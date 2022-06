Rolls-Royce promuove l’hybrid-electric flight con una nuova tecnologia per aprire la strada alla Advanced Air Mobility

Rolls-Royce annuncia ufficialmente lo sviluppo della turbogenerator technology, che include un nuovo small engine progettato per hybrid-electric applications. Il sistema sarà un on-board power source con scalable power offerings e integrerà il Rolls-Royce Electrical propulsion portfolio, consentendo un range esteso su sustainable aviation fuels e successivamente, quando sarà disponibile, attraverso la combustione dell’idrogeno.

“L’attuale battery technology significa che la all-electric propulsion consentirà eVTOL e fixed wing commuter aircraft voli brevi dentro e tra le città e island hopping in località come la Norvegia e le isole scozzesi. Sviluppando la turbogenerator technology, che sarà scalata per servire una gamma di potenza compresa tra 500 kW e 1200 kW, possiamo aprire nuove rotte più lunghe, che possono supportare anche i nostri electric battery powered aircraft.

Gli esperti Rolls-Royce con sede in Germania, Norvegia e Ungheria stanno sviluppando il turbogenerator design e stanno lavorando alla sua system integration, concentrandosi sulla garanzia di una smart power distribution durante il volo. Il turbogeneratore ricaricherà le batterie dopo il decollo o alimenterà direttamente le eliche, consentendo al velivolo di passare da una fonte all’altra in volo. La ricerca e lo sviluppo di questa tecnologia è in parte finanziata dal German Ministry for Economic Affairs and Climate Action”, afferma Rolls-Royce.

Rob Watson, President – Rolls Royce Electrical, ha dichiarato: “Rolls-Royce sarà il principale fornitore di all-electric and hybrid-electric power and propulsion systems for Advanced Air Mobility, e scalerà questa tecnologia nel tempo su piattaforme più grandi. Vorrei ringraziare il governo tedesco per il loro sostegno. Come parte della nostra strategia, stiamo cercando di offrire la soluzione sostenibile completa per i nostri clienti. Ciò significa estendere le rotte che il volo elettrico può supportare attraverso la nostra turbogenerator technology. Ciò farà avanzare l’hybrid-electric flight e significa che un numero maggiore di passeggeri sarà in grado di viaggiare ulteriormente su net zero emissions aircraft.

Rolls-Royce è inoltre destinata a basarsi sulla nostra rete esistente per offrire maintenance services for electrical systems. Inoltre, Rolls-Royce Power Systems è in grado di offrire mtu microgrid solutions per supportare la ricarica rapida di electric aircraft e fornire energia affidabile, economica, rispettosa del clima e sostenibile ai vertiporti”.

“L’anno scorso, Rolls-Royce ha annunciato un percorso verso net zero carbon emissions e la sua electrical technology è un modo in cui l’azienda sta aiutando a decarbonizzare parti critiche dell’economia globale. Rolls-Royce si impegna a garantire che i suoi nuovi prodotti siano compatibili con net zero operation entro il 2030 e che tutti i suoi prodotti saranno compatibili con net zero entro il 2050”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)