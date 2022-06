easyJet: proposta di acquisto per 56 Airbus A320neo family e conversione di 18 A320neo in A321neo

easyJet annuncia di aver stipulato accordi condizionali con Airbus, in base al quale Airbus ha accettato di fornire 56 aeromobili A320neo Family con consegna tra il FY2026 e il FY2029, utilizzando purchase options and purchase rights ai sensi del contratto esistente con Airbus (l'”Airbus Amendment” e l’esistente contratto con Airbus “2013 Airbus Agreement”). Inoltre, la compagnia propone di convertire 18 aeromobili A320neo previsti in consegna tra il FY2024 e il FY2027 in 18 consegne di aeromobili A321neo. La compagnia ha inoltre stipulato accordi condizionali con CFM International per garantire che gli impegni assunti nell’ambito dell’attuale accordo di fornitura di motori tra la compagnia e CFM copriranno gli aeromobili consegnati ai sensi dell’Airbus Amendment.

“La proposta di acquisto rafforza il portafoglio ordini di easyJet con Airbus fino all’anno solare 2028, continuando l’aggiornamento della flotta della compagnia, poiché gli A319 da 156 posti e i precedenti A320 (180 e 186 posti) lasciano l’attività e i nuovi A320neo (186 posti) e A321neo (235 posti) entrano in flotta, fornendo al business miglioramenti riguardo costi e sostenibilità. I directors ritengono che ciò sosterrà la realizzazione dei nostri obiettivi strategici e fornirà gli aerei per aiutare a costruire forti ritorni per gli azionisti.

Questo acquisto garantirà la certezza dell’approvvigionamento degli aeromobili: assicurandosi ora gli slot di consegna, easyJet si garantisce consegne future tra il FY026 e il FY2029 per sostituire gli aeromobili in uscita dalla flotta. La capacità della compagnia di sostenere la propria rete di rotte dipende dalla tempestiva consegna degli aeromobili. I nuovi aeromobili saranno utilizzati per sostituire i vecchi aeroplani quando raggiungono la fine della loro vita utile.

I nuovi aerei saranno acquisiti in base al 2013 Agreement, il che significa che la compagnia continuerà a beneficiare dei prezzi altamente competitivi e dei diritti di flessibilità previsti da questo accordo. Inoltre, l’Airbus Amendment continua a offrire flessibilità rispetto alle date di consegna e la possibilità di convertire gli aeromobili A320neo in aeromobili A321neo.

I nuovi aerei continueranno l’ammodernamento della flotta easyJet, offrendo un miglioramento dell’efficienza nei consumi e delle emissioni. Faciliteranno anche un ulteriore adeguamento della flotta, aumentando il numero medio di posti per aeromobile della easyJet fleet.

I nuovi velivoli sono in linea con la strategia di sostenibilità di easyJet e rappresentano una componente fondamentale del percorso di easyJet verso net zero emissions. Inoltre, i nuovi velivoli sono significativamente più silenziosi, con la metà dell’impronta acustica del vecchio velivolo che stanno sostituendo”, afferma easyJet.

“Sebbene la Proposta di Acquisto fosse già prevista dagli azionisti al momento dell’approvazione del 2013 Airbus Agreement e successivi emendamenti, in considerazione delle sue dimensioni, la Proposta di Acquisto costituisce un’operazione di Classe 1 ai sensi delle Listing Rules ed è quindi subordinata all’approvazione degli azionisti durante l’Assemblea Generale degli azionisti. A tempo debito è prevista l’invio agli azionisti di una circolare contenente ulteriori dettagli sulla Proposta di Acquisto e contenente l’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale in cui sarà proposta una delibera di approvazione della Proposta di Acquisto”, prosegue easyJet.

Johan Lundgren, easyJet Chief Executive, ha dichiarato: “La proposta di acquisto rafforza i nostri ordini con Airbus tra il FY2026 e il FY2029, continuando l’aggiornamento della flotta della compagnia, poiché i vecchi A319 e A320 lasciano la compagnia aerea e entrano i nuovi aeromobili A320neo e A321neo, fornendo vantaggi a easyJet attraverso miglioramenti dei costi, dell’efficienza e della sostenibilità. Riteniamo che ciò sosterrà ritorni positivi per il business e il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici”.

(Ufficio Stampa easyJet)