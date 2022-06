Saab: ordine per Integrated Air Traffic Control a Dubai

La Integrated Air Traffic Control Suite di Saab è stata selezionata tramite concorso per l’implementazione presso Dubai International Airport e Al Maktoum International Airport negli Emirati Arabi Uniti. Il contratto, aggiudicato a Saab da Dubai Aviation Engineering Projects, prevede circa 95 controller working positions che saranno distribuite tra i due aeroporti, l’Emirates Flight Training Academy e il Contingency Operations Center.

“La Integrated Air Traffic Control Suite (I-ATS) di Saab è una soluzione di nuova generazione che si basa su Air Traffic Control automation products ampiamente utilizzati. I-ATS è una piattaforma digitale flessibile e scalabile che fornisce a tower and approach controllers un set completo di strumenti per gestire in modo sicuro ed efficiente il flusso di traffico. La soluzione per Dubai International Airport (DXB) e Al Maktoum International Airport (DWC) include anche un Departure Manager (DMAN), che supporta il sequenziamento degli aerei in partenza”, afferma Saab.

“Tutti gli aspetti chiave di I-ATS sono stati sviluppati in stretta collaborazione con gli utenti finali stessi, con un focus primario sulla facilità d’uso, una migliore situational awareness e un ridotto controller workload. Questa soluzione supporterà Dubai Aviation Engineering Projects nel passo avanti per aggiornare le torri alle più recenti piattaforme digitali e fornire un flusso di lavoro più efficiente per i controllori”, ha affermato Per Ahl, Head of Marketing & Sales, Air Traffic Management Tower Systems at Saab.

“Saab lancerà il programma in un phased approach, iniziando con workshop per progettare la control tower e la configurazione dell’I-ATS Human Machine Interface. L’implementazione finale includerà una test and validation platform, nonché un contingency e un operational system per ciascun aeroporto. La maggior parte delle controller working positions sarà situata nei DWC systems, poiché quell’aeroporto sarà circa cinque volte più grande di DXB”, conclude Saab.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)