Primo volo di un elicottero alimentato esclusivamente con Sustainable Aviation Fuel

Un Airbus H225 ha effettuato il primo volo mai compiuto prima da un elicottero con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF), che ha alimentato entrambi i motori Makila 2 di Safran.

“Questo volo, che fa seguito a quello di un H225 con one SAF-powered Makila 2 engine avvenuto nel novembre 2021, rientra nell’ambito della flight campaign volta a comprendere l’impatto dell’uso del SAF sui sistemi dell’elicottero. Si prevede che i test continueranno su altri tipi di elicotteri, con diverse fuel and engine architectures, con l’obiettivo di certificare l’uso di 100% SAF entro il 2030”, afferma Airbus Helicopters.

“Questo volo con il SAF che alimenta i due motori dell’H225 è un’importante pietra miliare per l’industria elicotteristica. Segna una nuova tappa nel nostro percorso per certificare l’uso di 100% SAF nei nostri elicotteri, un fatto che comporterebbe una riduzione fino al 90% delle sole emissioni di CO2”, ha dichiarato Stefan Thome, Executive Vice President, Engineering and Chief Technical Officer, Airbus Helicopters.

“L’uso del SAF è una delle leve di Airbus Helicopters per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 dei propri elicotteri del 50% entro il 2030. Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di questo nuovo carburante è che consente al velivolo di ridurre al minimo la carbon footprint, mantenendo le stesse flight performance.

Secondo il Waypoint 2050 report, l’uso del SAF in aviazione potrebbe rappresentare il 50-75% della riduzione di CO2 necessaria per raggiungere net carbon emissions entro il 2050 nell’air transport industry. Sebbene la produzione di SAF costituisca attualmente solo lo 0,1% della total aviation fuel production, si prevede che questa cifra aumenti drasticamente nei prossimi anni per soddisfare sia la crescente domanda da parte degli operatori che i prossimi SAF usage mandates”, prosegue Airbus Helicopters.

“Nel giugno 2021, Airbus Helicopters ha lanciato il SAF User Group, con l’intento di riunire tutte le parti interessate per lavorare all’accelerazione dell’utilizzo di blended SAF kerosene e aprire la strada ai 100% SAF flights per le flotte future. Tutti gli Airbus commercial aircraft and helicopters sono certificati per volare con un 50% blend of SAF. Il nostro obiettivo è raggiungere la certificazione 100% SAF entro il 2030 per Airbus commercial aircraft and helicopters”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Copyright Thierry Rostang – Airbus Helicopters)