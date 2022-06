Nuovi contratti per il Gruppo ENAV. Prosegue l’attività sul mercato non regolamentato attraverso le controllate IDS AirNav e Techno Sky

Il Gruppo ENAV continua ad espandersi nel mercato non regolamentato esportando i propri prodotti e know-how nel campo della gestione del traffico aereo.

Il Gruppo ENAV, attraverso le società IDS AirNav e Techno Sky si è aggiudicata due contratti, per un valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro.

IDS AirNav, società leader a livello globale nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche, ha sottoscritto un accordo con ADAC (Abu Dhabi Airports Company), società di gestione dell’aeroporto di Abu Dhabi, per la fornitura, l’installazione, il collaudo e la messa in esercizio del sistema di Aeronautical Information Exchange Model (AIXM). AIXM è una piattaforma tecnologica di ultima generazione che permette la trasformazione digitale di tutto il flusso di informazioni aeronautiche e che consentirà ad ADAC di rendere più efficiente la gestione delle informazioni aeronautiche migliorando significativamente le capacità del sistema.

Techno Sky, responsabile della gestione e della manutenzione hardware/software degli impianti per la navigazione aerea, si è recentemente aggiudicata un contratto con l’Aeronautica Militare relativo alla fornitura e all’installazione di un Instrument Landing System (ILS) per l’aeroporto militare di Istrana (TV). L’ILS è un sistema elettronico di terra che guida gli aeromobili nella fase finale di avvicinamento strumentale verso la pista ed è fondamentale per garantire atterraggi di precisione anche in condizioni di bassa visibilità. Techno Sky si occuperà dell’istallazione completa del nuovo apparato.

Il Gruppo ENAV è già presente in circa 100 paesi nel mondo ed ha un’offerta commerciale completamente integrata che va dalla fornitura e installazione di piattaforme tecnologiche alla consulenza e training in ambito aeronautico.

