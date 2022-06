News Brevi – 22.06.2022

PROMOZIONI PER AIR FRANCE E KLM – Air France-KLM informa: “Fino al 30 giugno è possibile approfittare delle speciali promozioni di Air France e KLM per volare verso decine di destinazioni in tutto il mondo dal 1° settembre 2022 al 31 marzo 2023 (per le classi Economy e Premium Economy) o dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023 (per la classe business). Tutte le promo su https://www.airfrance.it/ e https://www.klm.it/. Vendite fino al 30 giugno 2022, viaggi dal 1° settembre 2022 (per le classi Economy e Premium Economy) o dal 1° luglio 2022 (per la classe business) fino al 31 marzo 2023. Tariffe andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Le tariffe sono soggette a restrizioni e alla disponibilità dei posti nella classe dedicata al momento della prenotazione”.

ETIHAD AIRWAYS LANCIA TRE NUOVE OFFERTE PER LO STOPOVER AD ABU DHABI – Etihad Airways invita gli ospiti ad uno stopover ad Abu Dhabi, con tre diverse offerte. Con il rilancio di Etihad Stopovers, i viaggiatori possono beneficiare di prezzi scontati del 40% in uno degli hotel premium a quattro e cinque stelle di Abu Dhabi che partecipano a questa campagna, o di un soggiorno gratuito di una o due notti in un hotel a tre o quattro stelle convenzionato. La terza nuova opzione è Transit Connect, dove gli ospiti sulle rotte idonee possono prenotare un hotel gratuito vicino all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, se il tempo di coincidenza del loro volo ad Abu Dhabi è compreso tra 10 e 24 ore. Martin Drew, Senior Vice President Global Sales, Etihad Airways, ha dichiarato: “Con la rimozione della maggior parte delle restrizioni di viaggio, più persone viaggiano per le vacanze estive. L’Etihad Stopover è sempre stato estremamente popolare, soprattutto per gli ospiti che desiderano interrompere i viaggi a lungo raggio con un paio di giorni godendosi le meraviglie di Abu Dhabi. Le nostre nuove offerte migliorano ulteriormente questa proposta, consentendo agli ospiti di scoprire il nostro bellissimo Emirato con tutte le sue diverse attrazioni. Ce n’è per tutti i gusti, dal Louvre Abu Dhabi alla Grande Moschea dello Sceicco Zayed, o Yas Island, sede della pista di Formula 1, del parco divertimenti Warner Brothers e del CLYMB, la parete da arrampicata indoor più alta della regione. Per non parlare dei nuovi corsi di ciclismo nell’isola di Al Hudayriyat e degli splendidi campi da golf sparsi in tutto l’Emirato. Abu Dhabi sta invitando una vasta gamma di ospiti e vogliamo che abbiano ricordi indimenticabili”.

ROMANIA: LA TASK FORCE AIR CONCLUDE CON SUCCESSO L’OPERAZIONE TYPHOON IMPACT – Con l’operazione denominata “Typhoon Impact”, dal 15 al 17 giugno la Task Force Air – Romania (TFA-R) “Black Storm” ha testato i piani di contingenza per garantire la continuità operativa e assicurare la protezione delle forze, da attivare in caso di indisponibilità della pista della base di Mihail Kogalniceanu, a Costanza. Dalla comunicazione “per esercitazione” di indisponibilità della pista della Main Operating Base (MOB), infatti, la TFA ha simulato l’esecuzione di una Vertical Dispersal dei velivoli armati sull’aeroporto rumeno di Fetesti, nei pressi della cittadina di Borcea, unitamente al supporto tecnico-logistico, alle comunicazioni e alle necessarie capacità di protezione delle forze. Nei tre giorni di esercitazione i Typhoon della TFA hanno assicurato, senza soluzione di continuità, l’esecuzione delle missioni operative reali mantenendo gli standard di prontezza richiesti dalla NATO, pur se dislocati su una base diversa da quella principale. Al riguardo, il Comandante della TFA ha evidenziato che “prepararsi e approntare le forze per ogni possibile evenienza è un principio insito nel DNA delle Forze Armate, a maggior ragione per quanto riguarda i piani di contingenza delle operazioni aeree, per natura rapide e necessariamente votate ad avere la massima flessibilità di impiego. Ciò è stato fatto in modo egregio dalla TFA Black Storm attraverso una serie di esercitazioni programmate con l’Operazione Typhoon Impact, sia per assicurare l’addestramento del personale, sia per individuare potenziali criticità”. Ha aggiunto inoltre che “la riuscita dell’operazione ha ulteriormente confermato lo spirito di mutua assistenza e di coesione tra gli Alleati che partecipano alle operazioni in Romania”. I velivoli e il personale di supporto sono rientrati regolarmente alla base di Costanza per riprendere le normali operazioni. La TFA Black Storm, inizialmente presente in Romania con quattro F-2000A per la missione di Air Policing, dall’inizio del conflitto in Ucraina è impegnata con otto velivoli nelle operazioni NATO di enhanced Vigilance Activity per irrobustire la postura di deterrenza e difesa nel confine sud-orientale dell’Alleanza Atlantica. Gli assetti aerei della TFA sono posti sotto il comando e controllo NATO, esercitato dal Combined Air Operation Center di Torrejon, alle dipendenze dell’Allied Air Command di Ramstein (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS E CISPA STABILISCONO UN DIGITAL INNOVATION HUB FOR CYBERSECURITY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE – Airbus e il CISPA Helmholtz Center for Information Security hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) all’ILA Berlin 2022 per aprire un centro di eccellenza per la sicurezza informatica e l’intelligenza artificiale affidabile nel Saarland, in Germania. Il “CISPA-Airbus Digital Innovation Hub” avrà sede presso il CISPA Innovation Campus di St. Ingbert e entrerà in funzione quest’anno con l’intenzione di crescere fino a circa 100 esperti entro i prossimi tre anni. A lungo termine, Airbus e CISPA mirano congiuntamente a far crescere il centro di competenza a più di 500 esperti. “Unire gli sforzi con un rinomato istituto di ricerca tedesco come CISPA è un passo fondamentale nella nostra strategia per continuare a rafforzare le nostre capacità e competenze di prim’ordine in materia di sicurezza informatica. In Airbus siamo fermamente impegnati a continuare a investire nelle tecnologie e nelle risorse del presente e del futuro, che ci consentiranno di essere in prima linea nelle sfide di domani, sempre più digitali. Per raggiungere questa ambizione stiamo selezionando attentamente i partner giusti e la creazione di questo centro di competenza è un ottimo esempio della nostra visione a lungo termine e del nostro investimento nell’innovazione”, ha affermato Evert Dudok, Executive Vice President Connected Intelligence at Airbus Defence and Space. Il CISPA Innovation Campus attualmente in costruzione a St. Ingbert offre uno spazio unico per l’insediamento di aziende affermate ma anche per le start-up, che riceveranno supporto per il finanziamento e l’attuazione delle loro idee innovative, con un nuovo fondo di venture capital di 50 milioni di euro istituito appositamente dal CISPA. Con questa partnership tra Airbus e CISPA, l’Innovation Campus e il Saarland mirano a diventare ancora più attraenti per i giovani talenti di tutto il mondo.

SAAB E ATECH COLLABORANO PER PORTARE LA DIGITAL TOWER IN BRASILE E AMERICA LATINA – Saab e ATECH Negocios em Tecnologias S/A hanno deciso di collaborare e di offrire una digital tower solution sostenibile ed efficiente per la regione dell’America Latina. Grazie alla partnership tra Saab e ATECH, le digital tower solutions saranno disponibili sia per i clienti civili che militari in America Latina. Questa cooperazione è la base per future innovazioni congiunte a sostegno di nuovi servizi digitali efficienti, nonché un modo per ridurre l’impronta ambientale complessiva dell’ATM. “La collaborazione con ATECH nel mercato latinoamericano migliorerà la nostra offerta di prodotti locali e fornirà un modello di business che combina il meglio di entrambi i mondi”, afferma Per Ahl, CEO at Saab Digital Air Traffic Solutions. “Con Saab come partner, la nostra digital tower offer sarà interessante e supporterà una varietà di applicazioni, sia civili che militari, espandendo i componenti remoti e digitali delle nostre soluzioni gate to gate”, afferma Edson Mallaco, CEO di ATECH. Saab ha una vasta esperienza in digital tower operations, dall’analisi e implementazione iniziale di casi operativi, tecnici e aziendali, alla formazione e alla gestione del cambiamento organizzativo. Il 21 aprile 2015 il primo aeroporto al mondo controllato a distanza è stato sviluppato e reso operativo da Saab, da Swedish Airports e dagli Air Navigation Services.

BOEING: NUOVA ELEZIONE NEL BOARD OF DIRECTORS – Il Board of Directors di The Boeing Company ha annunciato oggi di aver eletto David L. Gitlin come nuovo membro. Gitlin si unirà all’Aerospace Safety Committee e al Finance Committee. Gitlin, 53 anni, è attualmente chairman and chief executive officer di Carrier e porta nel Board of Directors oltre 20 anni di esperienza nel settore aerospaziale. In precedenza ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali esecutivi, tra cui presidente e direttore operativo di Collins Aerospace Systems e presidente di UTC Aerospace Systems. “Dave è un leader comprovato con una profonda esperienza nel settore aerospaziale”, ha affermato Larry Kellner, Boeing Chairman. “Con la sua costante attenzione alla sicurezza e il track record di esperienza operativa, Dave aggiungerà esperienza al nostro Board”. Il Presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha dichiarato: “Dave è un’aggiunta eccellente al nostro Board mentre continuiamo a ricostruire la fiducia, rafforzare la sicurezza e la qualità e promuovere la stabilità durante le nostre operazioni”. Da aprile 2019 sono entrati a far parte del Board sette independent directors. L’elezione di Gitlin nel Board rispetta l’impegno della Società di aggiungere un altro director con aerospace, engineering or safety systems background.

EMBRAER INAUGURA L’ESPANSIONE DEL SOROCABA SERVICE CENTER IN BRASILE – Embraer ha inaugurato nuovi hangar presso il Sorocaba Service Center, nella campagna di San Paolo, raddoppiando la sua superficie utile da 20.000 m2 a 40.000 m2. L’unità, che ha completato otto anni di attività nel marzo 2022, ora dispone di quattro hangar, tre dei quali dedicati a maintenance, repair, and component overhaul (MRO) services e uno per supportare fixed-base operator (FBO) operations. “C’è una crescita costante nell’executive aviation segment in Brasile e vediamo grandi opportunità per il settore dei servizi nei prossimi anni, in linea con i nostri piani di crescita sia per la Services & Support business unit che per la stessa Embraer”, ha affermato Johann Bordais, President, and CEO of Embraer Services & Support. “Questo investimento riafferma l’impegno di Embraer a servire i propri clienti in modo più completo e con un supporto ancora migliore”. Embraer Sorocaba dispone di un portafoglio completo di servizi per maintenance, interior refurbishments, hangarage, airport services, stopover assistance and aircraft preservation, oltre a approved workshops per vari componenti aeronautici. Il Sorocaba Service Center ha anche la capacità di eseguire modifiche agli aeromobili, come la conversione di jet Legacy 450 in Praetor 500. “La nuova capacità nelle strutture di Sorocaba ci consente di soddisfare la domanda attuale e futura, non solo per il segmento dei jet executive, ma anche per i commercial and defense aviation customers”, afferma Frank Stevens, Vice President, Global MRO Centers, Embraer Services & Support. “L’espansione del nostro maintenance service network è anche in linea con gli obiettivi strategici di Embraer, con guadagni di efficienza e maggiore sinergia di risorse”. “Per i Brazil Service Centers, questa espansione soddisfa i desideri dei clienti nella nostra regione per una maggiore service availability, favorendo anche la richiesta di un’esperienza unica durante la manutenzione, come affermato dai recenti quattro anni consecutivi di riconoscimento come best FBO in Brazil”, afferma Everton Vicente, Director MRO & FBO Brazil. Il Sorocaba Service Center ha ricevuto nove certificazioni da agenzie nazionali e internazionali, come la Brazil National Civil Aviation Agency (ANAC), l’U.S. Federal Aviation Administration (FAA) e l’European Aviation Safety Agency (EASA), al servizio del portafoglio completo di jet prodotti da Embraer nei business, commercial, defense, and security aviation segments.

AIRBUS COMPLETA UN EMTN BOND BUYBACK PER OTTIMIZZARE IL DEBT PORTFOLIO – Airbus SE ha completato con successo una cash tender offer per un massimo di 1 miliardo di euro dei suoi Euro Medium-Term Note (EMTN) bonds, nell’ambito dell’obiettivo della Società di ottimizzare il proprio debt portfolio. “Gli investitori hanno mostrato un forte interesse per il riacquisto di obbligazioni, che consente ad Airbus di ridurre la sua posizione debitoria, migliorare ulteriormente i suoi rapporti di copertura del debito e costruire flessibilità finanziaria all’interno dei suoi attuali rating di credito. La posizione di cassa netta di Airbus si è ripresa negli ultimi due anni più rapidamente di quanto previsto dalle agenzie di rating del credito, supportata dalle prestazioni operative, dal contenimento dei costi e dalla competitività. Si attestava a 7,7 miliardi di euro alla fine del primo trimestre 2022”, afferma Airbus.

EMIRATES: VOLI SPECIALI PER LA HAJJ SEASON – Con la significativa domanda di viaggi aerei durante l’Hajj, Emirates sta dispiegando voli extra per garantire maggiore connettività per decine di pellegrini diretti alla Città Santa della Mecca. Emirates opererà voli speciali per Jeddah e Medina durante la prossima Hajj season. Emirates dispiegherà 31 voli aggiuntivi per Gedda e doppi voli giornalieri per Medina dal 23 giugno al 20 luglio. Questi servizi verranno eseguiti in parallelo con i servizi di linea regolari di Emirates. Quest’anno, Emirates ha registrato una forte domanda di viaggi Hajj da Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, Turchia, Egitto, Etiopia, Malesia, Regno Unito, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Algeria.

ANA: MODIFICHE ALL’INTERNATIONAL SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo international flight schedule e riprenderà il servizio sulla rotta Haneda-Seoul dal 1 luglio. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti di quarantena, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei. Per ulteriori informazioni: https://www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

AMERICAN AIRLINES LANCIA IL MOBILE ID – I clienti di American Airlines con TSA PreCheck® possono ora attraversare l’aeroporto solo con il telefono e il viso, grazie a una collaborazione con la Transportation Security Administration (TSA) e American per testare l’identificazione mobile. I viaggiatori possono ora godere di un’esperienza di verifica del viaggio più conveniente attraverso il riconoscimento facciale. A partire da oggi presso l’aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth (DFW), i membri AAdvantage® di American Airlines che sono iscritti a TSA PreCheck possono scegliere di utilizzare il proprio mobile ID di American Airlines presso determinati checkpoint TSA PreCheck per verificare la propria identità. L’esperienza è ora disponibile in tutte le sedi TSA PreCheck presso DFW, con piani per l’implementazione in determinati checkpoint TSA PreCheck presso l’Aeroporto Internazionale di Miami (MIA), l’Aeroporto Internazionale di Phoenix Sky Harbor (PHX), l’Aeroporto Nazionale di Washington Reagan (DCA) e altri ancora in seguito. “Ci impegniamo a rendere più facili i viaggi dei nostri clienti e i waypoint aeroportuali offrono significative opportunità di innovazione”, ha affermato Julie Rath, Vice President of Customer Experience, Loyalty and Marketing for American. “Semplificando il processo di verifica dell’identità e altri punti in aeroporto, stiamo aiutando i nostri clienti a scambiare lo stress con comodità e risparmio di tempo, spingendo il settore dei viaggi ulteriormente lungo il percorso verso un’esperienza cliente davvero senza soluzione di continuità”.