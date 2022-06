Gulf Air lancia i voli da Milano Malpensa verso il Bahrain

Gulf Air, Compagnia di bandiera del Bahrain, ha celebrato i voli inaugurali da Malpensa verso il Bahrain, in occasione di una conferenza stampa a Milano.

Il giorno prima, la Compagnia ha annunciato anche il lancio dei servizi per il Bahrain dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Durante la conferenza stampa, l’acting CEO di Gulf Air, Captain Waleed AlAlawi, ha commentato: “Milano è uno dei principali centri finanziari e commerciali dell’UE e del mondo. Dalla finanza alla moda, dalle automobili di design alla musica di qualità, dall’architettura all’arte, la città di Milano è innegabilmente una delle destinazioni più popolari in Europa, che attrae milioni di viaggiatori ogni anno. Con il lancio dei servizi per Milano non solo apriamo nuove porte alle opportunità commerciali e turistiche che questa città offre alla gente e alle imprese del Bahrain e della ragione, ma portiamo anche nuove opportunità commerciali e di altro tipo al Bahrain, la porta del Golfo Arabico e oltre”.

L’Ambasciatore del Bahrain in Italia, H.E. Massari Al Balooshi, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di celebrare questa connessione tra Malpensa ed il Bahrain, perché è un segnale di supporto alla crescita economica sia turistica che di business. L’Italia è una delle destinazioni top per quanto riguarda l’arte, il design ed il business. Il Bahrain è, attualmente, una monarchia costituzionale che si trova in una posizione strategica nel Golfo e, per questo motivo, è un importante snodo commerciale: lavoreremo costantemente hand by hand per rafforzare sempre di più questa relazione. Infine, il Bahrain offre molte occasioni turistiche di avventure, sport e di altre categorie”.

Stessa visione condivisa dall’Ambasciatrice Italiana in Bahrain, H.E. Paola Amodei: “E’ fondamentale connettere l’Italia con il Bahrain per migliorare le occasioni di crescita di entrambi i Paesi, grazie a questo ‘ponte’ che si è idealmente creato. Grazie a Gulf Air per queste opportunità di business bilaterale, anche alla luce del fatto che nel 2021 l’Italia è stato il 1° esportatore verso il Bahrain ed il 5° Paese per le esportazioni dal Bahrain, che speriamo possano far aumentare il numero di passeggeri in viaggi da/verso questi due Stati”.

Davide Allegra, Economic Bahrain Development, ha illustrato la strategia inerente il turismo in Bahrain per il periodo 2022-2026; si prevede un aumento del numero di turisti e, per questo motivo, si stanno mettendo in atto numerosi investimenti in Luxury Hotel e Hotel 4* fronte mare, per garantire un’esperienza unica.

“Con l’apertura dei collegamenti di Gulf Air su Milano Malpensa, il nostro aeroporto si arricchisce di un nuovo partner commerciale, di una nuova destinazione e di una nuova rete di collegamenti che l’Hub di Gulf Air garantisce per il Medio Oriente, il sud est asiatico ed il sub continente indiano. Questo collegamento è un’ulteriore ottima notizia, perché il nostro aeroporto di Malpensa arricchisce ancor di più l’offerta commerciale e le alternative di collegamento aereo. Da questa estate saranno ben 7 gli aeroporti collegati nella regione. La ricchezza e la varietà dell’offerta incoming ed outcoming del territorio servito dai nostri aeroporti, dimostra di essere un valore aggiunto, spesso determinante, nella priorità delle scelte di investimento e rilancio dell’industria”, ha affermato Andrea Tucci, V.P. Aviation Business Development di SEA Aeroporti Milano.



Grazie a questi nuovi collegamenti, si prevede un aumento dei viaggiatori sia per il turismo legato alle molteplici opportunità sportive (diving, F1, ecc.) e vacanziere, sia per viaggi business.

Gulf Air promuove anche un servizio di stopover in Bahrain verso altre destinazioni, un point to point service e voli cargo da/per il Bahrain. Questo permette alla compagnia di essere molto flessibile e coprire più segmenti di mercato, garantendo un ottimo network.

I collegamenti Roma Fiumicino-Bahrain hanno la frequenza di due voli settimanali, mercoledì e sabato. I collegamenti Milano Malpensa-Bahrain hanno la frequenza di cinque voli settimanali in totale, di cui 3 diretti non-stop (giovedì, venerdì e domenica) e 2 collegamenti via Roma FCO (mercoledì e sabato).

Grazie alle comode connessioni da Bahrain Airport, i passeggeri possono raggiungere destinazioni in Asia come per esempio Maldive, Colombo, Bangkok e Manila.

L’aeromobile è un A321neo, configurato con 150 posti in Classe Economy e 16 posti in Falcon Gold.

In Italia, Gulf Air è rappresentata da Rephouse Gsa che si occupa delle attività di vendita, pubbliche relazioni, marketing e prenotazioni in ambito B2B a Roma e Milano e in tutta Italia.

(Conferenza Stampa Gulf Air, Milano, 16 giugno 2022 – Erika Brambilla, Md80.it – Photo Credits: Erika Brambilla)