare, vi segnaliamo che, nella giornata di martedì 28 giugno alle ore 15:30, si terrà la tavola rotonda intitolata “Hot seat” debate: Flying into a Greener Future – Youth Perspective” che vedrà anche la partecipazione di Diego Babuder, il pilota di easyJet che ha intrapreso un dottorato Executive in Management Engineering della durata di quattro anni al Politecnico di Milano, con focus sulla sostenibilità del settore aereo. Il dibattito, che coinvolge giovani professionisti del settore dell’aviazione, si focalizzerà sulle visioni e sulle aspettative dei giovani nei confronti dell’aviazione green”.

BRUSSELS AIRLINES: STATEMENT SULLA NATIONAL DEMONSTRATION DEL 20 GIUGNO – Brussels Airlines informa: “Domenica sera 19 giugno intorno alle 20:00, Brussels Airport ha deciso che nessun volo passeggeri potrà partire dall’aeroporto di Bruxelles il 20 giugno. Questa è una conseguenza della manifestazione nazionale e dello sciopero di gran parte del security staff of G4S. Brussels Airlines ha già cancellato più del 50% dei suoi voli per il 20 giugno ed è ora costretta a cancellare il suo programma di volo rimanente, ad eccezione di alcuni voli con passeggeri in trasferimento per i quali non è richiesto lo screening di sicurezza. Si tratta di otto voli sui quali saranno accettati solo i passeggeri che stanno proseguendo il viaggio verso un’altra destinazione attraverso l’aeroporto di Bruxelles”. “I passeggeri il cui volo è stato cancellato verranno informati tramite e-mail. Stiamo facendo il possibile per trovare soluzioni alternative per loro. Siamo consapevoli che il nostro Service Centre è molto impegnato. Tuttavia, chiediamo ai nostri clienti di non recarsi domani (NdR: oggi) all’aeroporto se il loro volo è stato cancellato, poiché non possiamo modificare la loro prenotazione lì. Stiamo concentrando i nostri sforzi sul nostro Call Center per offrire una soluzione al gran numero di passeggeri interessati il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per l’impatto di questa azione su i nostri clienti”, conclude Brussels Airlines.

ITA AIRWAYS: LA COMPAGNIA ASSUME SUBITO 150 (ANZICHE’ 100) RISORSE EX COVISAN – ITA Airways informa: “ITA Airways, in considerazione del livello di crescita estremamente positivo in termini di incremento del business per prenotazioni passeggeri e aperture di nuove rotte, ha deciso di assumere nelle prossime settimane, con contratto a tempo indeterminato, 150 delle 200 risorse ex Covisian, che entreranno in organico entro dicembre 2022, ben 50 in più subito di quelle stimate per il primo gruppo e comunicate lo scorso 16 giugno a valle del proficuo incontro coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme al Ministero dello Sviluppo Economico. La decisone è stata presa per dare il giusto seguito all’accelerazione positiva del business di ITA Airways, e quindi offrire ai clienti un servizio eccellente e puntuale. La Compagnia sta registrando infatti ottimi risultati con un indice di riempimento posti con punte superiori al 90%”.

IL 21 GIUGNO L’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO CELEBRA LA FESTA DELLA MUSICA – Il 21 giugno la Musica torna a essere protagonista anche negli aeroporti italiani. Dopo la sospensione del tradizionale appuntamento nel 2020 e 2021, in conseguenza della pandemia, Enac e Assaeroporti, insieme ai gestori aeroportuali, ripropongono la serie di concerti incentrati sul tema “Recovery Sound & Green Music Economy”. L’edizione 2022 rappresenta, infatti, un momento simbolico di ripartenza per un settore tra i più colpiti dalla crisi innescata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. SACBO e l’Aeroporto di Milano Bergamo hanno aderito all’invito a organizzare, nella giornata di martedì 21 giugno, dalle 9:00 alle 18:30, un ricco programma di esibizioni musicali che saranno ospitate in diverse aree dell’aerostazione e vedranno coinvolti musicisti del Liceo “Paolina Secco Suardo”, con strumenti a fiato, violini, pianoforte e chitarre classiche, alcuni giovani talenti del Conservatorio Gaetano Donizetti con quattro ex allievi di pianoforte del Maestro Marco Giovannetti: Elena Migliorini che eseguirà brani di Schumann, Rachmaninov, Satie, Janácek; Roberta Vorzitelli che proporrà brani di Bartok, Bach, Ligeti; Emanuele Vegetti che ha in programma musiche di Chopin, Mompou e Skrjabin; Daniele Guerra che ha scelto brani di Beethoven, Skrjabin e Rachmanioff. Da segnalare, alle 15:30, nella piazzetta commerciale antistante l’accesso ai controlli di sicurezza, il concerto del gruppo Mismountainboys, band storica del panorama country italiano, che prosegue la tradizione del suo fondatore Remo Ceriotti e propone vari tipi di sonorità e stili: dal bluegrass (veloce e aggressivo) alle canzoni d’autore di origine texana, country classico, folk song di protesta, ballate western.

LUFTHANSA TECHNIK: AVIATAR APRE UNA NUOVA LOCATION A VALENCIA – AVIATAR, Lufthansa Technik’s digital solutions suite, sarà presto ulteriormente sviluppata anche sulla costa orientale della Spagna: per soddisfare la forte domanda di prodotti digitali, Lufthansa Technik aprirà una nuova sede a Valencia il 1° luglio. Entro la fine dell’anno, un primo team composto da un massimo di 20 esperti IT lavorerà su applicazioni basate sui dati che vanno da predictive maintenance ad automated fulfillment solutions, che ottimizzano l’intera catena del valore dell’industria aeronautica. Valencia, con le sue università leader e il nascente ecosistema di aziende tecnologiche, è stata scelta come luogo ideale per crescere a livello internazionale. Una scena tecnologica emergente con oltre 900 start-up, più incubatori ed eventi, crea opportunità per future collaborazioni. Per facilitare il suo sbarco e connettersi efficacemente con la rete commerciale locale, AVIATAR ha collaborato con Invest in Valencia Office, un’iniziativa congiunta del Comune di Valencia e della Camera di Commercio che funge da facilitatore e collegamento con la città. Ad AVIATAR Valencia, i nuovi colleghi lavoreranno in sincronia con le loro controparti presso la sede centrale di Amburgo, Germania. Lo sviluppo agile del software viene applicato all’intera organizzazione e ogni dipendente viene assegnato direttamente a un prodotto. Ciò accelera il processo di onboarding e consente di avere un impatto significativo fin dall’inizio. Inizialmente AVIATAR si stabilirà all’interno di uno spazio di co-working vicino al centro di Valencia. AVIATAR è alla ricerca di Full-Stack Developers and Software Architects desiderosi di lavorare in un ambiente internazionale e spinti a rivoluzionare l’industria aeronautica in modo digitale. In una fase successiva saranno disponibili anche Data Scientists and junior positions in altre discipline. Tutte le posizioni sono pubblicate su https://www.be-lufthansa.com. Lanciata nel 2017, AVIATAR è la piattaforma indipendente per digital products and services sviluppata da Lufthansa Technik. AVIATAR combina soluzioni di gestione della flotta, scienza dei dati e competenza ingegneristica per fornire una gamma completa di servizi e prodotti digitali integrati per airlines, MRO companies, OEMs and lessors, che si integrano perfettamente con l’adempimento fisico in TechOps e oltre.

AIR CANADA LANCIA VOLI STAGIONALI VERSO BANGKOK E MUMBAI NELLA WINTER 2022-23 – Air Canada ha annunciato l’espansione della sua rete internazionale con l’aggiunta di Bangkok, Thailandia, il primo servizio non-stop del vettore verso il sud-est asiatico. La compagnia aerea riprenderà anche i voli per Mumbai, la sua seconda destinazione nello strategico mercato indiano. Il servizio stagionale di Air Canada per Bangkok opererà dal suo hub transpacifico presso Vancouver International Airport, mentre i voli verso Mumbai del vettore opereranno da Toronto via Londra-Heathrow. Entrambe le rotte sono soggette a ricevere le approvazioni finali del governo. “Siamo estremamente lieti di lanciare questo inverno il nostro primo servizio non-stop per il sud-est asiatico, l’unico tra il Nord America e la Thailandia. La Thailandia è una popolare destinazione leisure per i canadesi e questo nuovo servizio offrirà ai membri Aeroplan interessanti opportunità sia di guadagnare che riscattare i loro punti. Per ulteriore comodità, i nostri voli verso Bangkok si collegheranno alla nostra vasta rete nazionale e transfrontaliera offrendo ai clienti maggiore libertà e scelta durante il viaggio”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management, at Air Canada. “Siamo anche entusiasti di tornare a Mumbai, la città più grande dell’India e un importante hub finanziario, commerciale e di intrattenimento, a complemento dei nostri 13 voli settimanali dal Canada a Delhi. I nostri servizi verso Mumbai dovrebbero operare con uno scalo a Londra Heathrow, offrendo connettività a più di una dozzina di voli Air Canada e United Airlines, partner Star Alliance, tra il Nord America e Londra, oltre a opzioni aggiuntive per viaggiare tra il Regno Unito e l’India. Il mercato indiano rimane molto importante per Air Canada e ci impegniamo a riprendere i nostri non-stop services attualmente sospesi Toronto-Mumbai e Vancouver-Delhi quando le circostanze lo consentono”. Il servizio previsto tra Vancouver e Bangkok, così come tra Toronto e Mumbai via Londra-Heathrow, sarà operato con aeromobili Boeing 787 Dreamliner con tre cabine di servizio tra cui i clienti possono scegliere, Signature Class, Premium Economy e Economy Class. I posti sono già disponibili per la vendita su aircanada.com. Voli giornalieri Toronto-Mumbai via Londra Heathrow a partire dal 29 ottobre. Il servizio verso Bangkok sarà operativo quattro volte alla settimana a partire dal 1° dicembre.

LA QANTAS FIRST CLASS TORNA A SINGAPORE – Qantas ha reintrodotto la sua offerta First Class ai clienti che viaggiano da e per Singapore, con il ritorno dell’A380 e la riapertura della sua First Lounge a Changi Airport. Da oggi la compagnia aerea volerà con il suo A380 recentemente rinnovato sui voli tra l’Australia e Singapore, e Singapore e Londra. Le cabine premium dell’aeromobile includono 14 First Suite, 70 Business Suite (aumentate di 6) e 60 posti Premium Economy (aumentati di 25), oltre a 341 posti Economy (diminuiti di 30). La lounge di bordo è stata ridisegnata da David Caon in un supper club style con posti per 10 persone e uno snack menu su misura. Qantas ha anche riaperto la sua First Lounge a Changi Airport, che è stata lanciata a dicembre 2019 ed è diventata rapidamente una delle lounge più popolari del network internazionale di Qantas. Ha operato per soli tre mesi prima di chiudere a causa della pandemia. La First Lounge opera insieme all’esistente Qantas Business Lounge, garantendo a tutti i clienti idonei che viaggiano una notevole esperienza pre-volo. Stephanie Tully, Chief Customer Officer, Qantas Group, ha affermato: “Avevamo appena aperto la nostra nuova First lounge prima che la pandemia ne imponesse la chiusura. Molti dei nostri Frequent Flyer non hanno mai avuto la possibilità di vederla. Siamo lieti di accogliere ancora una volta i nostri clienti in questa bellissima lounge di Changi Airport. Il nostro team lounge è entusiasta di tornare e desideroso di offrire la più calorosa ospitalità”. La Qantas First Lounge ha una capacità di 240 ospiti e offre un’esperienza culinaria raffinata di Neil Perry, con un menu ispirato alla vivace scena culinaria di Singapore. Qantas opererà un volo A380 giornaliero andata e ritorno da Sydney a Singapore e Londra, nonché 20 voli operati con A330 ogni settimana da Singapore a Sydney, Melbourne, Perth e Brisbane.

L’AEROPORTO DI TORINO PARTECIPA ALLA FESTA DELLA MUSICA – Torino Airport partecipa alla Festa della Musica 2022, evento in programma domani 21 giugno a cui aderiscono l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Assaeroporti e le società di gestione aeroportuale italiane. Presso l’Aeroporto di Torino, dalle 18.30 alle 19.00, si esibirà al Livello Partenze-Area check-in la Filarmonica “La Novella” di Caselle Torinese, con un corpo musicale di circa 32 musicisti diretti dal Maestro Prof. Flavio Bar. L’evento, totalmente gratuito, è dedicato sia ai passeggeri sia al pubblico.

RASSEGNA ‘IN VIAGGIO VERSO’ ALLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY – È Luca Masala l’autore scelto per il nuovo appuntamento negli spazi della biblioteca aeroportuale che ospiterà alle 18.30 di venerdì 24 giugno la presentazione del suo Dappertutto stando fermi, edito da L’Erudita. Il nuovo libro di poesie di Masala è un vero e proprio reportage in versi che racconta la storia dell’uomo moderno alla costante ricerca di sé in un tempo sempre più difficile da comprendere fino in fondo. L’incontro tra l’autore e il suo pubblico sarà moderato dallo scrittore Cristian Mannu, il compito di veicolare le atmosfere avvolgenti dei versi di Masala sarà invece affidato all’attore Vincenzo La Ferla. La cornice è sempre quella degli eventi ‘IN VIAGGIO VERSO’, ideati dalla Cagliari Airport Library per promuovere il dibattito culturale attraverso la condivisione del viaggio interiore che, decollando dall’aeroporto, atterra su spazi e idee sempre diversi. L’evento è aperto a tutti e gratuito.

IL PRESIDENTE MACRON VISITA LA TASK FORCE AIR – Il Presidente francese Macron visita l’aeroporto sede della TFA Black Storm in Romania. Il Presidente francese ha incontrato il Presidente rumeno Iohannis presso la base aerea di Mihail Kogalniceanu. In questa occasione, i due Presidenti hanno passato in rassegna i contingenti NATO qui rischierati, che, oltre a quello italiano della Task Force Air “Black Storm”, comprendono le forze terrestri di Belgio, Francia e Stati Uniti, nonché aeree di Romania e Regno Unito. All’evento, oltre ad annoverare la presenza del Primo Ministro rumeno, è intervenuto l’Ambasciatore d’Italia a Bucarest Alfredo Maria Durante Mangoni. Durante la rassegna, dopo aver reso gli onori di rito, il Comandante della TFA ha brevemente illustrato al Presidente Francese la missione assegnata al contingente nazionale, consistente nelle attività di Combat Air Patrol (CAP) dei confini rumeni, con velivoli Typhoon, nel quadro del dispositivo NATO denominato enhanced Vigilance Activity (eVA). La sera precedente, a premessa dell’evento di oggi, il presidente Macron ha voluto salutare e ringraziare personalmente i comandanti dei contingenti internazionali, prima di avere un colloquio riservato con le truppe francesi di stanza presso la base rumena. Il dispositivo eVA, inquadrato nell’ambito della postura di deterrenza e difesa della NATO, prevede l’impiego di assetti fast jet per effettuare il pattugliamento dei confini dell’Alleanza, Combat Air Patrol e di addestramento con unità alleate terrestri e navali. Tali missioni rappresentano quindi la capacità dei Paesi dell’Alleanza di condividere e ottimizzare l’impiego di mezzi, di personale e di professionalità, per salvaguardare lo spazio aereo NATO, riducendo i costi e massimizzando l’efficienza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).