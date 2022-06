Emirates presente con il suo ultimo A380 a ILA Berlin 2022

Olaf Scholz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, ha visitato oggi l’ultimo Emirates A380 come parte dell’official opening tour di ILA Berlin 2022.

E’ stato accolto da Sir Tim Clark, President Emirates Airline e Adnan Kazim, Chief Operating Officer Emirates Airline, oltre che da Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe.

Scholz è stato accompagnato da una high-profile delegation, che includeva Volker Wissing, Federal Minister of Digital Affairs and Transport, Dietmar Woidke, Prime Minister of the State of Brandenburg, Franziska Giffey, Governing Mayor of the State of Berlin, Aletta von Massenbach, CEO of Berlin Brandenburg Airport.

“Emirates è tornata quest’anno all’ILA Berlin con la sua ammiraglia A380: dal 22 al 25 giugno 2022, la compagnia presenterà la sua ultima versione a quattro classi del famoso aereo in display statico.

L’Emirates A380 è parte integrante di ILA Berlin dal 2010 ed è anche quest’anno l’unico A380 e il più grande aereo passeggeri al Berlin ExpoCenter airport. Con ciò, la compagnia aerea sottolinea il suo impegno di lunga data nel mercato tedesco, che si espande in decenni di connettività, partnership strategiche e vantaggi reciproci”, afferma Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)