Oman Air si unirà a oneworld

Oman Air entrerà a far parte della oneworld® Alliance, rafforzando ulteriormente la posizione di leadership della principale alleanza aerea in Medio Oriente.

Con base a Muscat, Oman Air è stata eletta oneworld member designate a Doha dall’oneworld Governing Board, che comprende gli amministratori delegati di tutte le compagnie aeree membri di oneworld. Qatar Airways, membro di oneworld, fungerà da sponsor per l’ingresso di Oman Air nell’alleanza, fornendo guida e supporto mentre la compagnia aerea si integra nell’alleanza stessa.

Oman Air dovrebbe essere implementata in oneworld nel 2024, dopodiché fornirà l’intera gamma di vantaggi oneworld ai clienti che viaggiano sui suoi voli. I membri del programma frequent flyer Sindbad di Oman Air potranno accumulare e riscattare miglia su tutte le compagnie aeree membri oneworld, con i membri di livello superiore che riceveranno vantaggi aggiuntivi, incluso l’accesso alle lounge quando viaggiano con altri membri di oneworld.

L’ingresso di Oman Air in oneworld fornirà ancora più voli e destinazioni ai clienti che pianificano viaggi globali attraverso i membri dell’alleanza, rendendo oneworld l’unica alleanza aerea globale con tre membri in Medio Oriente, dopo Qatar Airways e Royal Jordanian. L’adesione di Oman Air aggiungerà nuove destinazioni alla rete oneworld, tra cui Duqm e Khasab in Oman e Chittagong (Bangladesh). I clienti oneworld Emerald, oneworld Sapphire e premium cabin avranno anche accesso a tre lounge Oman Air a Muscat, Salalah e Bangkok.

Lanciata nel 1993, Oman Air è la compagnia di bandiera del Sultanato dell’Oman. Dalle sue origini come compagnia aerea nazionale, si è trasformata in un vettore internazionale che serve 41 destinazioni in più di 20 territori. Gestisce una moderna flotta di oltre 40 aeromobili comprendenti Boeing 737, 787 e Airbus A330.

Oman Air opera verso cinque hub di compagnie aeree membri di oneworld – Amman, Colombo, Doha, Kuala Lumpur e Londra Heathrow – e ha già codeshare con quattro compagnie aeree membri di oneworld: Malaysia Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian e SriLankan Airlines. L’adesione a oneworld aprirà la strada a ulteriori opportunità di codeshare, migliorando ulteriormente la connettività globale attraverso la rete dell’alleanza.

Dopo il suo ingresso in oneworld, Oman Air sarà il terzo nuovo membro dell’alleanza in cinque anni, segnando un altro risultato nella rapida crescita di oneworld. Royal Air Maroc si è unita all’alleanza nell’aprile 2020, aggiungendo il primo membro a pieno titolo di oneworld nel continente africano. Questa è stata seguita da Alaska Airlines nel marzo 2021, rendendo oneworld l’unica alleanza aerea globale con due membri negli Stati Uniti.

L’oneworld Governing Board Chairman and Qatar Airways Group Executive, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Oggi si segna una nuova pietra miliare in oneworld, poiché i nostri amici di Oman Air diventano member elect della nostra pluripremiata alleanza. Ai passeggeri di Oman Air sarà offerto un viaggio senza interruzioni, collegandoli a oltre 900 destinazioni in 170 paesi. In qualità di Chairman di oneworld, non vediamo l’ora di accogliere Oman Air nella nostra alleanza in quanto porterà grandi vantaggi, consentendo ai passeggeri di scoprire non solo un nuovo membro con un’eccellente reputazione, ma anche un bellissimo Paese”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “Siamo lieti che Oman Air abbia scelto oneworld. Con la sua rete a Muscat e il pluripremiato servizio clienti, Oman Air rafforzerà la nostra posizione di principale alleanza di compagnie aeree per i viaggiatori globali. Mentre l’industria globale dei viaggi continua a riprendersi dalla pandemia, la crescita significativa di oneworld negli ultimi anni dimostra quanto importanti continueranno ad essere alleanze e partnership”.

Il CEO di Oman Air, Eng Abdulaziz Al Raisi, ha dichiarato: “L’ingresso di Oman Air in oneworld rappresenta un momento decisivo nel nostro viaggio per offrire ai passeggeri maggiori opzioni di viaggio attraverso le nostre partnership e alleanze in via di sviluppo. Siamo lieti di entrare a far parte dell’alleanza aerea più importante del mondo in un momento in cui la domanda di viaggi è in aumento. Non vediamo l’ora di accogliere i membri di oneworld a bordo di Oman Air per provare l’apice dell’ospitalità dell’Oman e tutto ciò che il Sultanato dell’Oman ha da offrire in termini di storia, cultura e bellezze naturali”.

(Ufficio Stampa oneworld)