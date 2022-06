Il Ministro Giovannini all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione ENAC: tre consiglieri su quattro sono donne

Prevalenza femminile nel nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) che si è insediato oggi, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, professor Enrico Giovannini.

I Consiglieri che andranno ad affiancare il Presidente ENAC Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale dottor Alessio Quaranta nella guida dell’Ente sono: Professoressa Giulia De Martino, Dottoressa Maria Teresa Di Matteo (già membro del precedente Consiglio), Avvocato Laura Pierallini, Generale ispettore Antonio Giuseppe Lupoli.

Il Presidente Di Palma e il Direttore Generale Quaranta hanno ringraziato il precedente CdA per il valido contributo apportato al settore dell’aviazione civile durante il loro mandato e hanno augurato ai Consiglieri di fresca nomina di contribuire con le proprie competenze alla Mission dell’Ente per promuovere lo sviluppo e l’equa competitività dell’aviazione civile, garantendo la sicurezza del volo, la tutela dei diritti e la qualità dei servizi, nel rispetto dell’ambiente.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini nel formulare auguri di buon lavoro al CdA, ha dichiarato: “L’ENAC è un ente centrale per le politiche del Mims volte al rilancio del trasporto aereo, settore che si sta risollevando dopo essere stato duramente colpito dalla pandemia e dalla crisi derivante dal conflitto in Ucraina. Il Mims e l’ENAC stanno predisponendo il nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti che, in un’ottica di mobilità più sostenibile e intermodale, permetterà al nostro Paese di fare un salto di qualità anche in termini di competitività. Le figure che rinnovano il CdA dell’ENAC hanno di fronte importanti sfide che riguardano il settore, tra cui l’uso di nuove tecnologie, comprese quelle suborbitali e spaziali. La presenza di tre professioniste di alto profilo assume particolare importanza, in linea con le strategie e le politiche del Mims”.

“Il rinnovo del CdA – evidenzia il Presidente Pierluigi Di Palma – è un passaggio sempre importante per ogni ente o azienda. L’indiscussa autorevolezza dei nuovi componenti permetterà ad ENAC di dare un ulteriore slancio all’innovativo programma definito al mio insediamento d’intesa con il Ministro Giovannini, ciò grazie alla forte rappresentanza femminile, 3 su 5, e alla presenza di un generale dell’aeronautica militare. Sono certo che in tal modo l’ENAC saprà sviluppare la propria policy verso l’evoluzione nel comparto aerospaziale, con un ruolo da protagonista nel contrasto al cambiamento climatico per una doverosa riconciliazione tra aviazione civile e ambiente”.

Il Consiglio di Amministrazione dell’ENAC è formato dal Presidente e da quattro membri scelti fra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica, con particolare riferimento al settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo Statuto dell’Ente. Rimangono in carica il Magistrato delegato della Corte dei conti, Cons. Claudio Guerrini e il Collegio dei revisori dei conti composto dal dottor Renato Tucci (Presidente), dalla dottoressa Francesca Russo e dal dottor Gian Marco Fugazza.

(Ufficio Stampa ENAC)