Ryanair celebra il quindicesimo anniversario a Cagliari con un trend positivo delle prenotazioni estive, 3 aerei basati e 38 rotte

Ryanair festeggia oggi i 15 anni a Cagliari con un trend positivo delle prenotazioni per l’estate e 38 rotte totali, inclusi 4 nuovi collegamenti per Palma, Norimberga, Carcassonne e Poznan per questa estate.

“I 3 aeromobili di Ryanair basati a Cagliari, che rappresentano un investimento di 300 milioni di dollari, migliorano significativamente la connettività nazionale e internazionale della Sardegna e sostengono 90 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell’aviazione e oltre 2.000 posti di lavoro indiretti presso l’Aeroporto di Cagliari.

Il più grande operativo di Ryanair per l’estate 2022 su Cagliari offrirà 3 aerei basati; 38 rotte totali; oltre 350 voli a settimana.

Sono passati 15 anni dal primo volo di Ryanair da Cagliari a Pisa nel 2007, e per celebrare questo importante traguardo Ryanair ora offre una maggiore connettività a Cagliari con oltre 350 voli settimanali (oltre 120 in più rispetto al periodo pre-pandemico) verso oltre 10 Paesi, per dare ai propri clienti un’ampia scelta di destinazioni europee di spicco, dando inoltre al turismo sardo lo stimolo necessario”, afferma Ryanair.

Da Cagliari, il Country Manager di Ryanair per l’Italia Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n. 1 in Italia ed in Europa Ryanair è lieta di celebrare il 15º anniversario a Cagliari, con 20 milioni di passeggeri trasportati fino ad oggi, ottime performance a livello di prenotazioni estive e un’abbondanza di scelta per i nostri clienti con oltre 350 voli settimanali su 38 rotte, tra cui nuove entusiasmanti destinazioni come Palma, Norimberga, Carcassone, Poznan.

Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al Governo italiano di eliminare su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025 la “tassa sul turismo”, che danneggia la competitività degli aeroporti italiani rispetto ai loro omologhi europei. L’eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse di Ryanair e al piano di crescita a lungo termine.

Per consentire ai nostri clienti e visitatori da/per Cagliari di prenotare la loro vacanza estiva al prezzo più basso, lanciamo una promozione con tariffe disponibili da 21,99€ per viaggi fino a ottobre 2022, che devono essere prenotati entro sabato 25 giugno”.

Renato Branca, amministratore delegato SOGAER, ha dichiarato: “Oggi l’Aeroporto di Cagliari e Ryanair festeggiano il successo di una partnership che in 15 anni si è saputa evolvere e migliorare tanto da fare della Summer 2022 l’estate più ricca di sempre in termini di collegamenti, frequenze e posti offerti. L’arrivo del terzo aeromobile basato ha impresso una netta accelerazione allo sviluppo del network di Ryanair a Cagliari che, con 4 nuove rotte internazionali, è il più vario e denso della storia del nostro aeroporto. Il nostro intento naturalmente è quello di crescere ancora: gli oltre 350 voli che quest’estate ogni settimana Ryanair opera da Cagliari per destinazioni nazionali ed estere non sono che un punto di partenza”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Sogaer – Photo Credits: Ryanair – Sogaer)