Emirates aumenta le frequenze verso il Messico

Emirates ha annunciato che aumenterà le frequenze e inizierà i servizi giornalieri per Città del Messico (MEX) via Barcellona (BCN) dal 23 giugno 2022.

“Aumentando la sua frequenza da sei voli settimanali a voli giornalieri, Emirates ora aumenterà la sua capacità media e offrirà circa 2.000 posti a settimana da e per la capitale messicana. Il servizio fornirà ai clienti di tutto il mondo maggiore connettività, flessibilità e scelta durante la pianificazione del viaggio. Con l’aumento delle frequenze, i viaggiatori dal Messico avranno un’ampia scelta per connettersi in modo sicuro e senza interruzioni a Dubai e, attraverso Dubai, alla rete globale di Emirates di oltre 130 destinazioni.

Il volo Emirates EK255 partirà da Dubai alle 03:25, arriverà a Barcellona alle 08:35, prima di ripartire alle 10:50 e arrivare a Città del Messico alle 16:05 dello stesso giorno. Al ritorno, il volo Emirates EK256 partirà da Città del Messico alle 19:40, arrivando a Barcellona alle 13:45 del giorno successivo. EK256 partirà ancora una volta da Barcellona lo stesso giorno alle 15:30 diretto a Dubai, dove arriverà alle 00:15 del giorno successivo (tutti gli orari sono locali).

Il servizio di Emirates supporta il traffico business e leisure in Messico e poi verso destinazioni in America Latina e nella regione dei Caraibi. Il volo Emirates per Città del Messico è un servizio collegato a Barcellona, il che significa che i clienti possono coprire tre destinazioni in un unico viaggio con uno stile e un comfort senza precedenti”, afferma Emirates.

“La rotta Dubai-Barcellona-Mexico City è operata con un Boeing 777-200LR Emirates a due classi che offre 38 posti in Business Class in una configurazione 2-2-2 e 264 posti in Economy Class. I viaggiatori che volano tra Dubai, Barcellona e il Messico possono aspettarsi l’ospitalità esclusiva e i sedili spaziosi e confortevoli di Emirates.

Emirates offre inoltre ai suoi clienti una notevole esperienza culinaria, con menu a più portate di ispirazione regionale sviluppati da un team di chef pluripremiati, integrati da un’ampia selezione di bevande premium. I clienti possono rilassarsi con oltre 4.500 canali di contenuti di intrattenimento globale accuratamente curati con film, spettacoli, musica, podcast, attraverso ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo di Emirates.

Emirates ha rafforzato la connettività in risposta alla crescente domanda dei clienti sulla scia della crescente fiducia nei viaggi e dell’allentamento dei protocolli di viaggio internazionali. Il ritorno a Buenos Aires e Rio de Janeiro il 2 novembre e il lancio di Tel Aviv il 23 giugno offrono ai viaggiatori business e leisure una scelta più ampia mentre tornano in volo”, conclue Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)